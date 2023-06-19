Dünya iklim krizi, sol politika ve İsviçre’den önemli bir adım – Halil Paşa

Sol bir İklim Krizi’nden bahsederken, mevcut ekonomik büyüme ve karbon salınımı ile yalnızca insanlar için değil ama tüm canlılar için sağlıksız ve hastalıklı bir ortama dönüşmekte olduğunu söylemekte.

Sol, eğer emperyalist-kapitalist ulus devletlerin on yıllar içerisinde karbon salınımını hızlı bir biçimde azaltacak teknolojilere geçmezler ve kapitalist ekonominin “azami kar” yasası uğruna üretime devam ederlerse, yakın bir gelecekte kirlilik o denli büyüyecek ki; dünya canlılar için yaşanır bir yer olmaktan çıkacak.

ABD’nin “Küresel İklim Krizi”nin sonuçlarından birisi olan ısınmaya ve artan kuraklığa karşı adaptasyonu savunması…

Küresel üretimin önemli bir bölümünü karşılayan ve dünyanın en çok büyüyen ulus devleti olan Çin’in önümüzdeki yıllardaki ekonomi politikasını ABD ve Rusya ile süper güç olma yarışına bağlı olarak rakiplerinden “daha fazla büyüme” üzerine kurması…

Rusya’nın dünyadaki süper güç olma iddiasını sürdürmek ve Ortadoğu ile Doğu Akdeniz’de hegemonya alanlarını genişletme girişimleriyle Ukrayna’yı işgali…

Avrupa Birliği’nin “İklim Mutabakatı”, “Yeşil Kapitalizm” denecek bir şey. Yani büyümeye devam.

Halbuki karbon salınımlarını yapan ekonomik büyümenin ta kendisidir. Bu nedenle solun, AB’nin “İklim Mutabakatı”nın peşine takılmak yerine, ona alternatif sosyalist ve yeşil bir geçiş modeline ihtiyacı vardır.

İSVİÇRE HALKINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM

18 Haziran Pazar günü İsviçre’deki seçmenler fosil yakıt kullanımını azaltmak ve 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşmak için Anayasa’da değişiklik gerektiren referandum için sandık başına gittiler.

Referandum öncesinde Hükümet, İklim krizinden dolayı İsviçre Alplerindeki buzullar hızla erimesini, ülkenin enerji güvenliğini ve çevreyi koruması gerektiğini, bunun için de ithal petrol ve doğal gaza bağımlılıktan kurtulmayı ve yenilenebilir kaynakların kullanımına doğru bir hareketin kaçınılmazlığını dillendirdi.

Önlemlerin enerji fiyatlarını yukarı çekeceği gerekçesiyle sağcı İsviçre Halk Partisi (SVP) dışında İsviçre’nin neredeyse tüm büyük partileri tasarıyı destekledi.

Referandumda seçmenlerin %59,1’i yeşil enerjiyi destekledi.

YEŞİL ENERJİNİN FATURASI

İsviçre, enerjisinin yaklaşık dörtte üçünü ithal ediyor. Tükettiği tüm petrol ve doğal gaz yurt dışından geliyor.

Referandumda kabul edilen Yeşil Enerji”ye geçişin faturasının önemli bir kısmını devlet karşılayacak. Devlet, gazlı veya mazotlu ısıtma sistemlerinin iklim dostu alternatiflerle değiştirilmesini teşvik için on yıl süreyle 1 milyar 700 milyon sterlin ve işletmeleri yeşil inovasyona yönlendirmek için 1 milyar sterline yakın mali destek sözü veriyor.

İsviçre son 20 yıl içerisinde eriyen buzullarının üçte birisini kaybetmişti.

Referandum sonrası konuşan Sosyalist Parti milletvekili Valerie Piller Carrard, bunun “gelecek nesiller için önemli bir adım” olduğunu söyledi.

Aynı gün yapılan referandumda seçmenler ayrıca çok uluslu büyük şirketler için vergi oranının % 15’e çıkarılmasını da destekledi.

Yeşil Enerjinin faturasının çoğu halka, azı özel şirketlere yansıyacak olsa da, İsviçre halkının referandumda buna rağmen evet demesini sanırım iki başlıkta yorumlamak mümkün:

1.Çevre bilinci

2.Gelecek nesiller için bugünkü neslin fedakarlık etmesi.

Son bir not:

İsviçre’de 2019’da yapılan son seçimlerde Yeşiller ve Liberal Yeşiller % 20’nin üzerinde oy alarak en büyük artışı gerçekleştirirken, kadın milletvekili sayısında da büyük artış yaşanmıştı.