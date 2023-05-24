Kıbrıslı Türk Aydınlar ve Listeler – Halil Karapaşaoğlu

Özgür Web TV’de her çarşamba…

Şener Levent “İcazetsiz” isminde bir program yapıyor…

Konuklarıyla mülakatlar gerçekleştiriyor…

Bu haftaki konuğu yurtsever İbrahim Azizdi…

İbrahim Aziz değerli bir aydınımız, mücadele insanımız…

İbrahim Aziz Kıbrıslı Türk…

Türkçe konuşan bir Kıbrıslı…

1974 yılında Kıbrıslı Türk cemaatıyla kuzeye geçmeyen nadir Kıbrıslı Türklerden…

Dr. İhsan Ali’de güneyde Kıbrıslı Rumlarla yaşamıştı…

İbrahim Aziz 1958 yılından 2011 yılına kadar kuzeye geçmemiş…

Adının listede olduğunu ifade ediyor kendisi…

Liste ne mi?

Neyin listeleri vardır mesela?

İnsanlar neleri listeler?

Devletler neleri listeler?

Aziz bir isim listesinden bahsediyor…

İnsanların isimlerini kimler neden liste halinde yazar?

Sporcular listelere yazılır öyle değil mi?

Öğrenciler listelere yazılır…

Çifçiler, hayvancılar listelere yazılır öyle değil mi?

Şair Mehmet Yaşın’ın “Adı Kayıplar Listesinde” isminde bir şiir kitabı vardı…

Bilir misin?

Kayıplar listemizde var bizim…

Faşistler tarafından katledilen Kıbrıslı Türk ve Rumlar…

Cesetleri bile bulunamayanlar…

Peki aydınların isimleri listelere yazılırsa bu ne demek olur?

Aydınların isimlerini devlet niçin listeye alır?

1958’den sonra…

Özel Harp Dairesi’nin TMT’sinin elinde bir liste vardı…

Ağustos 1958 öncesi…

Denktaş ve Nalbantoğlu’nun TMT’sinin elinde bir liste vardı…

Niyazi Hoca 1958 yılında işlenen cinayetleri “Şiddet Mevsimi” olarak tanımlıyor…

Ortadoğu’da aydınların isimleri listelere konuluyorsa…

O isimlere dokunan eller yanar…

O isimleri okuyan gözler kör olur…

O isimleri duyan kulaklar sağırlaşır…

Arabalarda ölü aydınlar olur…

Yataklarda ölü aydınlar…

Evinin kapısının önünde ölü aydınlar vardır…

Şeherin sokaklarında ölü aydınlar…

Birçok güzel insanımız 90lı yıllarda isimlerinin listelerde olduğunu söylüyor…

Elinde bir fırça olan…

Elinde bir kalem…

Bir şiir yazan…

Bir resim çizen…

Barış isteyen Kıbrıslı Türk aydınlar…

Özgürlük isteyen Kıbrıslı Türk aydınlar…

İsimlerinin listelerde olduğunu söylüyorlar…

İşgal topraklarında ölüler listesi var…

Öldürülecekler listesi var…

Doğuda aydınları sevmezler…

Hakikati arayan aydınlar doğuda neden sevilmez?

Ölen ölür…

Arkada kalanlar yaşar mı?

Arakada kalan aydınlar nasıl yaşar hiç düşündünüz mü?

Bir gün onun için de geleceklerini düşünerek bir insan nasıl yaşar?

Şiiri nasıl yazar?

O fırçayla o boyalara nasıl dokunur?

Şimdi de listeler var…

Türk devleti Kıbrıslı Türk aydınları topraklarına sokmuyor…

Kimler var bu listelerde, bilmiyoruz…

Hiç tahmin etmediğimiz insanlar listeye alınmış…

Kimler var bu listelerde öğrenebilecek miyiz?

Kaç tane liste var ellerinde?

Kaçımız hangi listelerdeyiz?

İbrahim Aziz 53 yıl kuzeye geçememiş…

2011 yılında ilk kez geçmiş…

Öldürülecekler listesinde onun da adı varmış…

Denktaş yaşarken geçmeyeceğini söylemiş…

2011 yılında ilk kez geçmiş…

Denktaş 2012 yılında öldü…

Şener Levent tutuklanırsan seninle ben de geleceğim, demiş kendisine…

İbrahim Aziz Bodamya köyünde 1938 yılında doğmuş…

85 yaşında…

Yağmur yağıyor…

Uzaktaki köy sislerin içinde kayboldu kaybolacak…

Yağmur yağıyor…

Karanlık bir çarşaf gibi…

Sarı arpaları sardıkça sarıyor…

Uzakta yalnız ağaçlar…

Mayıs 1958…

Mayıs 2023…

65 yıl geçmiş…

Mayıs katliamından bu yana…

Kıbrıslı Türk aydınlar 65 yıldır aynı ruh haliyle mi yaşıyor?

Ne yazıyor ne çiziyor bu insanlar?

65 yıl nasıl taşınır bu yük bu omuzlarda?

Kıbrıslı Türk aydınlar…

Yalnız ağaçlar…

Yağmur yağıyor doğuda…

Doğuda, uzakta, yağmur yağıyor karanlıkta…