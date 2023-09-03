Dianellos bataklığında yüzenler” hepiniz… “Emperyal Ankara otoritesinin tutsağı”sınız – Hayati Yaşamsal

Emperyal Ankara Otoritesinin 1974’den beridir taşıdığı ve Uluslararası Hukuk önünde bir savaş suçu olarak tanımlanan, “Tatlısu” diye değiştirilen ”Davlos” köyüne yerleştirilen “YERLEŞİCİM”lerin sorunlarını dinleyen CTP heyeti,

49 yıldır yağmalanan adalı Kıbrıslı’ların ata yadigarı Harup ağaçları ve harup ürününün fiyatının halen belirlenmemiş olmasından dolayı mağdur olduklarını belirten “Yerleşimci”lere çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yakaladı.

İnsan’ın, Kıbrıs’ın nasıl ihanete uğradığını bilmesi ve bu ihanetin geçmişinin kalıcılaşması için çözüm önerileri paylaşma fırsatını yakalayanların yüzlerindeki mutluluğun resmini seyretmesi, kendini mutsuz etmesine ve dünyanın en büyüleyici adalarından birinde yaşama zevkini belki de sonsuza kadar mahvetme duygusuna kapılmasına sebep oluyor.

Yağmalanan hazinelerini, yaslı ailelerini, yağmalanan köylerini ve napalm ile kavrulmuş ovalarını ve yamaçlarını eski haline getiremeyeğiz herhalde bu çilekeş ve yaralı Adanın.

Hiçbir şey, Çilekeş ve Yaralı Adamız Kıbrıs’ı kendi anlamsız ve kibirli tasarılarının karalanacağı bir yer olarak gören duygusuz ve kaba politikacıların sicilini hafifletemeyecek herhalde.

Ne yapalım bu bizim “Çok kültürlülüğümüz” “Kaderimiz”dir diyerek, “Çok Kültürlülük ve Kadercilik”in arkasına saklanmak ihanetlerin en kötüsü olsa herhalde.

1974 beridir Emperyal Ankara Otoritesi ve oluşturduğu Yerleşimci Kolonize Rejim’de Yapılanların kabul edilmesi, meşrulaştırılması, Adaletsizliğin maddi temeli olanların yağlamadıkları malların bedellerinin açıklanmaması mağduriyetine çözüm üretilmesi, bu yağmalamanın “REDDEDİLME”si, ve vicdanları rahatsız etmesi gerekmiyor MU?????

Böyle bir ret, Adaletsizliği kabul etmenin ‘Gerçekçilik’ olmadığını göstermesi açısından Kıbrıs’ın ötesinde bir değere sahiptir.

Adaletsizlik bir kez ortaya konulmadığında, meşrulaştırıldığında, tanındığında ve doğru adıyla tanımlanıp anılmadığında, buna razı olmamak imkansız hale gelir.

Bu nedenle bu ADALETSİZLİĞE razı olup mağdur olduklarını belirten “Yerleşimci”lere çözüm önerilerini paylaşma fırsatı yakalamak, artık hepinizin görevidir.

BU GÖREV HEPİNİZİ, “EMPERYAL ANKARA OTORİTESİNİN

TUTSAĞI” VE HİZMETKARI YAPAR