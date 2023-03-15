Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy

Yeni YKP Sekretaryası seçildi

YKP'nin açıklamaları
66 kişi tarafından okundu

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

15. Kurultay sonrası YKP Parti Meclisi ilk toplantısı 7 Mart, Salı günü gerçekleşti. Toplantıda Parti Sekretaryası ve Parti Denetleme Kurulu üyeleri de belirlendi.

Sekretarya üyeliğine Murat Kanatlı, Celal Devrim Önen, Kemal Güçveren, Gülay Kaşer ve Halil Karapaşaoğlu seçildi…

Sekretarya dün toplanarak kendi içinde görev bölümü de yaptı… Görev bölümünde Murat Kanatlı Genel Sekreterliğe, Celal Devrim Önen Örgütlenme Sekreterliğine, Gülay Kaşer Sosyal İlişkiler Sekreterliğine, Halil Karapaşaoğlu Dışilişkiler Sekreterliğine ve Kemal Güçveren de Mali Sekreterliğe getirildi.

Önceki İçerik
Çöküş Tablosundan Çıkmak! – Fikret Başkaya
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,247TakipçilerTakip Et
107AboneAbone Ol

YKP basın açıklamaları

"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
62 Halil Karapaşaoğlu, Aziz Şah ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:32
Video thumbnail
61 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:47
Video thumbnail
60 Halil Paşa ve Murat Kanatlı yeni yayınlanan kitaplarla yakın tarihte yaşananları değerlendiriyor
01:03:14

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Çöküş Tablosundan Çıkmak! – Fikret Başkaya

Fikret Başkaya

Amerika’dan gelen sarsıntılar – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı

Türkiye seçim sürecindedir – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı

YKP olarak kapatılma davasına karşı HDP ile dayanışmamızı açıklıyoruz

manşet