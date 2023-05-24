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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi yeni geçiş noktalarının açılması talebiyle eylem yapacak

manşetyeniçağ haber
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İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden temsilciler, yeni yollar açıyoruz-Kıbrıs’ı yeniden birleştiriyoruz sloganıyla Lefkoşa Ledra Palas ara bölgede Dayanışma Evi’nde saat 10.00’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Türkçe açılış konuşmasını Şener Elcil yaparken, Rumca açılış konuşmasını ise Elias Demetriou yaptı.

Toplantıda ayrıca, Türkçe ve Rumca olarak ortak basın bildirisi de okundu. Ortak basın bildirisinin Türkçesi Aziz Selengin, Rumcası ise Cristina Valandiou tarafından okundu.

ELCİL: “İKİ TOPLUMUN BİR ARADA YAŞAYABİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Basın toplantısında İki Toplumlu Barış İnisiyatifi adına Türkçe açılış konuşmasını yapan Şener Elcil, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinden oluşan İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nin, 27 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’da BM kontrolündeki Ledra Palace Otel karşısında yer alan Dayanışma Evi’ne yürüyerek, burada bir eylem yapacağını aktardı.

Kıbrıslı Türk örgütlerin saat 09.45’te Lokmacı kapısında, Rum örgütlerin ise Ledra Caddesi’nde buluşarak yürüyüşe geçeceklerini 10.30’da Dayanışma Evi’nde olacaklarını ifade eden Elcil, eylemde, yeni kapıların açılması, adanın birleştirilmesi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin arttırılmasının taleplerinin aktarılacağını kaydetti.

Adanın birleştirilmesini, duvarların yıkılması, dikenli tellerin kaldırılarak yabancı askerlerin adadan çıkmasını istediklerini ifade eden Elcil, daha fazla sınır kapsı açılarak iki toplumun bir arada yaşayabileceğini göstermek için uğraş vermeye devam edeceklerini söyledi.

“DİKENLİ TELLER KIBRIS’I İKİYE BÖLMEYE DEVAM EDİYOR”

Basın toplantısında Aziz Selengin’in Türkçesini okuduğu basın bildirisinde, ilk geçiş noktasının açılmasından 20 yıl sonra, dikenli tellerin Kıbrıs’ı ikiye bölmeye devam ettiğine işaret edilerek, geçiş noktalarının önemine değinildi.

Her gün binlerce insanın çeşitli sebeplerle bu noktalardan geçtiğine dikkat çekilen bildiride, mevcut geçiş noktalarının insanların ihtiyaçlarını karşılamadığı vurgulandı.

İşlemler ve gereksiz prosedürlerin geçişlerde daha fazla engel yarattığını, bu nedenle uzun kuyrukların ve bürokrasinin azaltılması için basitleştirilmiş ve sonuç verici prosedürlere acilen ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen bildiride, sadece bu adımların atılmasının yeterli olmadığı, çeşitli nedenlerle kuzeyden güneye veya tersi yönde geçmesi gereken insanlara kolaylık sağlanabilmesi amacıyla hem yayalar, hem de araçlar için daha fazla geçiş noktasının açılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Bildiride, bu ihtiyacın yetililer tarafından da kabul edilmekle birlikte, bu konuda bir karar alındığı da anımsatılarak, BM Güvenlik Konseyi’nin son kararında “tarafları toplumlararası iletişimin önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağırdığı” hatırlatıldı.

Ortak açıklamayı imzalayan tüm örgütler ve grupların, tüm Kıbrıs’ta geçiş noktaları açılması için azami baskıyı uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlı oldukları ifade edilen bildiride, Lefkoşa’da, “Akıncılar (Luricina)/Athienu ve ayrıca Kokkina (Erenköy)” bölgelerinde ve muhtemelen diğer bölgelerde de yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktaları için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

İlk geçiş noktasının açılmasından yirmi yıl sonra, dikenli teller Kıbrıs’ı ikiye bölmeye devam ederken, geçiş noktaları insanların günlük yaşamlarında önemli hale geldi.

Her gün binlerce insan iş, eğitim, sağlık, ekonomik faaliyet ve aynı zamanda uzlaşı süreci çerçevesinde ortak programlar ve etkinlikler planlamaya yönelik işbirlikleri ve sosyal buluşmalar nedenleriyle bu noktalardan geçiyor. Siyasi gelişmeler ve geçiş noktalarına komşu bölgelerin ekonomik refahı açısından önemli bir unsur olan geçişler toplumlar arasındaki temasları mümkün kıldı ve kolaylaştırdı. O zamandan beri, hayal kırıklığı yaratan siyasi gelişmelere rağmen, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların cesareti kırılmadı ve birbirleriyle görüşmeye devam ediyorlar.

Ancak mevcut geçiş noktaları insanların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. İşlemler ve gereksiz prosedürler, geçişlerde daha fazla engel yaratıyor, bu nedenle uzun kuyrukların ve bürokrasinin azaltılması için basitleştirilmiş ve sonuç verici prosedürlere acilen ihtiyaç duyuluyor.

Ama sadece bu adımların atılması yeterli değildir. Çeşitli nedenlerle kuzeyden güneye veya tersi yönde geçmesi gereken ve sayıları giderek artan insanlara kolaylık sağlanması amacıyla hem yayalar hem de araçlar için daha fazla geçiş noktasının açılmasına ihtiyaç vardır. Kıbrıs genelinde bundan etkilenen insanlar daha fazla geçiş noktası açılması taleplerini dile getirmektedirler. Bu ihtiyaç yetkililer tarafından da kabul edilmekle birlikte bu konuda acilen bir kararın alınmamış olduğu da görülmektedir. BM Güvenlik Konseyi son kararında, “… tarafları toplumlar arası iletişimin önündeki mevcut engelleri azaltmaya çağırdı.”

