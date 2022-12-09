BİZİM GAVEHANE

Biliyorum ara verdik gene. Ama bu dünya kupası var ya.. Bir nevi hastalık, illa her maçı seyretmezsem olmaz. Bu bakımdan bizim Arif dayıyı da ihmal ettim. Bugün gideyim bakayım napar, eyi fırça yeyceyik ama alıştım ben onun fırçalarına, gücenmem.

Ortalık yeni ağarmaya başlamıştı ki eşgerdim sokağın ucundan. Gavehanenin kapısı açıktı.. Bu saatte merak da ettim yani. Nihayet dayandım kapıya ve seslendim:

Bubaaa nerdesin?

Ohooo mallim eyi da göründün , yedi seni tilkiler, nerdesin?

Sorma be dayı bu dünya guppası var ya,

Ne guppası ha, annamadım,

Dünya futbol guppası dayı senin haberin yok,

Ne bileyim oğlum ben annamam bu işlerden,

Deme bana annaman da inanmam, londrezde o gadar zaman galdın,

Ee galdım mallim ama işden başımı galdıramadım ki,

Gıbrıslılar orda da maça meraklıdıllar,

Bilirim geliller buraşda da lafazannık yapallar,

Hepsi Arsenalcıymış doğrudur?

Ne bileyim evlat ben ağnamam bu işden dedim ya sa,

Ağnan ağnan mesela neden arsenalcıdıllar?

Gırmızı beyaz geyeller da onun için?

Hah tam da öyle, da bilmem den ba, yahu Arif dayı ba göre senin bilmediğin galmaz!

Mallim söyleyim sa bişey, buraya gelip gidene gadar sen da benim gibi gıbrıslıca gonuşmaya başladın,

Ee doğru annayan beni deyi öyle gonuşurum,

Oysa sen kibar çocuksun, isdanbol türkçası yakışır sa,

Bırak be dayı eksik olsun turkçaları, zaten herşeyleri geldi buraya,

Eyi gonuş gonuş bir lisan daha öğrendin, hani lisan gurslarına giderdin İspanyolcan eksik galdıydı onu da öğrenen ya,

Ya isbanyolca tamam, şindi İtalyanca öğrenecem

Ma nedir sende bu merak, elçi olacan bişey,

Hah Elçi dedin da aklıma geldi, cedit elçimiz da geldi,

Noldu obiri esgidiydi,

Onun görevi bitti. Yaptı yapacağını o , şindi bu geldi, bu profosör,

Eee profosör olunca ne olur, yeniden okuma yazma öğredecek bize,

Yok dayı yani bu möhim .. Önce AKP e karşıydı şindi en yakını oldu,

Duyduğuma göre daha önce İnönünün partisindeymiş ondan sonra kaçmış ordan,

Boşver dayı, diyollar ki bizde bu mahkemeler tam işlemez onları halledecekmiş..

Boşverdim gitti sen ağnat bana başga ne var ne yok memlekette,

Haa bu ara cümbüş var gene dayı, Ama yapmadın ba gavemi,

Tamam bre çocuk onuttuk dutdun bizi gonuşmaya,

Dayı şindi panayır var,

Ne panayırı, bu tarafta panayır galmadı ki,

Nasıl galmadı, hergün her hafta yapallar sen kapandın bunun içine,

Tamam mallim tamam ağnadım da senin panayır dediğin obir tarafta bu tarafta onun adı oldu fesdival,

Doğru ya herşeyin fesdivali çeşit çeşit, bir yapmadıkları gurkguda festivali galdı,

Boşver gurkgudayı sen bu ay içinde olan panayırdan bahset, geçen gün buraşda öldürünüyollardı,

Kimler yahu, neçün öldürünsünler,

Aha reis seçeceklermiş, hem mükdar hem aza,

Ee seçsinner.istersan sen da gatıl bu kervana,

Ne ben deliyim bişey kimin seçileceği daha doğrusu kimin atanacağı belli deyil,

Bilmem öyleymiş?

Ya mallim dalga geçme bizimla, sen okumuş adam vaziyeti görmen, ne zaman seçim oldu ki!

Haklısun Arif dayı bunun içinde seçim meçim yok ama davul çalınca hepsi kılıçları çekeller ve “zaferrr” diye ağlallar.

Bırak ağlasınnar, asıl ağlamalarını sora göreceyik,

Tamam dayı ben bu hafta biraz yoklama yapayım bu konuyu gonuşalım ,

Yap yap ben da buraya gelennerden biraz malumat toplayım da gonuşalım,

Diyerek bugünkü buluşmamızı bitirip, evin yolunu tutdum. Gideyim bakalım angonicik bekler beni oynaylım ve gabira yapayım gendine. Çok sever gabirayı sabahdan ve ben yapmazsam kimsenin yaptığını yemez.