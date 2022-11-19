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KİTAP: Madun Konuşabilir mi? Gayatri Chakravorty Spivak-2 – Halil Karapaşaoğlu

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Halil Karapaşaoğlu
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Gayatri Chakravorty Spivak

Çeviri: Emre Koyuncu

Dipnot Yayınları

Madun Konuşabilir mi? isimli metin Gayatri Chakravorty Spivak tarafından 1988 yılında yayınlandı. Spivak post kolonyal çalışmalar alanında önde gelen isimlerden bir tanesidir. Spivak bu çalışmasında madun olanın sömürge ülkelerinde neden konuşamadığını, konuşması için gerekli olan koşulların ne olduğunu İngiliz kolonyalizminin Hindistan üzerindeki kolonyal politikalarından yola çıkarak tartışmaya açıyor.

Halil Karapaşaoğlu “Madun Konuşabilir mi?” isimli makaleden yola çıkarak Spivak’ın ortaya koyduğu kavramlar üzerinden İngiliz kolonyalizmi şimdilerde Türk kolonyalizmi ve batı tahakkümü altında yaşayan Kıbrıslı Türklerin bir madun olarak neden konuşamadığını, konuşma zeminin kurulma aşamalarının nasıl inşa edilebileceğini sorgulamaya, tartışmaya ve konuşmaya çalışmaktadır.

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