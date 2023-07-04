YKP, Avrupa Sol Partisi Yaz Üniversitesi için Ljubljana’ya gidiyor

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) 2005’ten bugüne Yaz Üniversitesi düzenliyor, bu yıl 6-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında Ljubljana’da (Slovenya) gerçekleşecek…

Yaz Üniversitesinde tanınmış akademisyen ve siyasal figürlerin de katılarak görüşlerini aktaracağı seminerler yapılacak… Geçen yıllarda olduğu gibi, neo-liberal saldırganlık, feminizm, ekoloji, emek ve barış gibi farklı başlıklarda birçok seminer düzenlenecek. Bu seneki temek başlıklar “Yeni Dünya Düzeni: Latin Amerika ve Orta Doğu’dan bağlantısızlık için dersler”, “Artan yaşam maliyetlerine karşı: sağlık ve barınma meta değildir!”, “Post-faşizm ve yeni faşistler: AB’nin aşırı sağ tarafından rehine alınması”, “Barış bizim zaferimizdir: şimdi ve gelecek için, Ukrayna’da ve her yerde!”, “Militarizasyon ve iklim değişikliği: ihmal edilen bir bağlantı”, “Mücadelelerimiz için kesişimsel yaklaşım: feminizm, göç, LGBTQ+ ve yaş ayrımcılığı”, “Marx ne kadar ekolojikti? İklim değişikliği ve Marksizm”, “AB’nin 100 Tonu: Demokrasi ve Avrupa bütünleşmesi” … En son oturumda ise “2024 Avrupa Seçimleri için Avrupa Sol Partisinin öncelikleri” başlığı konuşulacak…

Açıklamada “2024 Avrupa seçimleri öncesinde bir araya gelip stratejik konuları ele almak hem de zor geçeceğini bildiğimiz Avrupa seçim kampanyası için ortak stratejiler bulmak için büyük bir fırsat olacak” dendi…

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 5 Temmuz’da adadan ayrılacak ve 9 Temmuz’da adaya dönecek…

Yaz üniversitesi programının adresi:

https://www.european-left.org/campaigns/summer-university-2023/