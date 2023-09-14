Çembere takılan Yunanistan – Özkan Yıkıcı

Geçen gün Yunanistan, alışılmamış olaylarla çalkalandı. Önemli yangınlardan sonra, sellerle de boğuşurken, yerlebir derecesinde etki yapılırken, ansızın mafya hesaplaşmalarıyla da adeta yeni travmalara da tanık oluyordu. Hesaplaşmada altı kişi öldürüldü. Bu rakam, Yunanistan için oldukça sarsıcıdır. Çünkü, ikinci paylaşım savaşı sonrası oluşan iç savaştan sonra, Yunanistan bu sayıda birden ölüm sayısı yaşanmadı. Anormal olacak yaşanandı. Üstelik, çatışan Mafyaların Türkiye merkezli olması da konunun başka gözde tutulması gereken önemli konumdu. Deyişmeyen gerçek, uluslararasılaşan mafyalar her ülkede kendi hesaplaşmalarını gerçekleştirme koşullarını da kulandığı artık imkarın de ötesine geçti.

Yunanistan orman yangınlarıyla yanarken, sellerle de boğuşurken, alışılmamış başka sarsıntıcı olayla da karşılaştı. Kurulan pusu ile tam altı kişi öldürüldü. Ölenler, Türkiye yurttaşıydı. Öldürenler de elbet. Daha vahimi, ölenlerin mafya bağlantıları da anlaşılınca, konu daha bir tehliken işaret eden kişilerdi. Türkiyenin mafya guruplarının hesaplaşması ve Yunanistana göre oldukça fazla ölüm sonucu, olayın hem orada fakat yaşatanların Türkiye kökenli olması ise daha geniş coğrafyada deyerlendirilmesini dayatmaktadır. Mafyanın adı Boyun deniliyor. Ama Beyoğlu çevresinde “Camgözler veya Daltonlar” olarak duyulmaktadır. Konu biraz deşilince ise öyle basit durumda kalmaması gerektiğini de işaret ediyor. Çünkü öldürülen kişilerin resmen Yunanistandan geçip italyaya gidip sığınma isteyecekleri bilgileri de uçuştu. Öldürenlerin de Türkiyede başlayan ve kendi yandaşlarının öldürülme nedenini göstererek katliyamı yaptıkları ifade ediliyor. Bunlar elbet idiya gibi olup aslında bilgilerle de genişletiliyor.

Biraz deşilince de daha önce Apazya ve Batumda ilgili guruptan birrer kinin de vurulduğu anlaşılıyor. Peki, soru şu: bunların durum ne: hangi koşulalrda çalışıyorlar.

Örgütün lideri Barış Boyun. İtalyada bulunuyor. Türkiyeden kaçıp oraya ulaştı.. İnterpolca tutuklandığı söyleniyor. Kurduğu yapı ise motosikletliler olarak söylenir. Motosiklerle resmen elirli kesimlerin talepelriyle de cinayetler gerçekleştiriliyor. Beyoğlu çevresinde önemli faaliyetleri olduğu, giderek yayılıp uluslararası konuma dek ulaştığı belirtiliyor. Fransada dahi ilgili örgüt operasyonları düzenleniyor. Örgütün karşıt mafya gurubundan para alıp Sırp mafya liderini de öldüğü idiyaları yaygındır. Motosikletlerle hareket edip cinayet işlemektedir. Elbet para karşılığında.

Karşıt kesimleri de vardır. Mafya tipi hesaplaşmalar elbet doğal haldedir. Serdar Şahin kişiyle de iyi ilişkileri var. Onun Şahinler yapısıyla da ilişkileri iyi idi. Serdar Şahinin hahpisaneden çıkarıldığı ve Bahçeliyle de görüştüğü bilgisi de etrafda dolaşıyor. Kriminal suçlular, işsizler, eski bazı kesimlerden elemanlarla oluşan yapı, birçok karşıt çatışmalar da yaşadı. İşte, Yunanistanda olan olayda ölen altı kişinin durumu ilgili örgüt yapısıyla alakalı olmalarının sonucuydu. İtalyaya gitmeğe çalışırken, karşıtlar bunlara pusu kurup öldürdüler. Yakalanan zanlılardan birisnin de profili oldukça ilginç Şimdilik Yunanistan makamları olayı aktarmada hemen harekete geçerken, bazı bilgileri ileride açıklamayı da brakıyorlardı.

Yunanistan alışmadığı gündemi yine kendi yapsından olmayan örgütlerin hesaplaşmasıyla yaşadı. Yaşatan ülke gerçeği ise başka durumları da ekliyordu. Salt ülkede deyil uluslararası tetikçilik şekliyle oluşturulan motosikletli yapı sadece ülkede deyil, birçok ülkede faaliyet gösterdi. Görev yaptı. Fransadan Gürcistana varan şimdilik geniş coğrafyadaki yayılma durumu var. Zaten liderlerinin de italyaya gitmesi tesadüf olamazdı. Gürcistanda eğitim görmeleri ve ordan yeniden Türkiyeğe dönme durumları da gneiş alandaki faaliyetleri kolayca anlamamıza yardımcı oluyor.

Yaşanan Yunanistan olayı çok basit sonuca bizi getirmesi gerekir. Hele de bizdeki yaygın mafya gerçeklikleri de olunca, dikat etmemiz ve bunları bazen gizleme bazen de rant milliyetçilikle ele almamamızı dayatmaktadır. Nitekim, geçenlerde Halk TV yayınında gazeteci Seyhan Avşarın K. Kıbrıs için söyledikelri dikate alınmalıdır. Özellikle de Çakıcı gerçeği.

Genel nokta ise Neoliberaleşme ile oluşan serbesleşme ve başka koşular, mafyanın da uluslarasılaşmasına kolay zemin oluşturdu. Son adını ne koyarsanız koyun, Gürcistanda Fransaya dek varan geniş coğrafyadaki yaılma şekli, sistemsel yerleşimin ta kendisidir. Uluslararasılaşan mafyanın sal t mafya deyil devletlerle ilişkileri de artık gizlenemeyecek derecede ortaya serildi. Ayrıca, bu çatışma ile Türkiyede girişilen Ayhan Boran Kaplan operasyonu da birlikte yanyana koyunca, yeni sorularla adeta beynimizi zorlar.

Yunanistan diyoruz. Son altı kişinin öldürülmesiyle oluşan sarsıntı ortada. Fakat bir hatırlatma. Bizde Falyalı konusu gündemleşirken, peşinden cinayet de gelirken, bir ortağı sonra karşıtı dneilen kişinin de Yunanistanda oluşu acaba kaçımızın aklına geldi? Yine Falyalı ile Rum ortağının peşpeşe öldürülmesi dahi biraz olsun kafamızı zorladı mı. Son olarak, Ömer Çeliğin açıklamasıyla başlayan K. Kıbrıs gelişmeleri yeni saha döneminde neler oldu birliktelikle sorgulama yapmaya başladık mı? Son olarak tüm mafya operasyunda şu veya bu şekilde ortaya çıkanların, hangi siyasal kesimlerle bağları ve ortaklaşması sorgulandı mı?Basit bu birkaç soru bizi sistemle kolayca buluşturur. Yeni alan aşma ile mücadele etme veya sınırlama prokramları bir ince silikleşecek çizgi gibidir mafya konularında.