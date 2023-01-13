BİZİM GAVEHANE

Bardon.. Gene geciktik sizlere bizim gavehanede ne var ne yok söyleylim. Hemen çıkyorum doğru gaveye , kapı açıktı böyün daldım içeri :

Merhaba buba napan görmeyeli, kapuyu daaçık bırakdın ,

Ohoo eyi da gördük seni, ma nerdesin sen, bir gün gelin beş gün gayıp,

Sorma bu ara biraz işlerim var da,

Ne işe yahu sen emekli değilsin, işi varmış, ağnaytma ba hikaye,

Yok arif dayı bizim arkgadaş omorfoya gitti anasına, hastaymış baksın gene, bütün ev ileri ba galdı,

Yapma mallim şindi ağnaycan hanyayı gonyayı kadınların ne gadar zordur işleri

Bilirim dayı ben kedınnarın ne kadar zordur işleri, o bakımdan arada ben da yardım ederim genne,

Ne var ne yok mallim, ben bunun içinde hiş bir şeyden haberim olmz,

Çok möhim meseleler var bu ara duymadıysan ağnadayım,

Girne ayağa galkacakmış, onu duydum,

Yok yok Girne ayağa galkana gadar başımıza neler gelecek neler,

Ma daha başımıza gelmeyen ne galdı ki..

Dinne bak, ufakdan ufağa bizi Müslüman yapma adı altında birşeyler yapıyorlardı ya,

Eee onnara ne isdersam Müslüman olurum isdersam dinsiz onnara ne,

Olmaz Reis ded ya dindar bir toplum yaratacayık,

Yarattı zaten Türkiyada . Hem dindar hem kindar,

Aha o sebepden buraya bir müfdü atadılar ya, hani bir günde vatandaş da yaptılar geni,

Ha o mesele bizde müftü olacak adam galmadı onu da ondan getirdiler öğretsin bize dini,

Dini öğretsin deyil be buba kadınnarın nasıl davranacağını öğretiyor şindi

Ağnat bakalım nasıl davranacakmış gadınnarımız,

Ağnatacak gibi değil Arif dayı. Ama gavemi yap da mamurlayım biraz,

Tamam evlat sakin ol amsızın bişey olmasın sa, sora ben kimiylan gonuşacam, zaten sen ve birkaç gişi galdı gelen buraya ,

Neçün o gomonistçikler gelmez artdık,

Gelmez onnar bu ara girneyi ayağa galdırmaya çalışyorlar,

Ha o mesele , doğru onnar zaferi gutlallar hala,

Ee ağnat müftü ne dedi,

Vallahi ben da ondan bundan okuduğum gadarı ile başı bağlı gadınları bir okulun salonuna çağırdılar, resimde gördüm aralarında gız çocukları da vardı.

Yani Gadınnara nasıl hareket edeceklerini öğretecekmiş bu adam,

Ya hem da profosörmüş..-din profosörü,

Zaten bunnarın hepsi profosör deyil.. Hepsine uyduruk diplomalar,

Müfdü diyor ki gadınnar erkekler eşit deyiller.

Ne demek isder,

Gadın erkeğin emrindedir. Ne derse onu yapacakmıi ama daha neler da neler,

Bu işler ne yazık ki yıllardır tekrarlanır bu memlekette mallim, Gıbrıslının dine nasıl bakdığını bilmezler,

Bililler dayı onun için yapallar bunnarı, kimisi bizi yeterince Türk deyilik, kimisi yeterince dinci deyilik diye yıllardır deyiştirmeye çalışır,

Hatırlan bunnar Dr Küçüğe de garşıydılar. Ellili yıllarda gene birini yolladıydılar bura bize din öğretsin da dokdor govduydu geni.

Öyle bir şey hatırlarım. Hatta Doktoru kafir ilan eden bazı yobazlar da olduydu,

Boşuna uğraşıllar mallim Gıbrıslı bildiğini okur . sadece o yalakalar yalandan dinci görünür bu ara goltuklar için.

Ya camiye da gideller, hem gonuşmaları da deyişdi,

Bu gıbrıslıların belli bir kısmı çok yalaka, yağcıdır,

Doğru İngiliz zamanında da İngilize yağ çeker yalakalık yaparlardı,

Bu mahluklar dua bilmez camiye gideller, gonuşmalarıyla da yağ çekeller,

Nasıl be dayı?

Mesela artdık , merhaba demezler, selam aleyküm deller. Hayırlı cumalar deller,

Doğru be buba, Haırlara vesile olsun, Ya allah bismillah deller.

Oğraşsınnar bu yalaka Gıbrıslılar dışında bunnara inanan yok, bildiklerini okurlar.

Tamam da işin tehlkeli tarafı ne bilin, devamlı taşıma işi devam eder. Hergün yeni vatandaş yapallar ve seçeller yaparken. Yani müftünün istediği kılık kıyaetten annayışdan olannar getiriliyor. Yani nüfus değişikliği ile birlikte bu yobaz annayışın hakim olması da projelerinin başında gelir.

Haa demek bu bizim belediyecilerin de proje proje edebiyatı gibi bu dincilerin de projeleri var..

Tam da öyle usda. Durum böyle. İşler kötüye gidiyor ağnaycağın. Vakit doldu dayı ben gideyim evde iş çok…

Hade mallim sakın geç kalma erken gel

Yola koyuldum. Doğru eve. İşer bu ara bende. Gonuşuruk gene.