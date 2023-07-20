Kıbrıs’ta Türk işgalinin 49’uncu yılı – Aziz Şah

Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgal ettiği 1974 senesinde 1 Dolar’ın karşılığı 13.5 TL idi…

Türkiye’nin Kıbrıs’ı işgalinin 49’uncu yılı olan 2023’te ise 1 Dolar’ın karşılığı 27 TL…

Siz bu boku niye yediniz?

Bir işgalci-sömürgeci devlet gider başka bir ülkeyi işgal eder, o ülkenin zenginliklerini yağmayarak sömürgeci anakaraya taşır. Böylece zenginleşir…

Türkiye Kıbrıs’ın kuzeyini işgal etti. Buradaki fabrikaları söküp Türkiye’ye taşıdı. At çiftliklerindeki atları, limanlardaki yatları, evlerdeki çamaşır makinelerine kadar ne bulduysa çaldı. Varoşa’daki otellerin havlularını ve çatal bıçak takımlarını bile ganimetleyip Türkiye’ye götürdü…

TC sömürgecileri Kıbrıs’ı yağmalamaya başladığında 1 Dolar’ın karşılığı 13.5 TL idi…

TC sömürgecilerinin Kıbrıs’ın yağmalamaya devam ettiği 49’uncu senede 1 Dolar’ın karşılığı 27 TL…

Siz bu boku niye yediniz?

20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’a çıktığınızda yaklaşık 110 bin Türkçe konuşan Kıbrıslı yaşardı bu adada. 20 Temmuz 2023’te işgalin 49’uncu yılında 50 bin kişi kaldıysak şaşarım…

TC’nin Kıbrıs’ı işgal ettiği 49 sene boyunca Dolar iki kat değerlendi, Kıbrıslı Türklerin en az yarısı bu adadan göç etti, Beşparmak dağlarının sadece 1 tane parmağı kaldı!

Siz bu boku niye yediniz?

NATO’nun emri ile Kıbrıs’a bekçi olarak çıktınız. Kıbrıs’ın yerlisi Türkçe konuşan Kıbrıslıları yok ettiniz, dipçikle vura vura 200.000 Kıbrıslı Rumu evlerinden kovdunuz. Evlerinden kovduğunuz 200.000 Rumun en az 3 katı kolonici nüfus taşıdınız buraya. 1974 istilasından sonra Türkiye’den getirdiğiniz yerleşimci nüfusa karşılıksız dağıttınız Rumlara ait malları…

Siz Rumların mallarını yağmaladıkça, Türk lirası değer kaybetti.

Siz Rumların mallarını yağmalamaya başladığınızda 1 Dolar 13.5 TL idi…

Siz Rumların arazilerini İranlılara, İsraillilere, Ruslara, İngilizlere satarken 1 Dolar 27 TL oldu…

Eleni’nin bedduası ile Türk Lirası’nın değer kaybetmesi arasında doğrudan bir bağlantı var. Hiçbir iktisatçı bu durumu açıklayamaz. Türk milleti olarak başka bir ülkede başka bir halka ait toprakları parsel parsel satarken fakirleştiniz!

Kıbrıslılara ait toprakları satarak zengin olan Türkiyeli yerleşimcilerin kabarık banka hesapları var TC bankalarında. Para onların oldu, utanç Türk milletinin, sefalet ise Türkiye’nin…

Eleni’nin topraklarını yağmalamaya başladığınızda 1 Dolar 13.5 TL idi…

Eleni’nin ömrü size beddua ederek geçti, 1 Dolar 27 TL şimdi…

Kıbrıslı Türkleri kurtarmaya mı geldiniz? Kandırmayın kendinizi! 20 Temmuz 1974’te “Kıbrıslı Türkleri kesiyorlar” diye Kıbrıs’a çıktığınızda tek bir Kıbrıslı Türkün burnu bile kanamamıştı. Denktaş bile “Darbe Rumların kendi iç meselesidir” diyordu… Siz karaya çıktıktan saatler sonra ilk kurbanı verdik, Ecvet Yusuf Lefkoşa’da vuruldu… Yetmedi, NATO’nun size “alın” diye çektiği Mağusa-Lefke hattına kadar alamadığınız için bir askeri harekât daha yaptınız 14 Ağustos’ta. İlk katliam da 14 Ağustos’taki ikinci harekâttan sonra oldu…

Mehmet Ali Birand ‘Diyet’ kitabında 16 Ağustos 1974’ü şöyle tasvir eder:

-“Güvenlik Konseyi’nin 2’nci harekâtla ilgili ateşkes kararını almasının 48 saat gecikme nedeni, başta karar tasarısı sahibi Fransa olmak üzere, Batılı ülkelerin ‘Türk harekâtının tamamlanması’nı beklemeleriydi. Kulislerde, gizlice Türk daimi delegesi Osman Olcay’a, ‘Hâlâ Magosa’yı alamadınız mı?’ sorusu soruluyor ve ‘Ne bitmez 20 kilometreymiş bu?’ diye de takılınıyordu. Batı, Ada’nın iki NATO üyesi arasında kesinlikle bölüşülmesinden memnundu…”

Kıbrıslı Türkleri kurtarmaya gelmediniz. Siz bu boku NATO’nun bekçisi olarak yediniz…

TÜSİAD’ın eski başkanlarından Cem Boyner haklı çıktı. “Kıbrıs’ın tümünü bize verseler, Kıbrıs yüzünden dış politikada çektiklerimize, Türkiye’nin dış politikada kaybettiklerine değmez. Çözümsüzlük politikasının en kötü politika olduğu kanaatindeyim” demişti…

Kıbrıs’ı size vermediler. Eleni’nin yağmaladığınız topraklarının daha milyonlarca Dolar tazminatını ödeyeceksiniz. Bundan kaçışınız yok. Size faturayı kestiklerinde 1 Dolar kaç TL olur, onu Nebati bile bilemez!

(20 Temmuz 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)