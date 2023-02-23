Bir yılını dolduran Ukrayna savaşı Özkan Yıkıcı

Ukraynada tırmanıp Nato ile Rusya arasında gelişen savaş, bir yılını doldurdu. Anlatılacak çok gerçek var. Algı esirliği ile olgular arasında çok fark var. Edinilen birikim ile gelişmelerin sentezleşmesiyle adeta Ukrayna da sürmekte olan savaş, söylenilen şekliyle salt Ukrayna Rusya deyil, resmen Natonun Rusyayı kuşatma stratejisi sonundaki Rusya Batı kolektif emperyalizim arasında gerçekleşmektedir. Bazı konularda kolay öngörü yapmak varken, bazı durumlarda da gelişmelerdeki darmadağımıklık ile her an alınacak siyasal karar veya güç deklemi sonucu tahmin yapmak daha zordur.

Örneğin, 74 yılında Türkiye adaya çıkarken, tüm söylemlere ve hat da yapılan anlaşmalara karşın, adanın fiylen ikiye ayrıldığını ve geriye dönüşün olmayacağı öngörüsü kesin şekilde kafamızda vardı. Fakat, Ukraynadaki savaşta her hamle beraberinde başka hamleleri de doğururken, şimdiden siyasal güçleri de hesaba katarak, öngörüde tekleşme gerçekleşmesi kolay deyil. Hat da kazanıp kaybetmede dahi birçok başka görüşün de olacağı kesin. Bu nedenle savaş sürdükçe ve hamleler denenirken, şüpesiz bunun ışığında daha kolay öngörü yapma zemini de oluşacaktır.

Ukrayna savaşı bir yılını tamamladı. Daha doğrusu, iç savaş konumundan direk Rusya Nato denklemine geldi. Birçok algı yapıldı. Bir çok itiraf da oldu. Örneğin son dönemdeki gerek Almanya eski başbakan Merkeliin gerek se ABD diplomatlarının itirafları dahi eğer konuyu izliyorsak, nedenli algı operasyonlu siyasal oyunlarınn olduğunu da anlarız. Minsk anlaşmasının yapılma gerekçesinden Kuzey hattı boru alanının sabotajları adeta resmin dyeişmesine yeterdi. Almanya başbakanının da itirafıyla Minsk anlaşmasının yapılma gerekçesinin “barış deyil” resmen kaybedilmekte olan savaşın tekrar toparlanıp lehe çevirme olduğu resmen itiraf edildi. Ünlü Amerikan gezeteci HORS ise Rusya Almanya kuzey boru hatına sabotajı Amerikan ve Norveçli ajanların yaptığının belgelşiyordu. Bu iki konunun, Ukraynanın bugüne gelmesindeki önemi tartışılmazdır. Üstelik Sabotaja uğrayan Kuzey boru hattı Ukraynaya rusyanın girmesinden önce planlanıp AB enerji pazarı eksenli olduğu da anlaşıldı.

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Yukarda özetlediğim son iki olay dahi bize onca ABD eksenli probagandanın nedenli sorgulayıcı olduğunu anlatmaya yetip artıyor. Kısa bir anımsatma ile yılına giren savaşa yeniden bir toparlama yapalım.

Ta seksenbir yılında ABD ünlü stratejist Brenziski yaptığı planla Ukraynanın SOveyetlerden koparılıp hegemonya kurulma planı yaptı. Bu siyasal stratejiyle de Orta Asyaya dek açılarak enerji kaynaklarına de el koyma durumu hesaplalnıyordu. Doksanlarda dağılan Sovyetler birliği sonrası hem Yelsine hem de Putine ısrarla söz verilşip brakın Ukraynayı, Doğu Avrupaya dahi Natonun yayılmayacağı sözleri verildi. Ama uyulmadı. Nitekim ikibinlerde başlanan renkli devrimlerin ilk örneği 2005 yılında Turuncu adıyla Ukraynada gerçekleşti. Yine de kısa zaman sonra Rusya yanlısın lider seçimi tekrar kazanır. Bu defa 2014 yılında bu defa anlaşmayla sokaktan çekilen güvenlik güçlerinin de fırsatını kulandırılarak faşistler sarayı basar. Bu desteği ABD ve Almanya yaptığı da kesindi. Ardından Ukraynada iç savaş başladı. Ayaklanmalar oldu. Kiyefe yaklaşan Rusya yanlısı güçelr üzerine, Batının dayatmasıyla Minski anlaşması gerçekleşti. Yukarda da belirtiğim gibi batı bu anlaşmayı sırf kendini toparlama ve darbeyle gelen faşist yönetimi silahlandırma dönemi olark kulandı. Ukraynada savaş sürdü. Odesada sendikacıların da olduğu otel yakıldı. Maç katliyamları oldu. Batı medyası hiç yer vermedi. Hep Rusyanın saldıracağı haberlerini yaydı.

Faşist katliyamlar tırmanıp Doğu Ukraynaya da uzanıp biriken orduyla önemli saldırıya hazırlandı. Bu sırada işlerin kötüye gidişini anlatmaya çalışan Rusyanın sesini dahi vermiyorlardı. Sonunda bir yıl önce Rusya resmen savaşa direk müdahale etti. Yeni bir sıçrama yapılıyordu. Bu arada Zelenski başlangıçta uzlaşmak istediyse de en basta Boris COnson engel koydu. Porobaganda ve savaş tırmandı. Birden vrupanın ortasında şeytan açıia çıktı. Faşizim sokaklarda öyle işledi ki sanata dahi yasak getirdi. Anbargo ve yasaklar batıdan hemen geldi. ABD birden çatlak ses olan AB ülkelerini hizaya çekti

Rusya ise ilk hamlesiyle kimine göre konulan ögnrüleri gerçekleştiremedi. Giderek batının silah ve milis akıtarak savaşı sürdürme çabaları artı. Savaş sürerken probaganda da çirkin şekilde sürdü. Bir noktada durdu. Bazı Doğu Ukrayna bölgeleri referandumla Rusyaya bağlandı. Artık iş Rusya ve Naton arasında Ukraynada sürüyor. Bedeli de Ukrayna halkı ödüyordu. Son diplomasi hamleleri de ilginç Baydın Ukrayna ve Polonya ve Kiyefe giderken Çin temsilcisi de Rusyaya vardı. Hamlelerin olduğu kesin. Ek olarak Ukrayna bataklığında hem Trump hem de Baydın aylelerinin de kirli ekonomik ilişkilerinin Rusya müdahalesi öncesinde olduğu da kanıtlandı.

Kısaca, Ukrayna savaşı bir yılını bitirdi. Geleceği karanlıkta kalıyor. Dünya savaşının bölgesel konumunda Ukrayna ölümler ve göçlerle bedel ödüyor. Faşizim ve emperyalizim, böyle bir şeydir. Demeçler ise yakında sonlanmaya pek ihtial vermiyor. Yeni silahlarla aleve benzin dökülmeye de hı verildi. Yeşilerin de savaş şaklabanlığı da tarihe ders olarak geçti.