Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
yaklaşımlarİsmet ÖzgürenAli üstünden muhalifleri “Dövme” operasyonu - İsmet Özgüren
yazarın tüm yazıları:
İsmet Özgüren

Ali üstünden muhalifleri “Dövme” operasyonu – İsmet Özgüren

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

100 kişi tarafından okundu

BASIN-SEN Başkanı gazeteci dostum Ali Kişmir’in 3 yıl önce yazdığı bir yazı nedeniyle , Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının itibarını zedelediği gerekçesiyle Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacağını öğrendik. Sürpriz mi oldu? Yok hayır olmadı. Türkiye’deki Erdoğan rejiminin son 21 yıllık iktidarında, Erdoğan ve AKP  statükosuna karşı duranlara yönelik tavırlarını yakından takip edenler, sevgili Ali’ye karşı takınılan tavrı sürpriz olarak yorumlamazlar. Peki Ali’nin kaleme aldığı yazısı neden Ankara ve buradaki askeri ve sivil adamlarını rahatsız etmişti. Çünkü “Beyaz Ev” diye nitelendirilen Boğaz bölgesindeki askeri mekanda TC’nin o dönemki Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri’nin çağrısıyla bir grup UBP’li vekil o toplantıya çağrılmış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı’ya karşı düzenlenecek operasyonda rol almaları emredilmişti.

*****

Tabi “KKTC’yi sonsuza kadar yaşatma” yemini etmiş UBP’li vekiller de bu emre uyacaklarını TC’li Büyükelçi ve komutana bildirmişlerdi. Ali de bu toplantıyı mekan üzerinden bir benzetmeyle kaleme alınca hedef haline geldi. Şimdi dönelim TC-KKTC ilişkilerinin başından beri nasıl “Emir-komuta” şeklinde yürütüldüğüne ve bu ilişki şekline karşı durup ille de Birleşik bir Kıbrıs diyenlerin Ankara rejimleri tarafından nasıl ötekileştirildiğine. Türkiye devleti ve buradaki şakşakçılarının, resmi söylemleri 74 savaşını “Barış Harekatı” olarak  nitelendirse de, aslında bunun bir işgal harekatı olduğunu tüm dünya hem biliyor hem de telaffuz ediyor. 74’ün ardından eline geçirdiği ada yarısına önce planlı bir şekilde nüfus gönderip demografik yapıyı kendi lehine kalıcılaştıran TC rejimleri, ardından ise Türkçe konuşan Kıbrıslıları yıllar itibarıyla üretimden kopararak kendine mahkum hale getirmiştir.

*****

Erdoğan ve AKP’nin 2002 yılında iktidara geldiği tarihe kadar, buradaki yöneticilerin de iş birliği sayesinde Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasında muhalif kesimlerin uyarı ve tepkileri hariç, çok da su yüzüne çıkmayan ilişki biçimi, Erdoğan, yıllar itibarıyla Türkçe konuşan Kıbrıslılara bakış açısını net olarak ortaya koydu. Erdoğan ve tayfası, zaman oldu, Kıbrıslı Türklerin “Müslümanlığını” sorguladı, zaman oldu “Türk” kimliklerini tartışmaya açtı. Erdoğan’a göre Türkçe konuşan Kıbrıslılar hiçbir zaman “Güvenilir” olmadılar. Bu konuda pek haksız da değil yani, yıllar itibarıyla buraya gönderilen veya kendi rızasıyla ada yarısına gelip yerleşen insanlardan bile hiçbir seçimde Erdoğan’ın arzu ettiği oyu kendine vermediler. Erdoğan rejimi öncesi buraya atanan askeri ve sivil görevliler arzu etseler bile, Erdoğan yönetimi dönemindeki kadar Kıbrıslı Türkleri ezmeyi başaramazken, son 21 yılda bu girişimlerin dozajının artarak sürdüğünü görüyoruz.

*****

Artık ada yarısına atanan büyükelçilerin bir Vali yetkisinde davrandığını, hükümetler kurup bozduğunu, seçimlere müdahale ettiğini, Cumhurbaşkanı, başbakan ve bakanlara, emir eri gibi davrandığını onları gayet rahat fırçaladığını çok olağanmışçasına gözlemliyoruz.  Adanın kuzeyini her açıdan ele geçiren Erdoğan ve AKP, adanın kuzeyini bir yandan “İslami” bir yapıya dönüştürmek amacıyla Anadolu insanının rızkından kestiği paraları bu amaçla kullanırken, diğer yandan da Uluslararası Hukukun dışında olan KKTC’yi bir suç cennetine çevirmekten geri durmuyor. İşte sevgili Ali Kişmir ve diğer muhalif insanların  bu gerçekleri sürekli deşifre etmesi, onları Erdoğan ve rejimi karşısında adeta bir “Düşmana” dönüştürmektedir. Son söz, Ali, bir gazeteci olarak bana göre çok doğru bir tepkiyi ortaya koydu, şimdi ise tepki vermesi gereken belki de çok uzun yıllara da gerek duyulmayacak şekilde hızla yok olmaya yüz tutmuş, Türkçe konuşan Kıbrıslılardır.

Önceki İçerik
Bir KKTC klasiği – Nidai Mesutoğlu
- Advertisement -spot_img
Devamını Göster
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,254TakipçilerTakip Et
124AboneAbone Ol
Devamını Göster
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
100 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatür ile gündemi konuşuyor
59:01
Video thumbnail
99 Halil Paşa ve Murat Kanatlı seçimler ve sonrasını değerlendiriyor
01:00:30
Video thumbnail
97 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:28

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Bir KKTC klasiği – Nidai Mesutoğlu

Nidai Mesutoğlu

Davalar karşında susmayacağız, Ali Kişmir yalnız değildir!

manşet

Bilimi ret, kuralsızlık da yaşam şekli olursa – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı

15 Temmuz 1974 darbesinde Larnaka’daki Ayyanni Çatışmaları – Dimitris Hacıdimitriu

Kıbrıs iktibas