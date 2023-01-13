Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Nazım Çavuşoğlu “ Eğitimde reformu ancak biz yaparız”
- Reform bizim işimiz,
- Eğitimi halletme işi bize verildi,
- Nasıl bir reform kastdettiğimizi anlıyorsunuz değil mi,
- Eğitimde reform müftünün söyledikleri çerçevesinde olacak,
- Elbette Eğitim dini bütün bir nesil yaratma çerçevesinde ele alınacak.
- Tatar “ Ulusal davayı ileriye taşımak görevimizdir”
- Yarım asırdır bu ulusal dava sayesinde saltanat sürüyoruz,
- Ulusal dava söylemini bıraktığımız an biteriz,
- İterik kakarız ama bu dava ileri yerine geri geri gidiyor,
- Ulusal dava diye diye amacımız Kıbrıslıyı yok etmektir,
- Mücadele ulusal davacılar ile ulusal davalılar arasındadır,
- ÜstEl “ Yapacak çok işimiz var”
- Kıbrıslıyı yok etmek için çok mesafe aldık ama daha yapacak çok iş var,
- TC de ne varsa burada da olacak dediler ya işte onların peşindeyiz,
- Geriye kalan işleri bizim mülayım muhalefetle halledeceğiz,
- Beni TC geriye kalan işleri halletmek için atadı,
- Daha durun bakalım neler yapacayık neler sizlere.
- Töre “ Barışın adı Türkiyedir”
- Türkiyenin adını Barış olarak değiştirdim,
- Yüce Mecilis gibi Türkiye için de Yüce Türkiye diyorum,
- Barış denince dünyada Türkiye anlaşılır,
- Bundan böyle adı Barış olanların adını Türkiye olarak değiştireceğim,
- Türkiyeye barış sözü çok yakışıyor, çünkü bütün komşuları ile barışıktır
- Şenkul “ Bir yıl sonra Girne ayağa kalkacak”
- Girne şu an yerlerde sürünüyor,
- Girneyi bu hale getiren gelmiş geçmiş tüm başkanlardır,
- Her gelen başkan Girnenin bir daha ayağa kalkmaması için uğraştı,
- Tüm partilerin başkanları bana enkaz bıraktı,
- Ben anlarım bu işlerden beni bilirsiniz.
- Mine Atlı “ Harmancı TDP nin doğal lideridir”
- Ben TDP nin başkanıyım, lider Harmancıdır,
- TDP liderliğini Akıncıdan aldım Harmancıya verdim,
- Toplumlarda illa ki bir lider olmalı, yoksa da yaratmalı,
- Toplumlarda lider olunmaz, doğulur,
- Genelde liderler hep TDP den çıkmaktadır.
- Şenkul “ Girne Akdenizin güzide merkezi olacak”
- Akdeniz denince akla Girne gelecek,
- Güzide merkezi denince akla mis kokulu plajlar halledeceğim,
- Güzide merkezi denince Kaldırımların devamlılığı sağlanacak,
- Güzide merkezi denince yerlere tükürmenin yasak olduğu kent bilinecek,
- Kumarhanelerin kapatılacağı bir kent bekleyin, bir yıl sonra.
- İzlem Gürçağ “ İnsanımızı ilaçsız bırakmayacağız”
- Bırakmayacağız dediksek bırakmayacağız,
- Şimdiye kadar ne dediksek yapmadık mı,
- Sağlık gıcır gıcır çalışmıyor mu,
- İlaç kıtlığı insanımızın çok ilaç kullanmasından kaynaklanıyor,
- İlaç kıtlığı var diyorsanız doğal bitkilerle şifa bulmaya çalışın.