Söylem olarak “unutmamak” dilin ucunda’dır “öyle şeyler vardır ki “unutmak” mümkün değil özellikle benliğindeki acılar – Hayati Yaşamsal

6 Şubat 2023 ACI-YAMAN İSİAS HOTEL toprak molozuna gömülen 35 “CANIMIZ”a yaşatılan vahşetin üzerinden tam 41 gün geçti.

Hatırlayalım… Böyle bir hazan mevsiminde, İSİAS HOTEL’in kaçak yapımına izin veren “İmar Barışı Kahramanı, sahipleri, izin veren, göz yumanlar, 18 saat sonra Kurtarma Ekibi gönderenler, “ACIYAMAN”ın göbeğinde yine bir can pazarı, bir vahşet yaşattılar hepimize.

Birilerine göre “suçlu”ydu 35 “CANIMIZ”.

Çünkü “Gelecek Yaşamı-Yaşamayı-Yaşatmayı” temsil ediyor ve talep ediyorlardı…

BU VAHŞETİ YAŞANTANLARA YETMEDİ,

1974 de Çalınan BEDENLER, 47 yıldır dinmeyen Yara’lar, Acı’lar,

Ev’ler, Fabrika’lar, Tarla’lar, Altın’lar, Mücevher’ler, Tablo’lar, Piyano’lar, Eşya’lar,

Adalı Rum’u, Ermeni’yi, Maronit’i Kovdular buralardan.

YETMEDİ ONLARA.

Adalı K.Türkleri zorla göç ettirerek tıkdılar MANDIRA’YA

Topunu, Tüfeğini, Askerini Doladılar Mandıra’nın sınırlarına. Mandıra’dan Yol bağladılar ANKARA’ya.

YETMEDİ ONLARA,

Adalı K.Türkleri, İşgal ordusu General’lerinin ve Sömürge Valisinin iki dudığının arasında bıraktılar,

YETMEDİ ONLARA,

Türkiye’den taşıdılar YERLEŞİK Nüfus’a kovdukları Adalı insanların her şeyini Şavaş ganimeti helal dır diye YA BELEŞ dağıttılar, onlara.

O DA YETMEDİ.

Mandıra’ya tıkdıkları Adalı K.Türk’lerden, Barınacak bir ev, geçimini sağlayacak Bir dükkan, biraz tarla karşılığında Güney Mallarının vekiliğini devreden FERAGATNEMELER aldılar.

Bankalardaki KIBRIS LİRALARI’na EL KOYDULAR.

BUNLAR DA YETMEDİ.

SoyAdı kanunu çıkrarak, Adalı K. Türkler’in K.C Vatandaşlık isimlerini YOK SAYDILAR.

SoyAdlı isimlerle İşgal Rejiminin yeni Doğum belgesi, Kimlik kartları verdiler.

Taşıdıkları YERLEŞİK nüfus’u hemen İşgal Rejimi vatandaşı yaparak, kimlik kartlarına doğum yeri KIBRIS yazdılar,

K.C vatandaşı Adalı K. Türkler’le EŞİTLEDİLER, ve Adalı Kıbrıslı Türklerin DEMOGRAFİK YAPISINI HİÇLEŞTİRDİLER.

BU DA YETMEDİ.

Beş bin yıllık Kültürün içinde yoğrulmuş, ADALI KÜLTÜRÜNÜ, YAŞAM ALIŞKANLIKLARINII İNANCIIN, ŞİVESİNİ HİÇ BEĞENMEDİLER. HEP ALAY ETTİLER.

BU DA YETMEDİ ….

AMA, ASİMİLE EDİLEMİYECEK KADAR GÜÇLÜ ADALI KÜLTÜRÜ ASİMİLE EDEMEDİLER.

“KIBRISTA İSLAMİ-TÜRKLÜK SÖZLEŞMESİ” HEDEFİ İÇİN “KANSIZ SOYKIRIM” UYGULAMAYA BAŞLADILAR . DEVAM DA EDİYORLAR.

BU DA YETMEDİ ONLARA,

6 ŞUBAT 2023 ACI-YAMAN’DA, MAĞUSA’NIN EN GENÇ GELECEK KUŞAĞI GENÇLERİNİ VE ÇOCUKLARINI, “BİR NESLİN KANLI SOYKIRIMI”YLA ÇALDILAR BİZDEN,

TOPRAKTAN YAPTIRDIKLARI BİNALARIN MOLOZLARININ ALTINA GÖMDÜLER,

ÇİLEKEŞ ANADOLU İNSANLARI İLE BİRLİKTE .

Bu katliam “Yaşamı-Yaşamayı-Yaşatmayı”ya karşı, nefretin, kinin öfkesidir.

Bu cellatlar hiç durmadılar.

Bu çilekeş Ada’da, kan ve gözyaşı üzerine inşa edildi “YERLEŞİMCİ KOLONİZE REJİM”de bunların iktidarları.

Tarihi katliamlarla dolu bu yapı bir türlü kana doymadı.

Her dem taze kan istedi bizden.

Ana yüreğini yakanlar, hayatı yetim bırakanlar, sevgiyi karanlıkta boğanlar ne yazık ki hâlâ aramızda dolaşmaktadırlar..

Hiç eksik olmadılar.

Onlar düzenin “HACIYATMAZLARI” gibi her dönem vardır zaten.