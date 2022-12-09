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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Tatar “ 5 dakikada F16 lar 10 dakikada Mehmetçik yanlarında olur”
  1. Ben artık pilot oldum,
  2. Artık havadan da vururum bana yan bakanları,
  3. 5 dakika 10 dakika ama yine de korkuyorum,
  4. Rumların ABD si varsa bizim de Erdoğan ımız var,
  5. Eşit egemen olmanın gereği F 16 lar.

 

  • Üstel “ AB komisyonu Kıbrıs konusu ile ilgili söz söyleme hakkına sahip en son yerdir”
  1. AB Komisyonu da kim oluyor,
  2. Kıbrıs konusunda söz söyleme hakkına AKP sahiptir”
  3. Bağımsız eşit egemen devlete ne hakla söz söyleme cesaretini buluyorlar,
  4. Farkında değiller ki ben her hafta AKP nin çizdiği gezi programları ile antreman yapıyorum,
  5. Burası AB toprağı değil, Türkleştirlmiş rum toprağıdır.

 

  • Arıklı “ Anayasayı sadece biz değil siz de çiğnediniz”
  1. Hep beraber olunca çiğneme mubahtır,
  2. Nasıl amma size de çiğnettik ya Anayasayı,
  3. Anayasalar çiğnenmek için vardır,
  4. Anayasa hep birlikte çiğnenince çiğnenme sayılmaz,
  5. Anayasayı çiğnemek bizim işimiz.

 

  • Oktay “TC olmadan KKTC, KKTC olmadan TC olmaz”
  1. AL gülüm ver gülüm oması lazım ki işe yarasın,
  2. Biz et ve tırnak gibiyiz,
  3. Et ve tırnaktan öte hamur olduk artık,
  4. Bizde ne varsa sizde, sizde ne varsa bizde de olacak,
  5. Bizde cami bolluğu varsa sizde de cami bolluğu olacak.

 

  • Derviş Kemal Deniz “ Hükümetin çok güzel günler bizi bekliyor sözleri boş bir laftan ibarettir”
  1. Hükümetin işi hikayedir,
  2. Hükümet boş laf üretmekten başka bir şey yapmıyor,
  3. Hükümet yok ki güzel günlerden bahsedebilsin,
  4. Hükümet rüya görüyor,
  5. Hükümet halktan kopuk belli çevrelerin menfaati için vardır.

 

  • Üstel “ Memleketi teknoloji adası yapacağız”
  1. Herşeyi hallettik sıra teknoloji adası olmakta,
  2. Singapur da yaptıydık hatırlarsınız,
  3. Kumarhane ve kara para vs den sonra sıra teknolojide,
  4. KKTC dediğin teknoloji demektir,
  5. Elektrik, telefon, hava, deniz 10 numara, sıra teknolojide.

 

  • Oktay “ Bu mühür vurulacaktır”
  1. Mühür dediğin islamın mühürüdür,
  2. Külliye bir başka deyişle bir mühürdür,
  3. Mühür vurmak bizim işimiz,
  4. Mühüre karşı çıkanlar beni karşılarında bulacaklar,
  5. Tatar benim burdaki mühürcümdür.

 

  • Oktay “ Bu projenin hayata geçirilmesini zorlaştıranlar karşılarında KKTC ve TC devletini bulacaklar”
  1. Biz olacak dediysek olacak,
  2. Bu işe karşı çıkanların bugüne kadar yanındaydık ama artık karşılarındayız,
  3. Burada artık dini bir rejiminin eserleri inşa edilecektir nokta.
  4. İsteseniz de istemesiniz de bu külliye yapılacak,
  5. Şimdi bu külliyeye karşı çıkanlar kuzu kuzu gidip oraya oturacaklar.
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