Yeni YKP Sekretaryası seçildi

15. Kurultay sonrası YKP Parti Meclisi ilk toplantısı 7 Mart, Salı günü gerçekleşti. Toplantıda Parti Sekretaryası ve Parti Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

Sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, Celal Devrim Önen, Kemal Güçveren, Gülay Kaşer ve Halil Karapaşaoğlu seçildi…

Sekretarya dün toplanarak kendi içinde görev bölümü de yaptı… Görev bölümünde Murat Kanatlı Genel Sekreterliğe, Celal Devrim Önen Örgütlenme Sekreterliğine, Gülay Kaşer Sosyal İlişkiler Sekreterliğine, Halil Karapaşaoğlu Dışilişkiler Sekreterliğine ve Kemal Güçveren de Mali Sekreterliğe getirildi.