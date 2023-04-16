Adalı Kıbrıslı Türk Toplumu’nun gelecekle yüzleşmesi (2) – Hayati Yaşamsal

Geleceğimizi ele geçiren, “hizmetkar konformist istemli körlük” ve “sürü psikolojisi” ile yüzleşmek ve kurtulma zorunluluğu

Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları’nın Üzerimizde devam eden DESPOTİK KRALLIĞI’nın,

KIB-TEK’i zaptuRap altına alma başarısını sağlamak,

“HİZMETKAR KONFORMİST İSTEMLİ KÖRLÜĞÜ” organize etmek ve oluşturmak,

“SÜRÜ PSİKOLOJİSİ”ni hakim kılmak,

EL-SEN’nin yaktığı isyan ateşini söndürme hedefi için,

“ORTAK AKIL-ORTAK VİZYON”nu yaratmak çok önemliydi.

SEÇKİN HİZMETKAR KONFORMİST SİYASAL PARTİ (CTP)’nin liderliğinde seçtirilmiş Ekonomik Birlik, Oda’lar, Mesleki Birlik, Odalar ve Sendikalar aracılığıyla Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarı, bir “ALGI OPERASYONU” yürüttü.

ADALI KIBRISLI TÜRK TOPLUMU’NUN GELECEĞİNİ

“ORTAK AKIL-ORTAK VİZYON” BATAKLIĞINA GÖMDÜ.

Emperyal Ankara Otoritesi ve İktidarları,

SÜRÜ PSİKOLOJİSİ”ni hakim kılmanın,

Toplumsal Gurur’u çaput etmenin

“HİZMETKAR KONFORMİST İSTEMLİ KÖRLÜĞÜ” teşvik etme ve sadakat oluşturma da

Adalı Kıbrıslı Türk Toplumu’ndaki Siyasal-Sivil Kişi , Örgüt, Birlik, Oda ve Sendika’ların ne kadar kolayca yatkın olduğunu

1955’lerden beri hakim kıldığı “ÖĞRETİLMİŞ ÇARESİZLİK” psikolojisinin toplum üzerindeki hakimiyetinin avantajını ve önemini biliyordu.

Ve dün bunu, CTP LİDERLİĞİNDE YARATTIĞI “ORTAK AKIL-ORTAK VİZYON BATAKLIĞI”nda şekillendirdi.

AKLIMA GELMİŞKEN, CTP’YE VE CTP LİDERLİĞİNDEKİ “ORTAK AKIL-ORTAK VİYON” METNİNE İMZA ATANLARA SORAYIM DEDİM;

Adalı Kıbrıslı Türk Toplumu’nun Yok-Ediliş projesinin Baş Taşeron’u ve TOPLUMU tamamen İpotek altına almaya HEVESLENEN “AKSA”YA MENKUL YASA NİYE HALEN BOY GÖSTERİYOR????

NİYE GERİ ÇEKİLMEDİ?????

Damokles’in kılıcı gibi geleceğimizi yok ediş sürecinde büyük görev ve mesuliyetleri, aynı zamanda büyük tehlike ve sıkıntıları da beraberinde getireceğini GÖRDÜĞÜNÜZ HALDE.

GEÇMİŞTEKİ YAPILAN YOK-EDİŞ KARAR VE YASALARINI DİANELLOS BATAKLIĞINDA VE HANGİ MAHKEME KARARLARI İLE ENGELLEBİLDİNİZ. ??????

CTP’YE VE CTP LİDERLİĞİNDEKİ “ORTAK AKIL-ORTAK VİYON” METNİNE İMZA ATANLARIN, KENDİ TOPLUMUNA KARŞI BU DURUŞU,

“HİZMETKAR KONFORMİST İSTEMLİ KÖRLÜK”TÜR

EMPERYAL ANKARA OTORİTESİNİN MISAK-I MİLLİ SINIRLARINA ULAŞMA HEDEFİNDEKİ “KIBRIS’TA TÜRKLÜK SÖZLEŞMESİ- De-FACTO İLHAK” YOLUNDA BENLİKLERİNİ ELE GEÇİREN,

“SÜRÜ PSİKOLOJİSİ”DİR.

ADALI KIBRISLI TÜRK TOPLUMU:

GELECEĞİNİ ELE GEÇİREN,

“HİZMETKAR KONFORMİST İSTEMLİ KÖRLÜK” VE “SÜRÜ PSİKOLOJİSİ” İLE YÜZLEŞMEK VE KURTULMAK ZORUNDADIR