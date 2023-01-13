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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Nazım Çavuşoğlu “ Eğitimde reformu ancak biz yaparız”
  1. Reform bizim işimiz,
  2. Eğitimi halletme işi bize verildi,
  3. Nasıl bir reform kastdettiğimizi anlıyorsunuz değil mi,
  4. Eğitimde reform müftünün söyledikleri çerçevesinde olacak,
  5. Elbette Eğitim dini bütün bir nesil yaratma çerçevesinde ele alınacak.

 

  • Tatar “ Ulusal davayı ileriye taşımak görevimizdir”
  1. Yarım asırdır bu ulusal dava sayesinde saltanat sürüyoruz,
  2. Ulusal dava söylemini bıraktığımız an biteriz,
  3. İterik kakarız ama bu dava ileri yerine geri geri gidiyor,
  4. Ulusal dava diye diye amacımız Kıbrıslıyı yok etmektir,
  5. Mücadele ulusal davacılar ile ulusal davalılar arasındadır,

 

  • ÜstEl “ Yapacak çok işimiz var”
  1. Kıbrıslıyı yok etmek için çok mesafe aldık ama daha yapacak çok iş var,
  2. TC de ne varsa burada da olacak dediler ya işte onların peşindeyiz,
  3. Geriye kalan işleri bizim mülayım muhalefetle halledeceğiz,
  4. Beni TC geriye kalan işleri halletmek için atadı,
  5. Daha durun bakalım neler yapacayık neler sizlere.

 

  • Töre “ Barışın adı Türkiyedir”
  1. Türkiyenin adını Barış olarak değiştirdim,
  2. Yüce Mecilis gibi Türkiye için de Yüce Türkiye diyorum,
  3. Barış denince dünyada Türkiye anlaşılır,
  4. Bundan böyle adı Barış olanların adını Türkiye olarak değiştireceğim,
  5. Türkiyeye barış sözü çok yakışıyor, çünkü bütün komşuları ile barışıktır

 

  • Şenkul “ Bir yıl sonra Girne ayağa kalkacak”
  1. Girne şu an yerlerde sürünüyor,
  2. Girneyi bu hale getiren gelmiş geçmiş tüm başkanlardır,
  3. Her gelen başkan Girnenin bir daha ayağa kalkmaması için uğraştı,
  4. Tüm partilerin başkanları bana enkaz bıraktı,
  5. Ben anlarım bu işlerden beni bilirsiniz.

 

  • Mine Atlı “ Harmancı TDP nin doğal lideridir”
  1. Ben TDP nin başkanıyım, lider Harmancıdır,
  2. TDP liderliğini Akıncıdan aldım Harmancıya verdim,
  3. Toplumlarda illa ki bir lider olmalı, yoksa da yaratmalı,
  4. Toplumlarda lider olunmaz, doğulur,
  5. Genelde liderler hep TDP den çıkmaktadır.

 

  • Şenkul “ Girne Akdenizin güzide merkezi olacak”
  1. Akdeniz denince akla Girne gelecek,
  2. Güzide merkezi denince akla mis kokulu plajlar halledeceğim,
  3. Güzide merkezi denince Kaldırımların devamlılığı sağlanacak,
  4. Güzide merkezi denince yerlere tükürmenin yasak olduğu kent bilinecek,
  5. Kumarhanelerin kapatılacağı bir kent bekleyin, bir yıl sonra.

 

  • İzlem Gürçağ “ İnsanımızı ilaçsız bırakmayacağız”
  1. Bırakmayacağız dediksek bırakmayacağız,
  2. Şimdiye kadar ne dediksek yapmadık mı,
  3. Sağlık gıcır gıcır çalışmıyor mu,
  4. İlaç kıtlığı insanımızın çok ilaç kullanmasından kaynaklanıyor,
  5. İlaç kıtlığı var diyorsanız doğal bitkilerle şifa bulmaya çalışın.

 

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