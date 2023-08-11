Bir KKTC klasiği – Nidai Mesutoğlu

Başbakan Ünal Üstek her mikrofonuzatıldığunda başlıyor:”Halkımızın refah seviyesini artırmak için gece gündüz çalışıyoruz” O kadar çok çalışıyor ki bir deri bir kemik kaldı!

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar :” Egemen eşit devlet” tekerlemesini söylemekten bıkmadı usanmadı. Karşılığı var mı yok.

Bakanlarımız TC elçiliğindeki bakanlık müşavirlerinin emrinde. Emir beklerler.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı. Hani Dipkarpazdaki Apostolos Andreas Manastırı alanına mescit yaptırarak “egemenliğin olduğunu” kanıtlamaya çalışan. Bu adaya nasıl ve niçin geldiği belli olan kişi. O yazdığı meşhur şiirinde amacını anlatıyor zaten. :”Kıbrıslı Türkler içindeki “hainleri hadım edeceğini iddia eden kişi.

Bu yazıyı yazmamdaki sebebe gelince:

Batıda derler ya devlet vatandaşın hizmetkarıdır. Oysa İslam ülkelerinde ki buna Türkiye de dahildir devlet kutsaldır ve onun uğruna ölünmelidir. Kişi devlete hizmet etmekle yükümlüdür. Bu ortaçağ kalıntısı kutsal devlet hâlâ devam etmektedir.

Gelelim esas meseleye:

Arabamın plakası GU harfleriyle başlar. 11 ağustos ve 21 ağustos tarihleri arasında muayene edilmelidir. O çok övündükleri internet üzerinden harç yatırma sitesine dün girdim. Araç muayene harcını ödemek için tıkladığımda karşıma :Borcunuz yoktur” anlamında bir yazı çıktı. Kendi kendime sebep aradım. Belki 11 Ağustos gelmediği için böyle oldu dedim.

11 Ağustos sabahı yine bilgisayarın başına geçtim. Aynı yazı tekrar karşıma çıktı. Biraz bekledim yine denedim. Sonuç aynı.

Ulaştırma Bakanlığını aradım. Telefonu açan bayan bu konu için 2272738 numara ile araç kayıt dairesini aramamı söyledi. Aradım. Açan yok. Tekrar tekrar denedim sonuç aynı. Açılmayacak tellefon ne işe yarar merak ediyorum.

İnternet Vergi Dairesi sitesine girdim. Bu konu ile ilgili olduklarını siteden öğrendim. Dört değişik telefon numarası vardı. Amacım bir sorunu haber vermekti. Tüm numaraları çaldırdım. Telefonu açan yok.

En sonunda arabamla Veri Dairesine gittim. Amacım ilgili kişilere durumu bildirmek ve çözüm bulmaktı. Girdiğim odadaki görevliye sorunu anlattım. O da bana bu konu kendilerinin konusu olmadığını Araç Kayıt Dairesine gitmem gerektiğini izah etti.

Oradan ayrıldım. Araç Kayıt Dairesine gittim. Sıra numarası aldım. Bu arada sorunu anlatacağım birini görmek istediğimi danışmandaki görevliye söyledim. Beni arşive yönlendirdi. Konuşmamızı duyan bir kişi yardımcı olmak istedi. Cep telefonuna ile benim bilgilerimi girdi ve sonucu o da gördü. Kendine göre yorum yaptı ama benim sorunum çözülmedi.

Arşive gittim. Ben kapıyı açmaya çalışırken içerideki kadın çıktı. Ayak üstü sorunumu anlatmaya çalışırken o yürümeye devam etti. Bana :”Sistem bozuktur” dedi.

Neresi düzgün ki?

Sorun çözülmedi. Muayene harcını yatıramadım. Pazartesi tekrar deneyeceğim. Olmazsa ne yapacağımı ben de bilmiyorum.

Ey Üstel sen bu hükümetin başında gece gündüz refah seviyemizi artırmak için uğraşırken durum bu.

Ey Tatar sen gece gündüz:” Eşit egemen devlet” diyorsun ya bu haldeki devlet Afrika kabile devletleri ile eşit olamaz.

Ey Altaydan gelen yiğit Arıklı. Bırak asmayı kesmeyi. Bırak Turanı. Sen bu adanın kuzeyinde has bel kader bakan yapılmışsın ama bunu bile beceremeyecek kadar zavallısın. İşte bakanlığının hali budur. Sen de bununla gurur duyarsın artık .

Bu yapı devlet değil. E Devlet sizin neyinize.