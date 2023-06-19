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Uzun lafın kısası
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97 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:28
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96 Nidai Mesutoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:01:22
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95 Barış Parlan ve Murat Kanatlı e devlet çalışmalarını konuşuyor
57:01

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