Bu ortak açıklamayı imzalayan tüm örgütler ve gruplar, tüm Kıbrıs’ta geçiş noktaları açılması için azami baskıyı uygulamak üzere birlikte çalışmaya kararlıdır. Lefkoşa’da, Lurucina/Athienu ve ayrıca Kokkina (Erenköy) bölgelerinde ve muhtemelen diğer bölgelerde de yayalar ve araçlar için yeni geçiş noktaları hakkında görüşmeler devam etmektedir.

Kıbrıslıların tümünün günlük yaşamını iyileştirmek ve tüm alanlarda işbirliğini geliştirmek için birlikte çalışmayı sürdürürken, nihai hedefe, yani Kıbrıs’ta barışçıl bir gelecek için sürdürülebilir bir perspektifi sağlamanın tek yolu olan Kıbrıs sorununun çözümüne ve adamızın siyasi eşitliğe dayalı iki bölgeli iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde yeniden birleştirilmesine odaklanmaya devam ediyoruz.

Destekleyenler:

 

1 Actor’s branch-SIDIKEK PEO
2 AKEL – Progressive Party of the Working People   
3 Anatropi
4 Anonim Gençlik
5 Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74
6 Association of Historical Dialogue and Research
7 Association of Cypriot Artists and Authors
8 Athletic-Cultural Youth  Association ” Peace and Friendship”
9 Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
10 Bağımsızlık Yolu
11 BARAKA Cultural Group
12 Barış ve Demokrasi İnisiyatifi
13 Bi-communal Centre “Famagusta Avenue Garage”
14 Bi-communal Choir For Peace – Lena Melanidou  Δικοινοτική χορωδία Ειρήνης _Λένα Μελανιδου
15 Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims    of 1963-74 events – Together We Can!
16 Bu Vatan Kıbrıslıların Platformu (This Country Belongs to Cypriots Platform)
17 Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN
18 CTP – REPUBLICAN TURKISH PARTY
19 CTP Youth
20 Cultural Movement(Kinisi Politismou)
21 Customs Workers Trade Union   – GÜÇ-SEN
22 Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES
23 Cypriotism Movement
24 Cypriots’ Voice
25 Cyprus Academic Dialogue
26 Cyprus Association of Social Psychology
27 Cyprus Environmental Movement (Perivallontiki Kinisi)
28 Cyprus Peace Council
29 Cyprus Publisher’s Association – KYa B
30 Cyprus Reunification Movement
31 Cyprus Song Association – KIBHAD
32 Cyprus Sustainability Institute
33 Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ
34 Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS
35 Cyprus Turkish Teachers Trade Union –  KTÖS
36 Cyprus Writer’s Union
37 Cyprus Youth Platform
38 Decision for Peace (Απόφαση Ειρήνης)
39 Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
40 EDON – United Democratic Youth Organization
41 EKA – Ένωση Αγροτών Κυπρου – Cyprus Peasant’s Union
42 EL-SEN
43 EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN
44 Enfield Cypriots Association (Bi-communal)
45 Enorasis sociocultural club
46 Epilogi Limassol cultural movement
47 FamagustaFor Cyprus party  – Αμμοχωστος για την Κύπρο
48 Famagusta Initiative
49 Famagusta Municipality
50 Famagusta Our Town
51 Feminist ATÖLYE
52 GAT -Gender Advisory Team
53 German-Cypriot Forum
54 Girne Düşünce Derneği
55 Hade!
56 Hands across the Divide
57 HASDER
58 HAZINE-SEN
59 Home for Cooperation
60 IKME Sociopolitical Studies Institute
61 INVEST IN EDUCATION
62 İskele Citizens Initiative
63 KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
64 KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
65 KLIIR
66 Kontea Heritage Foundation
67 Larnaca for Solution – Reunification Movement
68 Left Wing – Αριστερή Πτέρυγα
69 Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
70 Movement for a Federal Cyprus
71 Municipal Workers Trade Union – BES
72 New Cyprus Association
73 New Cyprus Party   YKP
74 New Internationalist Left
75 NGO Support Centre
76 OPEK – Association for Social Reform
77 PEO – Pancyprian Federation of Trade Unions
78 Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K)
79 Peace Association
80 People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
81 POGO  Women’s Movement
82 Post Research Institute
83 Proodeftiki Primary School Teachers movement
84 Proodeftiki Secondary School Teachers movement
85 Proodeftiki Student Association
86 Proodeftiki Technical Schools
87 Publishers Trade Union – BASIN-SEN
88 Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
89 Socialist İnitiative (Protovoulia Socialiston)
90 Sol Hareket
91 State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
92 Stop the War Coalition
93 SYKESO  – Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας- Advisory Centre for Family support
94 Symfiliosi / Uzlaşma /  Reconciliation
95 The Management Centre of the Mediterranean
96 Third Community Forum
97 TDP – Social Democratic Party
98 Toplumsal İradeye Saygı Platformu (Respect to Societal Will Platform)
99 Turkish Cypriot Association for Democracy (London)(KTDD)
100 Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS
101 TÜRK-SEN
102 Unite  Cyprus Now!
103 United Cyprus Party BKP
104 United Cyprus Platform of  Overseas Cypriots
105 United Democrats Youth organization
106 United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
107 We want Federation Left Movement  –  Αριστερή Κίνηση  Θέλουμε Ομοσπονδία
108 Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία
109 Yeşil Barış Hareketi – Green Action Group
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