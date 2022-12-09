Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Tatar “ 5 dakikada F16 lar 10 dakikada Mehmetçik yanlarında olur”
- Ben artık pilot oldum,
- Artık havadan da vururum bana yan bakanları,
- 5 dakika 10 dakika ama yine de korkuyorum,
- Rumların ABD si varsa bizim de Erdoğan ımız var,
- Eşit egemen olmanın gereği F 16 lar.
- Üstel “ AB komisyonu Kıbrıs konusu ile ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir”
- AB Komisyonu da kim oluyor,
- Kıbrıs konusunda söz söyleme hakkına AKP sahiptir”
- Bağımsız eşit egemen devlete ne hakla söz söyleme cesaretini buluyorlar,
- Farkında değiller ki ben her hafta AKP nin çizdiği gezi programları ile antreman yapıyorum,
- Burası AB toprağı değil, Türkleştirlmiş rum toprağıdır.
- Arıklı “ Anayasayı sadece biz değil siz de çiğnediniz”
- Hep beraber olunca çiğneme mubahtır,
- Nasıl amma size de çiğnettik ya Anayasayı,
- Anayasalar çiğnenmek için vardır,
- Anayasa hep birlikte çiğnenince çiğnenme sayılmaz,
- Anayasayı çiğnemek bizim işimiz.
- Oktay “TC olmadan KKTC, KKTC olmadan TC olmaz”
- AL gülüm ver gülüm oması lazım ki işe yarasın,
- Biz et ve tırnak gibiyiz,
- Et ve tırnaktan öte hamur olduk artık,
- Bizde ne varsa sizde, sizde ne varsa bizde de olacak,
- Bizde cami bolluğu varsa sizde de cami bolluğu olacak.
- Derviş Kemal Deniz “ Hükümetin çok güzel günler bizi bekliyor sözleri boş bir laftan ibarettir”
- Hükümetin işi hikayedir,
- Hükümet boş laf üretmekten başka bir şey yapmıyor,
- Hükümet yok ki güzel günlerden bahsedebilsin,
- Hükümet rüya görüyor,
- Hükümet halktan kopuk belli çevrelerin menfaati için vardır.
- Üstel “ Memleketi teknoloji adası yapacağız”
- Herşeyi hallettik sıra teknoloji adası olmakta,
- Singapur da yaptıydık hatırlarsınız,
- Kumarhane ve kara para vs den sonra sıra teknolojide,
- KKTC dediğin teknoloji demektir,
- Elektrik, telefon, hava, deniz 10 numara, sıra teknolojide.
- Oktay “ Bu mühür vurulacaktır”
- Mühür dediğin islamın mühürüdür,
- Külliye bir başka deyişle bir mühürdür,
- Mühür vurmak bizim işimiz,
- Mühüre karşı çıkanlar beni karşılarında bulacaklar,
- Tatar benim burdaki mühürcümdür.
- Oktay “ Bu projenin hayata geçirilmesini zorlaştıranlar karşılarında KKTC ve TC devletini bulacaklar”
- Biz olacak dediysek olacak,
- Bu işe karşı çıkanların bugüne kadar yanındaydık ama artık karşılarındayız,
- Burada artık dini bir rejiminin eserleri inşa edilecektir nokta.
- İsteseniz de istemesiniz de bu külliye yapılacak,
- Şimdi bu külliyeye karşı çıkanlar kuzu kuzu gidip oraya oturacaklar.