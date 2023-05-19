Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası ve Yerleşimci Kolonyalizm – Halil Karapaşaoğlu

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası 2017 yılında kuruldu…

Sendikanın başkanı Himmet Turgut…

Sendikanın internet sitesinde iki önemli açıklama var…

Biri “İnanç Hürriyeti Temel İnsan Hakkıdır” başlıklı…

Diğeri “Barış Pınarı Harekatına Desteğimiz Tamdır”…

22 Mayıs 2022 tarihinde bir açıklama daha yapıyor…

Elçiliğin önünde eylem yapan dostlarımıza karşı…

Turgut “Türkiye’ye karşı öfke ve kin besleyen ifadeleri kınıyoruz” diyor…

7 Mart 2023 tarihinde başka bir haber çıkıyor basında…

Alsancak’ta bir öğretmen öğrencilerine Allah’ın olmadığını söylemiş…

Turgut, Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnikle birlikte açıklama yapıyor…

Allah’ın olmadığını söyleyen öğretmene soruşturma açılmasını istiyorlar…

10 Şubat 2022 yılında çıkan başka bir haberde…

KIBTES “Eğitimde Sendikal Örgütlülük” çalıştayı yapıyor…

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın geliyor Türkiye’den…

Eğitim-Bir-Sen, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı…

Memur-Sen’in internet sitesinde yazan sloganla…

KIBTES’in internet sitesinde yazdığı slogan aynı…

“Birlikte Örgütlendik. Örgütlenerek Güçlendik” diyor her ikisi de…

Memur Sen ve AKP örgütleri karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret ediyorlar…

Hatta Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın o kadar bir ileri gidiyor ki…

14 Mayıs seçimleri öncesi

Erdoğan için oy istiyor…

Erdoğan’a oy vermeyenleri “ihanet etmekle” suçluyor…

KIBTES Başkanı Himmet Turgut…

Hala Sultan İlahiyat Koleji müdürü aynı zamanda…

Himmet Turgut ne zaman vatandaş yapıldı aceba?

Bakanlar Kurulu ile kamuya duyurulan vatandaşlıklardan mı?

Duyurulmayanlar var mı?

Bilebilir miyiz bunu?

Buradaki üniversitelerin birine okumak için gelmiş olanlardan biri mi?

Alihan Pehlivan gibi mi mesela?

Sefa Karahasan gibi mi?

Bertan Zaroğlu vardı bir zamanlar…

Milletvekili olan sömürge meclisinde…

Vasıfsızlar ancak sömürgelerinde bir vasıf kazanabilir…

Ondan dolayı sömürge ülkelerinde mevcut ilişkileri sonuna kadar savunurlar…

Çünkü bilirler kendi ülkelerinde sömürgede elde etmiş oldukları pozisyonu elde edemeyeceklerini…

Tunus’un kalbinden çıkan Memmi, öyle demiyor muydu?

Marx, bunlara “Lümpen Proleterya” diyor…

Çıkarları mevcut rejim devam ederse karşılanacak olanlar…

Lümpen işçiler…

Yerleşimci kolonyalizmde sınıf hareketlerinin önündeki en büyük engel…

Bu işçilerdir…

Bu yoksul kesimlerdir…

Haitiye yoksul Asyalı işçileri taşıdılar…

Amerika’ya…

Avustralya’ya yoksullar gitmedi mi?

Kızılderililere ne oldu?

Aborjinler’i ne kadar çabuk unuttunuz?

Turgut, gazeteci dostumuz Ertuğrul Şenova’nın sorularını yanıtlamış…

“Benim de sizin de kökünüz Türkiye. Herhangi bir faaliyetimizde onlarla olmaktan onur duyarım” demiş…

Sürekli elçiliğe girip çıkıyormuş Turgut…

Türkiye’den gelen öğretmenler olduğundan dolayı olduğunu söylüyor…

Sahi neden Türkiye’den öğretmenler geliyor?

Onlara da vatandaşlık verecek misiniz?

Turgut “Eğitim Bakanlığı, Vakıflar İdaresi, Elçilik ve Sivil Savunma bize her zaman yol açar” diyor…

Başka ne desin?

Yerleşimci Kolonyalizm’de aktarılan nüfus…

Sömürgecinin hak ve çıkarlarını korumak için mücadele eder…

Sömürgecinin politik bir silahına dönüşür…

Sömürgeci bu nüfus üzerinde ideolojik hegemonya araçlarını kurar…

Sendikalar, medya kuruluşları, iftar yemekleri, hibeler, kültür etkinlikleri, hemşeri dernekleri…

Hayvan ırklarının dönüştürülmesine kadar gider bu iş…

Sömürgecilik tarihin her döneminde “ırkçı” olmuştur…

Sorun ekonomik taleplerle siyasal taleplerin birleştirilememe problemidir…

Yurt hakkıyla halkın hakları temelinde…

Yeni bir Marksist hat oluşturmalı…

Yeni bir yol; Özgürlüğe giden…