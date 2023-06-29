Mutlu bayramlar dilerim. Yeni dini Kurban bayramımızı kutlarım. Bu laflar son günlerin söylenen en çok cümleler olmaktadır. Siyasetciler atıp tutar. Bağışlamadan tutun afetmelere dek kelimeleri yanyana getirirler. Dini kesimler de “kutsal bayramı” koyarak, tanrının güçlü simgesini ekleyerek bayramımızı kutlarlar. Kardeşlik ve paylaşımı da süsleterek kelime akışında turşu gibi tamamlayıcı esruman haline getirirler. Bol bol demeçler verirler. Daha iyi günleri ve yaşanmaya başlanan tatileri de güzelce şefkatleştirirler! Tek gerçek, her dindar yurtaşa mutlubayraamlar dilenir.

O denli atışlar yapılır ki özellikle siyasi kesimler ve din şürekâsı hat da son dönemin yeni tarikatçı hegemonik kesimler, dilediklerini, önerdiklerinin tekini dahi yapmadıkları pişkinliğinden de geri durmuyor. Öyle bir ortamla insanları mutlu bayrama ötelendirmeler yapıyorlar ki ardından duruşları ve uyguladıklarıyla da ilgili bayramı zülüm ve yalan sözlerle de yağmur yağışına tutuyorlar.

Mutlu bayramlar diliyorlar: öyle diliyorlar ki daha tatile bvaşlarken, arifeden bayrama geçerken, zam üstüne zam ilan ediyorlar. Sizin bayramlık günlerinize zam ve pahalılıkla adeta yaşatılmayacak bayramın tadını çıkarıyorlar. Yeter ki onlar ekrana çıkıp da “mutlu bayramlar” dilesinler. Öyle bir dileyiş ki daha bayram kelimesinbe başlamadan zam ilan etme tutumuyla kendi söylediklerinin yalanını da size kanıtlıyorlar. Kutsalık ve afetmelerden söz ederken, kendileri karşıtlarına küfür yalan atma yarışında devam ediyorlar. Sıcak havada kısa kollu gömlekle gezerken, üstünüze ceviz büyüklüğünde dolu yağdırmaya benzemektedir.

Mutlu bayramlar diliorlar: kardeşlikten ve bağışlamadan dem vuruyorlar. Ala onlara göre karşıt veya onlardan deyilseniz, başınıza her türlü ayrım gelme gerçeğini de gizlememe ihdiyacı da duyuyorlar. Yalan atmanın kötü olduğunu söylerken, kendileri en kötü iftira yalanını da atmaktan kaçmıyorlar. Gericiliği besleme adınan her türlü kulanımda ne yazık dini de alet etmekten kaçmıyorlar.

Nitekim, K. Kıbrıs en hafif haberle, bayramın mutluluğunda zamlarla girdi. Yalanlarla bayram kardeşliği de savurmada yerini alıyordu. Dindarlık kardeşlikle, öfkeli nefretin de tohumlarını derinlere salmaya hız verilmektedir. Türkiye ise bayram bismilahını çekip mutluluklara başlarken, Merdan Yanardağı söylemediği ve kendilerinin uydurduğu montaj oyunu ile hapse gönderiyorlardı. Urfada sırf tacizi haberleştirdi diye Mehmet gazeteciği göz altına alıyorlar. Tutuklanır gibi olan tacizci ise serbes brakılıyor. Taciz olayı yayına erilşşim kurallından sesizliğe gönderildi. Sayılacak çok gerçek var. Kurban bayramının Müslüman dünyasında afetme, bağışlama falan deyiln kin ve nefrete n devam denilmektedir.

Mutlu bayramlar dilenir: inanılmaz yalanları bayram demeci olarak savurmaya tam gaz ileri deniliyor. Kurbanların bağışlanması için probaganda yaptırılan Kızılayın sgandaları ise peşpeşe gellmeğe devam ediyor. Son olarak başkanın ndört resmi araca sahip olduğu bilgisi den artık bukadarı da olmaz çizgisini çoktan aştı.

Müslümanların kutsal iki bayramından biri olup hacı olmaya dan gidilen Kurban bayramının mutlu olması dilenir. Aman Sudanda bir bbirini kıran Müslümanların ateşkesi dahi olamıyor. Suriye faciyası sürüyor. Libyada patlamaya hazır bonba pim elde bekliyor. Afkanistandaki Talaban rejiminin nereye gitiği de ortada. Ama, mutlu bayramlar dileniyor. Yalan söylemek, eşitsizliği daha da derinleştirme, dini kulanıp gerici ortaçağa yelken aşmalarla gerçekten mutlu bir bayram yaşanmaktadır.