Çöküş Tablosundan Çıkmak! – Fikret Başkaya

Türkiye ekonomik, sosyal, ekolojik, politik, etik (ahlâkî) ve anlam krizleri sarmalına hapsolmuş bulunuyor. Elbette bu durum sadece son 20 yıllık dinci AKP’nin eseri değil. Çöküş tablosunun gerisinde 1980, 24 Ocak Kararları ve 12 Eylül NATO’cu, Amerikancı faşist darbe, 43 yıl önce alınan viraj var… Neoliberal gericiliğe teslim olmak var… AKP yangına körükle gitti ve tam bir sürdürülemezlik durumu ortaya çıkardı. Yağmalanmamış, talan edilmemiş, çökertilmemiş hiçbir şey bırakmadı. Büyük Depremle çöküş daha da derinleşti… Artık, bildik yöntemler ve politika araçlarıyla bu çöküş tablosundan çıkmak mümkün değil…

Ya vakitlice radikal bir rota değişikliği yapılacak, paradigma değiştirilecek, ya da ülke yıkıma, karanlığa ve geleceksizliğe yuvarlanacak… O halde neler yapılırsa çöküş tablosundan çıkılabilir, yaşanabilir bir toplum düzenine giden yol aralanabilir? Elbette acilen ülkeyi bu hale getiren AKP iktidarına son vermek gerekiyor ama o kadarı şeylerin seyrini değiştirmek için yeterli olmaz.

Bir kere ‘siyaset yapma tarzını’ değiştirmek gerekiyor… Beş yılda bir sandığa gidip oy kullanmak siyasete katılmak değil… Kimin seçileceğine siz değil, parti başkanları karar veriyor. Siz onların tayın ettiğini onaylıyorsunuz sadece. Seçilen seçenleri temsil etmiyor. Neymiş efendim, siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmezleriymiş… Kendileri demokratik olmayan, partiden çok şirkete benzeyen tek adam örgütleri nasıl demokrasinin ‘vazgeçilmezi oluyor? Onlar sizi değil, bu ülkenin varını-yoğunu sömüren, yağmalayanları ve kendilerini temsil ediyorlar… Dolayısıyla, siyasetin bir anlam taşıyabilmesi için herkesin işi, şeyi olması gerekiyor… Sayın seyirci olmamak gerekiyor… Yurttaş olmanın gereğini yapmak gerekiyor…

O halde sadede gelebiliriz: