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Makine Mühendisleri Odası: Hangi araçların şehir içine gireceği belirlenmeli

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, ağır hizmet tipi üst yapılı araçların kısıtlama olmadan şehir trafiğinde kullanımının güvenli olmadığını açıkladı

Yarkıner, trafik güvenliğinin en basit tedbirlerinden olan ağır hizmet tipi araçların şehir içinde kullanılmalarıyla ilgili düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

Yarkıner: Uygunsuz araçlar, uygunsuz zamanda şehir içinde kullanılıyor

Yazılı açıklama yapan Yarkıner, inşaat kamyonları, mikserler, pompa üst yapılı araçlar ve iş makinalarının hiçbir kısıtlama olmadan şehir içinde kullanımının trafik güvenliği açısından uygun olmadığını kaydetti.

Yarkıner, çarşamba günü yaşanan mikser aracın bisikletliyle çarpıştığı kazanın da bu uygunsuz araçların uygunsuz zaman diliminde şehir içinde kullanımından ortaya çıktığını söyledi.

Hangi araçların, hangi saatlerde şehir içine girebileceği belirlenmeli

Ağır hizmet araçlarının, güvenlik donanımları, yaya ve mesafe algılama teknik özellikleri bulunmadığını, kör noktaları bulunduğunu belirten Yarkıner, bu zafiyetleri nedeniyle trafikte ve şehir içinde hangi saatlerde kullanılacaklarının belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yarkıner, ağır ve kör noktaları olan bu araçların şehir içinde kullanımlarına sınır getirilirken dikkate alınması gerekenleri şöyle sıraladı:

“Hangi araçların şehir içine girebileceği belirlenmelidir; Örneğin 12 tondan fazla brüt ağırlığı olan araçlar 2.5 metreden geniş olan araçlar ve 12 metreden daha uzun olan araçlar şehir içine ve çarşıya mesai saatlerinden 1 saat önce ve mesai saati bitiminden 2 saat sonra şehir içine girmelerine müsaade edilmesini, genişliği 2.5 metreden geniş, uzunluğu 12 metreden fazla olan üst yapılı ağır hizmet tipi araçların şehir içine girişlerinin yine ayni saatlerde fakat ilgili polis biriminden izin alarak girmeleri sağlanmalıdır.

2019 yılında odamızın hazırladığı Araçların Muayene Tüzüğü‘nde Ağır tip araçların yanlarında yayaların ve diğer trafik unsurlarının kör nokta nedeniyle, tekerlekler arasına girmesini engellemek için uygun bariyerler olması gerekirdi. Söz konusu mikser ve bisiklet çarpışmasında resimlerde aracın yanlarında bariyerler bulunmamaktadır. Bu hususun da araç muayene safhasında denetlenmesi, bariyeri olmayan aracın trafiğe çıkmasına ve şehir içine girmesine müsaade edilmemelidir.

KKTC de karayolları sadece zemin asfalt döküldükten sonra trafik kullanımına açılmamalıdır.

Yeterli aydınlatma, yol ikaz ve hız limitleriuyarı levhaları olmadan yolun trafiğe açılması resmi kurumların trafik güvenliğinin sağlanması açısından ciddi zafiyet sebebidir.” dedi

Yarkıner, trafik güvenliğinin en basit tedbirlerinden olan ağır hizmet tipi araçların şehir içinde kullanılmalarıyla ilgili düzenlemenin acilen yapılması gerektiğini vurguladı.

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