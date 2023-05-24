İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yeni geçiş noktalarının açılması talebiyle eylem yapacak

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden temsilciler, yeni yollar açıyoruz-Kıbrıs’ı yeniden birleştiriyoruz sloganıyla Lefkoşa Ledra Palas ara bölgede Dayanışma Evi’nde saat 10.00’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi.
Basın toplantısında, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Türkçe açılış konuşmasını Şener Elcil yaparken, Rumca açılış konuşmasını ise Elias Demetriou yaptı.
Toplantıda ayrıca, Türkçe ve Rumca olarak ortak basın bildirisi de okundu. Ortak basın bildirisinin Türkçesi Aziz Selengin, Rumcası ise Cristina Valandiou tarafından okundu.
ELCİL: “İKİ TOPLUMUN BİR ARADA YAŞAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Basın toplantısında İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Türkçe açılış konuşmasını yapan Şener Elcil, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinden oluşan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin, 27 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da BM kontrolündeki Ledra Palace Otel karşısında yer alan Dayanışma Evi’ne yürüyerek, burada bir eylem yapacağını aktardı.
Kıbrıslı Türk örgütlerin saat 09.45’te Lokmacı kapısında, Rum örgütlerin ise Ledra Caddesi’nde buluşarak yürüyüşe geçeceklerini 10.30’da Dayanışma Evi’nde olacaklarını ifade eden Elcil, eylemde, yeni kapıların açılması, adanın birleştirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin arttırılmasının taleplerinin aktarılacağını kaydetti.
Adanın birleştirilmesini, duvarların yıkılması, dikenli tellerin kaldırılarak yabancı askerlerin adadan çıkmasını istediklerini ifade eden Elcil, daha fazla sınır kapsı açılarak iki toplumun bir arada yaşayabileceğini göstermek için uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi.
“DİKENLİ TELLER KIBRIS’I İKİYE BÖLMEYE DEVAM EDİYOR”
Basın toplantısında Aziz Selengin’in Türkçesini okuduğu basın bildirisinde, ilk geçiş noktasının açılmasından 20 yıl sonra, dikenli tellerin Kıbrıs’ı ikiye bölmeye devam ettiğine işaret edilerek, geçiş noktalarının önemine değinildi.
Her gün binlerce insanın çeşitli sebeplerle bu noktalardan geçtiğine dikkat çekilen bildiride, mevcut geçiş noktalarının insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı vurgulandı.
İşlemler ve gereksiz prosedürlerin geçişlerde daha fazla engel yarattığını, bu nedenle uzun kuyrukların ve bürokrasinin azaltılması için basitleştirilmiş ve sonuç verici prosedürlere acilen ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen bildiride, sadece bu adımların atılmasının yeterli olmadığı, çeşitli nedenlerle kuzeyden güneye veya tersi yönde geçmesi gereken insanlara kolaylık sağlanabilmesi amacıyla hem yayalar, hem de araçlar için daha fazla geçiş noktasının açılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Bildiride, bu ihtiyacın yetililer tarafından da kabul edilmekle birlikte, bu konuda bir karar alındığı da anımsatılarak, BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında “tarafları toplumlararası iletişimin önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağırdığı” hatırlatıldı.
Ortak açıklamayı imzalayan tüm örgütler ve grupların, tüm Kıbrıs’ta geçiş noktaları açılması için azami baskıyı uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlı oldukları ifade edilen bildiride, Lefkoşa’da, “Akıncılar (Luricina)/Athienu ve ayrıca Kokkina (Erenköy)” bölgelerinde ve muhtemelen diğer bölgelerde de yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktaları için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Açıklamanın tamamı şöyle:
İlk geçiş noktasının açılmasından yirmi yıl sonra, dikenli teller Kıbrıs’ı ikiye bölmeye devam ederken, geçiş noktaları insanların günlük yaşamlarında önemli hale geldi.
Her gün binlerce insan iş, eğitim, sağlık, ekonomik faaliyet ve aynı zamanda uzlaşı süreci çerçevesinde ortak programlar ve etkinlikler planlamaya yönelik işbirlikleri ve sosyal buluşmalar nedenleriyle bu noktalardan geçiyor. Siyasi gelişmeler ve geçiş noktalarına komşu bölgelerin ekonomik refahı açısından önemli bir unsur olan geçişler toplumlar arasındaki temasları mümkün kıldı ve kolaylaştırdı. O zamandan beri, hayal kırıklığı yaratan siyasi gelişmelere rağmen, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların cesareti kırılmadı ve birbirleriyle görüşmeye devam ediyorlar.
Ancak mevcut geçiş noktaları insanların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İşlemler ve gereksiz prosedürler, geçişlerde daha fazla engel yaratıyor, bu nedenle uzun kuyrukların ve bürokrasinin azaltılması için basitleştirilmiş ve sonuç verici prosedürlere acilen ihtiyaç duyuluyor.
Ama sadece bu adımların atılması yeterli değildir. Çeşitli nedenlerle kuzeyden güneye veya tersi yönde geçmesi gereken ve sayıları giderek artan insanlara kolaylık sağlanması amacıyla hem yayalar hem de araçlar için daha fazla geçiş noktasının açılmasına ihtiyaç vardır. Kıbrıs genelinde bundan etkilenen insanlar daha fazla geçiş noktası açılması taleplerini dile getirmektedirler. Bu ihtiyaç yetkililer tarafından da kabul edilmekle birlikte bu konuda acilen bir kararın alınmamış olduğu da görülmektedir. BM Güvenlik Konseyi son kararında, “… tarafları toplumlar arası iletişimin önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağırdı.”
