Kolektif eylem ve kapsayıcılık – Çağla Elektrikçi

Birçok ülkede fosil yakıt sektörünün iklim krizine etkisini azaltmaya yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı.

Bazı bölgelerde, karbon emisyonlarına fiyat koymak için karbon vergileri veya emisyon üst sınırı ve ticareti sistemleri gibi karbon fiyatlandırma mekanizmaları uygulanarak işletmeleri emisyonlarını azaltmaya teşvik edildi.

Birçok ülke, fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak amacıyla rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik hedefler belirlemektedir.

Hükümetler, yayabilecekleri sera gazı miktarını sınırlamak için araçlara ve endüstriyel tesislere emisyon standartları uyguladı.

Düzenlemeler, enerji tüketimini azaltmak için cihazların, binaların ve araçların enerji verimliliği standartlarını karşılamasını zorunlu kılıyordu.

Bazı ülkeler fosil yakıt üretimi ve tüketimine yönelik sübvansiyonları aşamalı olarak kaldırmaya başladı ve fonlar daha temiz alternatiflere oluşturuldu.

Yenilenebilir enerji projelerine yatırımı teşvik etmek amacıyla vergi kredileri ve sübvansiyonlar gibi teşvikler sağlanmıştır.

Fosil yakıt endüstrisinin neden olduğu iklim krizinin etkisini azaltmak için hükümetler, işletmeler ve bireyler adım atmalıdır:

Elektrik üretiminde güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması.

Enerji tüketimini azaltmak için binalarda, ulaşımda ve endüstriyel süreçlerde enerji verimliliğini artırılması.

Ulaşımda fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için elektrikli araçların teşvik edilmesi ve şarj altyapısına yatırım yapılması.

Endüstriyel süreçlerden ve enerji santrallerinden kaynaklanan karbon emisyonlarını yakalayan ve depolayan teknolojilere yatırım yapılması.

Atmosferden CO2’yi emerek karbon yutucu görevi gören ormanların korunması.

İklim krizi kolektif eylem gerektiren küresel bir sorun olduğundan, küresel işbirliğini teşvik edin.

Bill McKibben ve diğer aktivistler tarafından kurulan uluslararası en iyi örneklerden olan bir çevre kuruluşu 350.org, iklim değişikliğiyle mücadele çabalarında birçok önemli kilometre taşına ve başarıya ulaşmıştır.

350.org, dünya çapında milyonlarca insanı iklim eylemi talep etmek için harekete geçiren Küresel İklim Grevleri gibi küresel iklim kampanyaları ve girişimlerinin organize edilmesinde önemli bir rol oynadı.

Örgüt, fosil yakıtların elden çıkarılması hareketinde etkili olmuş ve üniversiteler, vakıflar ve hükümetler de dahil olmak üzere kurumları fosil yakıt stoklarından çekilmeye teşvik etmiştir. Pek çok kurum, 350.org’un çabaları nedeniyle fosil yakıtlardan önemli miktarda fon ayırma sözü verdi.

350.org, yenilenebilir enerji kaynaklarına hızlı bir geçişi savundu ve temiz enerji çözümlerini teşvik eden politika ve girişimleri destekledi.

Örgüt, petrolün Kanada’nın katran kumlarından Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınmasını amaçlayan Keystone XL boru hattına karşı aktif bir kampanya yürüttü.

350.org, yerel toplulukları ve aktivistleri iklim değişikliğini yerel ve bölgesel düzeyde ele alma konusunda güçlendirerek taban örgütlenmesi ve seferberliğini başardı.

Kuruluş, küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelerin 2 santigrat derecenin çok altında sınırlamayı amaçlayan Paris Anlaşması gibi iddialı iklim anlaşmalarının uygulanmasına yönelik çabalara katılmış ve destek vermiştir.

350.org, savunuculuk ve eğitim kampanyaları aracılığıyla, iklim değişikliğinin aciliyeti ve acil eylem ihtiyacı konusunda küresel farkındalığın artırılmasına katkıda bulundu.

Örgüt, iklim değişikliğine karşı mücadelede işbirliğini ve dayanışmayı teşvik ederek, iklim eylemine adanmış aktivistler, örgütler ve destekçilerden oluşan küresel bir ağ kurdu.

Özetle, 350.org gibi hareketleri bize bireylerin ve toplulukların kolektif eylem, tutku ve kapsayıcılık, yenilikçilik ve kalıcılığa bağlılık yoluyla olumlu değişimi yönlendirme kapasitesine sahip olduğunu öğretiyor. İnsanların özellikle ortak bir amaç ve vizyon etrafında bir araya gelmesiyle sosyal ve çevresel ilerlemenin sağlanabileceğini göstermektedir.