Yunanistan seçimleri üzerine – Özkan Yıkıcı

Pazar günü Yunanistanda beklendiği gibi parlemento seçimleri yapıldı. Yine, kamuoyu yanılgısının az olduğu sonuçlar da kısa zaman içinde yayınlandı. Beklendiği gibi YDP birinci parti oldu. Sadece ufak bir fazlalık oyu da aldı. Ama Çoğunluğu sağlayamadı. İkinci sıradaki Radikal sol Siriza partisi ise oldukça oy kaybeti. Öyle kaybeti ki fark Y.21 düzeyine yakın oldu. Pasok ise yaklaşık beklenen oyu ile üçüncü sırada kaldı. YKP ise dördüncü sırada olurken, beklenenin biraz üstüne çıktı. Sirizadan ayrılıp daha solda parti kuran kesim de barajı aşıp beşinci sırada kaldı. Faşist partilerin beklenen barajı aşma oyu ise oluşmadı…

Yunanistan seçimleri önemli iki ters sonucu ortaya serdi. Demek oluyor ki ne yolsuzluk, ne telekulak sgandalı nede faciyalı tren kazası oyda düşme getirmiyor. Sizi birinci sıradan düşürtmüyor. Siriza ise önemli tarihi dönemeçteki referanduma rağmen aldığı AB kararıyla resmen Troyka teslimieyti sonrası inandırıclığını kaybeti. Pasok ise krizi tetikleyen Almanya karşısındaki referandum kartı sonrası dağılmasını hala toparlayamadı. Bunlar ilk başta görülen olgular. Bir de önemli ulaşılan gerçek var: Yunanistan eski sol dirençli seçmen konumunu giderek AB sürecinin parçası oldukça kaybeti. Bunun kırılma anı da krizi tetikleyen AB üstüne likilite de göndermeyerek Sirizaya karşı oluşturduğu baskı sonucu partiyi kararlığından geri döndürüp AB yapısının uydusu haline getirmesidir. Böylelikle Yunanistan sağ miliyetci AB çizgisinde pofpoflandığı ABD üstü olma hamleleriyle birlikte artık AB merkezi çizgisinde bir ülke haline getirildi.

Bir önemli dip not: şu anda K. Kıbrısta Türkiye seçimleri ikinci tur için oy kulanılıyor. Oy kulanma nifusunun yaklaşık Y.75 civarındadır. Yunanistanda da seçimlerin Kıbrıs ayağı vardı. Güneyde Yunanistan seçimlerinde oy kulanma hakı olan insan sayısı bir cıvarında olduğu açıklandı. Hala saçmalama ezberimizin yalanına ne kadar sarılacağız bilmem.

Yunanistan seçim sonucundan hemen sonra hükümet kurma görevi Misotakise verildi. Yapılan seçimler nisbi sisteme göre dar bölge oldu. Eğer hükümet kısa zaman içinde kurulmazsa, Haziran sonu veya Temuz başında seçim tekrarlanacak. Burada önemli bir ince nokta var: eğer Yunanistan yeniden tekrarlanacak seçimde birinci gelecek olan parti oyların Y.25 üstüne çıkarsa ek olarak epey vekil bu çoğunluğa eklenecek. Bu nedenle birinci sırada olan YDP hükümeti kurmayarak adeta yeniden seçim yapılıp birinci halini koruyarak, fazladan epey vekil alıp tek başına hükümeti kurma peşindedir. Bakalım, öteki partiler kualisyonla bu yolu kesecekler mi?

Sonuç olarak, Yunanistan seçimi bir rüzgar gibi kısa zamanda gerçekleşti. Şimdiden ikinci seçim havası da çalınmaya başlandı. Bu nedenden olacak ki YDP başkanı hemen Başkanlığa çıkıp hükümeti kurmak istedi. Ardından da kuramadım diye iyade edip, süreci hızlandırıp Haziran sonunda yeniden seçim taktiğine baş vurdu. Ama tek bir gerçek şu: Yunanistan son siriza yenilgisiyle de AB yörüngesine iyice oturup statikolaştı. Bir anlamda deyişim ve direnç kırılmaları yaşadı. Ama, Kıbrıs açısından da anladık ki meşur yalanlarla eşitlendirilen güney kuzey benzetmesi, yeniden oy kullanımından probaganda etme durumlarına dek küliğen yalan olduğunu da anlayan anladı.