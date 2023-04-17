Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un tavrı CTP için bir kez daha turnusol kâğıdı oldu – Nidai Mesutoğlu

Feminizmi içime sindiren biri değilim. Buna rağmen kadın sömürüsünün olduğunu kabul edenlerdenim. Feminizme karşı olmam kadın hakları ve eşitlik temeli, üzerinde mücadele edilmesini yadsıyorum anlamında değildir. Aksine içinde bulunduğumuz kapitalist düzende sömürülen sınıf mücadelesinin bir parçasıdır kadın sömürüsüne karşı çıkmak.

Kadın örgütlerin erkek egemenliğine karşı bir mücadele ekseni oluşturmalarını doğru bulmam. Sosyalizm mücadelelisi kadınların her türlü sömürüye karşı (ki bunun içinde cinsiyet eşitliği de vardır) mücadelesini barındırır.

Sosyalist olan herkesin kadınların sömürü mücadelesinde yer alması kaçınılmazdır.

Kadın örgütlerinin toplumumuzda verdiği mücadeleyi bu anlamda desteklerim.

İslam toplumlarımda İslamiyet’in kadını erkeğin hizmetinde olan bir varlık gibi görmesi çağımızda ne yazık ki devam etmektedir. Bu nedenle kadının erkek tarafından sömürüsünün temelinde İslam inancı vardır.

İslam’ın ilk yıllarından günümüze kadar gelen süreçte İslam’ın kadına bakışı hiç değişmemiştir. Laikliği İslam’a karşı bir tehdit olarak gören anlayış ne yazık ki İslam ülkelerinin hemen hepsinde aynıdır.

Kıbrıslı Türklerin İslam anlayışı geçmişten günümüze radikal değildir. Kendi kültürleri içine kendi dini inançlarını da katarak laik devlet düzene uygun bir tarz oluşturmuşlardır.

Türkiye’deki İslamcı AKP iktidarı Kıbrıslı Türkler ’in “Maneviyatlarının güçlendirilmesi” sebebiyle tüm din işlerini kendi atadıkları adamları ile yapmaya çalışmaktadır. Bu amaçla Din İşleri Dairesinin başına atadıkları Ahmet Ünsal’ın yakın geçmişte kadınlara yönelik yaptığı dini açıklamalar infiale neden olmuştu. Bu konuşmaya kadın örgütlerinin haklı tepkisi dinmemişken CTP’li Girne Belediye Başkanı bir skandala imza attı.

Girne Belediyesi başkanı Murat Şenkul ramazan aylarındaki uygulamalara uyarak bir hotelin sponsorluğunda düzenleler iftar yemeğinde yanında Ahmet Ünsal olduğu halde görüntülendi.

Başta CTP kadın örgütü olmak üzere kadınların mücadelesini örgütleyenler tarafından ve Murat Şenkul eleştirildi. Bu eleştiri karşısında yaptığı hatadan dönmesi ve hem kemdi partisinden hem de kadın örgütlerinden özür dilemesi beklenirken yaptığını savunma ve eleştirileri de haksız bulduğunu anlatan açıklamalar yaptı. Hatta CTP Kadın örgütü başkanı Doğuş Derya’yı Parti disiplinine vereceğini söyledi.

Şimdi burada biraz durmak gerekir. Bu olay karşısında CTP’nin tavrı bir turnusol kağıdı gibi CTP’nin gerçek yüzünü ortaya çıkaracak. Gerçi CTP’nin Erdoğan ve Türkiye karşıtı söylemini bugüne kadar ne duyduk ne işittik ama yine de merak etmiyor değiliz.

Gericiliği ve yobazlığı savunmak ne zamandan beri devrimcilik adına yapılıyor ki ? CTP’li belediye başkanı bu yobazla aynı masada iftar etmeyi kendine yakıştırıyorsa sözün bittiği yerdeyiz.

Turnusol Kağıdı: kimyada kullanılan ayıraçlardan bir tanesidir. Çözeltilerdeki asit ve bazları ayırt etmekte kullanılır