Bu ortak açıklamayı imzalayan tüm örgütler ve gruplar, tüm Kıbrıs’ta geçiş noktaları açılması için azami baskıyı uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlıdır. Lefkoşa’da, Lurucina/Athienu ve ayrıca Kokkina (Erenköy) bölgelerinde ve muhtemelen diğer bölgelerde de yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktaları hakkında görüşmeler devam etmektedir.
Kıbrıslıların tümünün günlük yaşamını iyileştirmek ve tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek için birlikte çalışmayı sürdürürken, nihai hedefe, yani Kıbrıs’ta barışçıl bir gelecek için sürdürülebilir bir perspektifi sağlamanın tek yolu olan Kıbrıs sorununun çözümüne ve adamızın siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde yeniden birleştirilmesine odaklanmaya devam ediyoruz.
Destekleyenler:
|1
|Actor’s branch-SIDIKEK PEO
|2
|AKEL – Progressive Party of the Working People
|3
|Anatropi
|4
|Anonim Gençlik
|5
|Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
|6
|Association of Historical Dialogue and Research
|7
|Association of Cypriot Artists and Authors
|8
|Athletic-Cultural Youth Association ” Peace and Friendship”
|9
|Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
|10
|Bağımsızlık Yolu
|11
|BARAKA Cultural Group
|12
|Barış ve Demokrasi İnisiyatifi
|13
|Bi-communal Centre “Famagusta Avenue Garage”
|14
|Bi-communal Choir For Peace – Lena Melanidou Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου
|15
|Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can!
|16
|Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu (This Country Belongs to Cypriots Platform)
|17
|Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN
|18
|CTP – REPUBLICAN TURKISH PARTY
|19
|CTP Youth
|20
|Cultural Movement(Kinisi Politismou)
|21
|Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN
|22
|Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES
|23
|Cypriotism Movement
|24
|Cypriots’ Voice
|25
|Cyprus Academic Dialogue
|26
|Cyprus Association of Social Psychology
|27
|Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)
|28
|Cyprus Peace Council
|29
|Cyprus Publisher’s Association – KYa B
|30
|Cyprus Reunification Movement
|31
|Cyprus Song Association – KIBHAD
|32
|Cyprus Sustainability Institute
|33
|Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ
|34
|Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS
|35
|Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS
|36
|Cyprus Writer’s Union
|37
|Cyprus Youth Platform
|38
|Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)
|39
|Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
|40
|EDON – United Democratic Youth Organization
|41
|EKA – Ένωση Αγροτών Κυπρου – Cyprus Peasant’s Union
|42
|EL-SEN
|43
|EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN
|44
|Enfield Cypriots Association (Bi-communal)
|45
|Enorasis sociocultural club
|46
|Epilogi Limassol cultural movement
|47
|Famagusta – For Cyprus party – Αμμοχωστος για την Κύπρο
|48
|Famagusta Initiative
|49
|Famagusta Municipality
|50
|Famagusta Our Town
|51
|Feminist ATÖLYE
|52
|GAT -Gender Advisory Team
|53
|German-Cypriot Forum
|54
|Girne Düşünce Derneği
|55
|Hade!
|56
|Hands across the Divide
|57
|HASDER
|58
|HAZINE-SEN
|59
|Home for Cooperation
|60
|IKME Sociopolitical Studies Institute
|61
|INVEST IN EDUCATION
|62
|İskele Citizens Initiative
|63
|KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
|64
|KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
|65
|KLIIR
|66
|Kontea Heritage Foundation
|67
|Larnaca for Solution – Reunification Movement
|68
|Left Wing – Αριστερή Πτέρυγα
|69
|Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
|70
|Movement for a Federal Cyprus
|71
|Municipal Workers Trade Union – BES
|72
|New Cyprus Association
|73
|New Cyprus Party YKP
|74
|New Internationalist Left
|75
|NGO Support Centre
|76
|OPEK – Association for Social Reform
|77
|PEO – Pancyprian Federation of Trade Unions
|78
|Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)
|79
|Peace Association
|80
|People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
|81
|POGO Women’s Movement
|82
|Post Research Institute
|83
|Proodeftiki Primary School Teachers movement
|84
|Proodeftiki Secondary School Teachers movement
|85
|Proodeftiki Student Association
|86
|Proodeftiki Technical Schools
|87
|Publishers Trade Union – BASIN-SEN
|88
|Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
|89
|Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)
|90
|Sol Hareket
|91
|State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
|92
|Stop the War Coalition
|93
|SYKESO – Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας- Advisory Centre for Family support
|94
|Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
|95
|The Management Centre of the Mediterranean
|96
|Third Community Forum
|97
|TDP – Social Democratic Party
|98
|Toplumsal İradeye Saygı Platformu (Respect to Societal Will Platform)
|99
|Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)
|100
|Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS
|101
|TÜRK-SEN
|102
|Unite Cyprus Now!
|103
|United Cyprus Party BKP
|104
|United Cyprus Platform of Overseas Cypriots
|105
|United Democrats Youth organization
|106
|United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
|107
|We want Federation Left Movement – Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
|108
|Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία
|109
|Yeşil Barış Hareketi – Green Action Group