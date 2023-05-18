Ankara elini yakamızdan çek – Halil Karapaşaoğlu

Tarihi bir dönemden geçiyoruz…

Türkiye’de seçimler bitmedi…

Ancak TC’nin Kıbrıs’a uyguladığı kolonyal politikalar…

Tarihin en sert dönemine zaten çoktan girmişti….

28 Mayıs’tan sonra…

TC’nin içinde bulunduğu sermaye ilişkileri sonucu…

Daha sert politikalar hayata geçecektir…

İki gündür KTÖS ve KTOEÖS eylem yapmaktadır…

Öğretmenlik Yasasıyla ilgili Ankara ve buradaki yerli işbirlikçileri…

Değişiklikler yapmak istiyor…

Hocalar direniyor…

Koloni rejimi daha önce sarı sendikalar kurmuştu…

Bunlar yerli işbirlikçilerden oluşuyordu…

TC valiliği 2017 yılında Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası isminde bir sendika kurdu…

Eğitim alanındaki sendikalarımız en güçlü olduğumuz direniş noktalarından biri…

Sendikal alanda yerleşiklerin örgütlenmesi için…

Direniş noktalarını imha etmek için…

Kurdular bu sendikayı…

Özellikle KTÖS’ün TC’ye karşı geçmişte çok güçlü bir direniş pratiği vardı…

Üye yapılarının nüfus mühendisliğiyle değiştirilmesinden dolayı…

Sendikalar TC’ye karşı eylem yapamaz noktaya gelmişti…

Seçimde oy kaygısı olan siyasi partiler…

Seçmen kitlesi değiştiği için siyasal söylemlerini bile değiştirmek zorunda kaldı…

Ganimeti ve 74 işgalinin sonuçlarını meşrulaştırdılar…

Bu yerleşimci kolonyalizmin ekonomik ve siyasal mücadelede yarattığı sorunlardır…

Marksistler o yüzden bir an önce kolonyalizm literatüründe okumalar yapmalı…

Tartışma kanaları açmalıdır…

Özgürlük mücadelesi Marksizm temel alınarak verilmelidir…

Uzun bir zamandan sonra KTÖS ve KTOEÖS TC valiliğinin önüne gittiler…

Geçmiş dönemlerde…

Eylemciler KKTC meclisinin kapısını yıkarken…

Eylemciler TC valiliğinin kapısına bile yanaşamıyor…

Daha önce de gördük…

Dün de gördük bunu…

Burak Hocanın ve Selma Hocanın elinde siyah bir çelenk…

Valiliğe bırakacaklar…

Karşılarında Kıbrıslı polisler…

İngiliz koloni döneminde olduğu gibi…

Parasızlıktan polis yazılıp rejime hizmet eden Kıbrıslı Türk polisler…

Hocalar valiliğe bırakmak istiyor çelengi…

Polis bırakmıyor…

KTÖS’ün meşhur bir eylemi var…

Kara çarşafları giymişlerdi 2012 yılında…

Kara çarşafları savurtmuşlardı valiliğin bahçesine…

Burak hoca polislerin ellerini göğe uzatmasına rağmen…

Savurtuyor gara çelengi gökyüzüne doğru…

Bu iki sendika çok önemli bir eylem yaptı uzun zamandan sonra…

Toplumla ilişkiler arttırılmalı…

Toplumla sendikalar aralarında köprüler kurmalı…

Hocalar her mahallede her köyde…

Kıbrıslı Türklerin içine düştüğü esaret ilişkisi anlatmalı…

Verdikleri mücadelenin ne olduğunu videolarla, afişlerle ifade etmeli…

Açlığımızın elinden tutalım…

Kavgamızın elinden…

Sanatçımız, çobanımız, işçimiz, öğretmenimiz…

Özgür bir memleket için…

Eşitlik, adalet, hak için…

Yurt hakkı için…

Hep bir ağızdan bağıralım;

“Ankara Elini Yakamızdan Çek!”