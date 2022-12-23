Yerel seçimlerin sonuna ulaşırken – Özkan Yıkıcı

Artık yerel seçimlerin sonuna, saatler kaldı. Belkide seçimlerin en kirli döneminin oynandığı son anları yaşamaktayız. Bunlar her seçimde olduğu gibi yeni dönemde bıçak gibi kesilecekleri için haberi dahi olmayacak durum çok. Her seçim ne acıdır yaşadık ve haşayacağız. Üstelik Türkiyede de seçim sürecine girildi. Orada da ayni dans oynanmaya başlandı. Sanırım, mimikten terör probagandası çıkarıp RTÜk yasaklaması veya başkasının lafını iyade etmek le iyade edenin suçlanıp hapse gönderilme gerçekleri, ne demek istediğimi kolayca anlatır. Unutmayalım: Türkiyeleşme gerçeğimiz, oradaki gelişmelerin de buraya yansımasının kaçınılmaz olduğudur. Hele de son dönemdeki rejim değişiminin buraya da taşınması tutumu artık net. Fuat Beyin Omorfo toplantıları, herkesin Elçilikte çözüm aranması, Kordinasuon heyetinin birçok yerdeki toplantıları bilmem yetmiyormu. Ekleyelim artık trölerin de tehtit ve küfür yağdırması da düne dek Türkiyede duymamak istediğimiz tutumların buraya merhaba demesi de öyle münferit falan değildir. Bu kısgaçla seçimlerin son saatlerine geldik.

Geldik de Pazartesi sonuçlarla banbaşka sorunlarla ilk defa uyanacağız. Çünkü reforum adıyla değiştirilen işleyişin yasal geleek kuralı hala hyok. Geçmişte kalan belediyelerin durumu, geleek birleşmenin ne olacağı belirsiz. Zaten, son derebeyleşen belediye hikayemize yeni yetkisel sorunlar da yüklendi. Yasa anayasaya aykırı. Seçimler anayasaya uygun değil. Yargı emsal kararları var. Anayasaya gitmeden yasadışılığı kurtarıcı silah olarak kulanıldı. Bakalım yeni kazanan hesapla başarı hikayesi okurken geçmişin temizlenmesi, geleceğin nasıl olacağı konusunda netlik yok. Herhalde elçilik kapısında hukukçu Fevzioğlundan yardım dilenilecektir.

Tıpkı mezarları yapılamayan şehit derneğinin başına gelen gibi. KOltukcular ve saraylı kayıpların mezarları ve öteki bazı tamirleri yapmatıkları için son kapı olarak elçiliğe gitmeleri gibi. Bunu da şehğtleri anma gününde söyleyince, koltukçuların kızması. Onlara konuşmama yasağı getirerek adeta yeni dönemin baskıcı resmini çizmeleri. Şehitler aylelerinin ağıtına yasakla yanıt verince de protesto olarak ertesi gün ağızların antla kapatılma cevabı almaları. Bunlar bizde ilk defa hem de seçim döneminde oluyor. Tatarın utanmazca derecesini dahi aşan sözleri de ibretliktir. Neymiş: siyaset yapılıyormuş! Oysa Tatarın kendisi seçim döneninde hem de anayasaya aykırı, kendininn yeminle belirtmesine rağmen parti propagandasıyla meydanda olması, yasal olmayan yasadışılığın daniskasıdır.

Elçiliğe yalnız şehitler gitmedi. Etzacılar odası ilaç yokluğunu makamcıya söyler. Babasının isteği ile makamcı olan koltukçu da “ilaç bol ca var” der. Oysa piyasada ilaç gerçekten yok. Etzacılar odası da konuyu elçiliğe taşır. Oda gerekenin yapılacağını söyler. Doğrusu Metin Fevzioğlu yeni dönemine epey hızlı ve yetkili başladı. Hele milli söylem ve giderek yeni düzenleme ile hukuk lafları gelecekte çok gerçeği bozmaya adaydır. AKP Kıbrıs hesapları için acı şerbet içireceği kesin. Zaten, ihracatçıları, ticaret odasını da Elçilikte temasla sorunlarını görüşmesi de tesadüf değildir. Elçilşiğe bağlı koordinasyon heyetinin Karpaz durumu da orada görüşmelerle hedef belirlemesi de münferit olamazdı. ****

Tekrar edelim: bizde yerel seçim süreci olurken Türkiye de rejimi belirleyecek döneme girdi. Mimiklerden teröris probagandası çıkaran RTÜK veya kendine söylenen lafı aynisini iyade etmek de hapislik olan uygulamaları duyuyoruz. Duymak istemeyenler de gözleri aydın. Ama, rejim değişimi Türkiyede olunca, Türkiyeleşen k. Kırısa da yansımaması mümkün değildir. Nitekim bunlar hem de yerel seçimler sürecinde olması da belki tesadüften başka bir durum olmaması olası. Mariya olayı da öyle. Mariya olayı hem neden Tahsin hem de K. Kıbrıstaki ırkçılık yaklaşımının bir örneği. Hukuki olarak da suç uydurma acemiliğin de bir durumudur. Mariya KOrmacitde yaşayıp esnaftı. İhtiyar azası dahi seçildi. Muhtar adayılığı müracatı yapar. Temiz belgesini de polisten alıp da aday oldu. Maronit köyünün muhtarı olup yöneticilerle ilişkide sorunları iletme görevine adaydı. Derken seçime saatler kala Tahsin beyin yazısı görüldü. Mariyanın adaylığı ret edildi. Gerekçe ise boş iki kelime: “somut gerekçe, “ dendi. Somutun veya öteki kelimelerin içeriği yok. Tahsin bu koltuğu hep doldurdu. Kopenaktan tutun B.M. tehtidine, Mariya yasağından diploma kaybettirip adaylığı yok saydırtmaya dek epey birikimi oldu. Onun için direk atanarak ve davet edilerek makamcı edilmesi tesadüf değildi.

Son bir gelişme ise arada Lefkoşa surlar içinde duyduklarımdır. Birileri gezip boş evlerde oturanların vatandaş olup olmadıkları soruları sorulduğu konuşmalarını dinledim. Aklıma yeniden Türkiyede olan bu insanların taşınma gerçeği geldi. Daha önceleri de gerektiğinde nasıl uçaklarla insan taşındığı herkesin bilgisindedir. Fakat, seçim süreci bitip normal hale dönülmesi nedeniyle çoğu defa bunlar haber yapılmadı. Önündeki seçimde de konuşturulmadı. Fırsat bekleyen ve Türkiyeye dokunmama duruşu hep sergilendi. Ek olarak son seçime giderken birçok makamın direk atamayla olması, parti liderinin seçilmesini dahi kabullenmeyerek kendi istedikelrini atama koşullarında gidiliyor. Siyasal yerel dinamiklerin siliklenip değişim Türkiye rüzgarı altında yerel seçimler yapılıyor. Seçim sonrası da çoğu derebeyleşen belediyenin elçilik kapısında sıra bekleyecekleri kesin. Ama adı seçim. Sömürgesel kısır döngüde dönerek, ayni konumlarla gelecek beklemenin sıkıntıları yaşanmaya dkevam edilecektir. Bir farkla, yeni Türkiye rejim tortuları altında debelenmeye de hız verileceği kesin.