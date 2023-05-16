Erdoğan Kıbrıs’ta Kaybetti. Peki Kim Kazandı? – Halil Karapaşaoğlu

Erdoğan Kıbrıs’ta kaybetti…

Peki Kıbrıslılar Kıbrıs’ta kazandı mı?

Koloni bölgesinde 142 bin TC seçmeni olduğu belirtildi…

Bu rakamın içinde 18 yaşından küçükler yok…

Buna karşılık 209 bin ise KKTC seçmeni olduğu ifade ediliyor…

Bu rakamın içinde de 18 yaşından küçükler yok…

209 bin seçmenin içinde kaç tane Tcli seçmenin olduğu, sorusunun cevabı yok…

Bu soru çok önemli…

Bu veri yerleşimci kolonyalizmin en önemli noktası…

Koloniler “yoklukların” olduğu toprak parçalarıdır…

Kolonilerde veriler ancak sömürgeci isterse paylaşır…

Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde…

Koloni topraklarında %40’a yakın bir oy aldı…

Kılıçdaroğlu % 54’e yaklaştı…

Koloni topraklarında Erdoğan’ın kaybettiğine sevinenler oldu…

Ben de sevindim…

Erdoğan buradaki nüfusu kontrol edemiyor, diye yazdı bazı dostlar….

Erdoğan buraya Erdoğan Türkiye seçimlerinde kazansın diye mi nüfus aktarıyor?

TC devleti 1975 yılından itibaren buraya neden nüfus aktarıyor?

Ecevit’i gördük, Özal’ı gördük..

Mesut Yılmaz’ı gördük…

Çiler’i gördük…

Gördük da gördük…

Nüfus mühendisliği yani yerleşimci kolonyalizm Erdoğan’dan önce de vardı…

Kıbrıs’ı milli bir mesele olarak gören siyasal partilere mecliste oy verenlerin oy oranı nedir? Kıbrıs’ı milli bir mesele olarak görmeyenlerin…

Kıbrıs’ın geleceğini burada yaşayan insanların…

Karar vermesi gerektiğini düşünen siyasal partilerin…

Burada aldığı oy oranı nedir?

Biz hayatımız boyunca siyaseti Ankara üzerinden okuduk…

Kendimize Ankara üzerinden baktık…

Hiç Lefkoşalı olamadık!

Lefkoşa’ya Lefkoşa’dan bakamadık…

Kronik bir hastalığa dönüştü bu durum…

Kıbrıs sorunu Erdoğan’dan önce vardı…

Koloni topraklarında dini ve milli bütünlüğü olan seçmen sayısı %84’lere varıyor…

TİP, Yeşil Sol Parti ve diğer Sosyalist İttifakın toplam oy oranı ise %12lere…

Buraya yapılan nüfus aktarımı Erdoğan’a oy versin diye yapılmıyor….

Türkiye’nin hak ve çıkarlarını burada korusunlar diye yapılıyor…

Evet Erdoğan Kıbrıs’ta kaybetti.

Ama Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’ta KAZANDI!!!