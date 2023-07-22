İsrail’de gerilim yükseliyor – Özkan Yıkıcı

Sene başından beri israilde çok yönlü gerilimler tırmanıyor. Özellikle Metanyahunun faşist blok hükümetinin yargıyı da eline geçirme hamlesi sonrası işler karıştı. Aylardır İsrail sokakları protestolarla dolu dolu geçiyor. Geniş bir eksen protestolara katılıyor. Fakat, Metanyahu da kararlı şekilde yasayı geçirme yolunda ansızın hızlandı. Buna ek olarak İsrail devlet teörüryle ırkçılığı tetiklemeğe de devam ediyor. Son Ceninin katliyamı veya Gazle Şam bonbardımanları, Metanyahunun ırkçılıkla millieytçiliği damıtarak siyasal devlet ekseninde karına çevirmekle uğraşmaktadır. Yine de son haftalarda ansızın hızlanan meclis görüşmeleriyle yasanın geçirilme hamleleri, sokakları bir başka ışıntı çenberine soktu. Srt gösteriler ve devlet saldırısı artık normal hale doğru gidiyor.

Yılın başında gündeme düşen Metanyahunun yargının bazı yetkileri eline alma yasası, meclise gidince İsrail muhalefeti her hafta sonu olmak üzere günümüze dek en uzun protesto dalgasını başlatı. Dalga giderek devlet içi bazı çevrelerin de desteğini aldı. Metanyahu, olayı soğutma adına meclisteki durumu donuklaştırdı. Herkesin tahmini, yasanın bütçe görüşmeleri sonrası yeniden ısıtılacağı inancı vardı. Unutulan, Metanyahunun faşist gerçekliği ile kendinin de ayni koşullar kalması halinde hapise girme durumuydu. Hele de yazın sıcağında hamle yapması az ihtimaldi.

Fakat, bu öngörüler birden yerlebir oldu. Metanyahu birinci defa yapılan oylama ardından, temuz ayın sonuna dek ikinci oylama ve ardından üçüncü oylamayı da yapıp, yasayı geçirip yasalaştırma hamlesi yaptı. Bu durum sokakta olan muhalefeti de sertleştirdi. Öyle sertleştirdi iki devlet durmadan saldırı ve tutuklama yaparken, muhalefet de deyişik eylemlerle mesaj vermekten geri durmuyordu. Sayısal olarak Metanyahunun yasayın 3 defa onaylatıp geçirme sayısı var. Bu blok olarak da kulanılıyor. Sokağın direnişine ise askerler dahi katılıyor. Ama, sokak gücü ile devlet ikileminde seçeneksizlik de sırıtıyor. Tıpkı Fransadaki direnişler gibi…

Belli ki İsrail sıcağında sokaklar da ısınacak. Nedeni de devletin daha da otoriterleşerek faşist karekterislislikle kendini korumasıdır. Sorun, yargıda olan İsrail başbakanı. Başbakan bu durumuna rağmen seçim kazandı. Metanyahu kendini kurtarma adına da ilgili yasayla yargının elindeki yetkileri alıp kendi gücüne dönüştürme hamlesini gerçekleştiriyor. Atamalardan tutun mmüdahalelere dek yasal koşul sağlanacak. Bir anladmda Türkiye örneği olacak. Nitekim, Sokaktaki tepkilerin sloganlarından biri de “Türkiye Erdoğanına dönüşmeyeceğiz” denilmektedir. Örneklem Türkiye seçiliyor.

Metanyahu ansızın işi bitirme adına ikinci ve ardından üçüncü oylamaya geçecek. Böylelikle aylardır süren protestoların da dinme umudu var. Ülke resmen karpuz gibi ikiye ayrıldı. İsrail devleti klasik militarist yapısını kulanıp, kitleleri “güvenlik” ekseninde tutumaya çalışıyor. Cenine katliyamı kimisine Filistin sorununu yeniden hatırlatırken, kimi ırkçı kesime de “düşmanımız var” algısıyla devletin yanında durma çağrısıdır. Bu arada bir Şam bonbalanması duyarsak da şaşırmayız.

Muhalefet ise sokakta direniyor. Protwestolar gerçekleştiriyor. Birçok devlet içi kesimin de desteğini alıyor. Alıyor da iktidardaki militarist faşist blok gerçeği de var. Faşizmin demokratik kurallara nedenli uyduğu da Metanyahu örneği ile yeniden yaşanarak örnekleştirildi. İsrail muhalefet partileri ise direk insiyatifi alamadı. Protestoda İsrail demokratik örgütleri başı çekiyor. Çekiyor da devlet karşıtımı sorusuna net yanıt vermiyor. Bu ikilem her zaman iktidar gücünün son tahlilde lehine işliyor. Daha kötüsü

Metanyahunun karşıtlarının ancak bir kısmını birlikteliğie getirdi. Örneğin en çok bedel ödeyen Filistinliler bu hareket içinde yok. Onların da katledilme Cenin protestosu da fazla yankı bulmadı. Bir emperyalist oluşum İsrail gerçeği ile karşı karşıyayız.

Kısaca, israilde yılın başında başlayan yargı kapanı ile protesto ikilemi yazla beraber daha bir ısınıyor. Metanyahu, bu işi bitirmeğe hız veriyor. Muhalefet meclisteki sayısal rakama sahip deyildir. Eylem ve sokak gücüyle durdurmaya çalışıyor. Savunma hali ve devleti deyiştirme seçeneği olmaması en önemli dez avantajdır. Bakalım, sıcak Temuzda israilde hangi yöne kayışla bölgenin de kaderine oynanacaktır.aldı.