Körfez ve batı sermayesinin siyasal danslarından – Özkan Yıkıcı

Konuya hemen Sudi Arabistanla girelim. Sudi Arabistanın son günlerde kapısında bekleyen Türkiyeye önemli miktarda sermaye akıtığı haberi geldi. Karşılığı söylenmese de en başta Kaşıkçının dosyasının kendilerine verildiği, düşmanlıktan dosluğa varan zikzakın çizldiği partiği her olguyu açıklıyor. Yine Sudiler, ayni konuda kendilerine katil diyerek eleştiren ABD de ayni tavıra girdi. Üstelik Sudilerin suçlanan lideri Binselmanın Başbakan ünvanıyla dokunulmazlığının da olduğu kararı açıklanıyordu. Sudileri hala ABD Rus çelişkisinde kıvama girmemeleri, Çine de yaklaşmaları ABD çevrelerinin de sarsılmasına neden oldu.

İngilterehikayesini herhalde unutmadınız: Sudilerle yasa dışı silah konusu yargıya gider. İngiltere hükümetinin açıkça milli çıkar diyerek yargıyı durdutuğu da peşinden geldi. Bir anda kutsal yüce İngiliz yargısı yerlebir oldu. Kimse bunu düşüncelerine katmak istemedi. Zaten, İngiliz İnterpol aramasındaki bizimkilerin de halleri artık İngiltere yargısının söylenen içeriğinde olup olmadığı kuşkularını da artırmadımı?*****

BAE gelelim: onlarda Körfez sermayesinin önemli ülkesidir. Dünyada Sudiler gibi sermaye katgıları ile etkileri vardır. İlk örneği Türkiyeden yine vereceğiz. Hatırlayın Temuz darbe Girşimini; Türkiye liderlerinin veriştirmelerini. Fakat, Burada da U dönüşü gerçekleşti. BAE emirlerinden resmen ülkelerine para girmeleri üzerine diplomasi kapılarından dolaşımlar ekranlara geldi. Katil ve hayin birden Sudilerdeki gibi dorstum haline geldi. Ayni ülkede Pekerin de durumu zaten madalyonun öteki yüzü oluyor. Benzer durumlar BAE ilişkilerinde hep yaşandı. Diktatörlükler şeryatla yönetimlere karşın sermaye gücüne atı orayı da bölgenin finansman merkezi ve istihbarat operasyon alanı olarak rol verilmesi tesadüf olamazdı.

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Katara değinmeden olmaz: zaten şu anda yapılan dünya kupasının gerçekleştirilme yeri olmasını nasıl kazandığını sağır sultan dahi duydu. Sermaye gücü ve rüşvetlerle oy satın aldığı idiyaları artık somut kanıtlarla da konuşuluyor. Fakat, Katarın elinden bu gerçekleştirilme durumu engelenmedi. Katar daha çok parasal gücüyle kulüplerden iş yerlerine satın aldığı ülke kamusal alanlarıyla da duyulmaya devam ediliyordu. En sonuncusu ise direk AB merkezini vurdu.

AB parlementosu başkan yardımcısı Yunanlı Pasok vekili, Katarla olan kirli sermaye ilişkileri sonucu görevden alındı ve yargıya yollandı. Benzer soruşturmada başka kişiler de suçlanıp mahkemeye verildi. Pasok anında vekili partiden ihraç yaptı. Hani hep övülen AB parlamentosu gerçeğinden yardımcısının kirli ilişkileri ile Katarın olması artık Körfez sermayesi ve batı sermayesi ilişkilerindeki yoğunlaşan köpünün gizlenemeyecek dereceğe geldiğini gösteriyor. Belçikanın Brüksel kentindeki Avrupa parlemento merkezi şimdi bu yolsuzluk ilişkili ağın ağırlığında bocalıyor. Ama geneli, batı ve körfez sermaye siyasal dansındaki Kapitalist özün artık dengesinin bozulup gizlenemeyecek aşamaya gelmesidir.

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Sudi arabistanla olan Kaşıkcıdan sermaye sıcak para talepleri ile mahkemelerin dondurulup yargılanma durdurulması, BAE ilişkilerindeki suçlama ve sermaye akış gerçeklerinde sermaye talebinin kazanması ile Katarın resmen oynadığı sermaye oyunları bizi yeniden genele getirdi. Şu basit yalanın artık kulanılmamasının da önemli zorunluğunu anlaşılması şart. Sermaye gelmesi ile demokrasi bağdaşı külüğen yalandır. Sermayenin geliş gidişlerinde demokrasi ile kalkınma ilişkisi de fiyasgo olmaktadır. Yabancı sermayenin gelişinde demokrasinin önemli olduğu yalanı da çöpe atılması gerekmektedir. Sermayenin amacının kar olduğu hat da sermaye girişlerinde Tıpkı Türkiyede olduğu gibi darbeler ve otoriteleşmelerin de zemin oluşturduğu da yaşanarak kanıtlandı.

Tüm bunlar tek noktaya ulaşıyor: bazı eski sosyalistlerin de kaçmaya çalıştığı Marksis kuram burada yeniden önem kazanıyor. Kapitalist gerçeklik. Sermayenin sınıfsal özü ve bu kuramla sınıfsal sömürme ile kar hırslarının temel işleyiş kuramı olduğu kesinliğidir. Normal işleyen ve demokrasicilikle de özdeşleşen bir kapitalizim yok. En basiti senelerdir müdaalelerin aynası olan Afkanistan veya bugün özetlediğim basit örnekli Körfez ile batı sermaye danslarını anlarsanız yeter va artar.