Kim uyuttu seni – Nidai Mesutoğlu

Hâlâ uykudasın canım Kıbrıslım. Kim uyuttu seni böyle? Ne içirdiler, ne yedirdiler sana? Yoksa biri büyü mü yaptırdı acaba.

Bir avuç yurtseverin tüm uğraşlarına rağmen uyuyorsun. Uyutulmuşsun belli. Yurdunu boldüler, nüfus taşıdılar, seni azınlığa düşürdüler, İradeni elinden aldılar.

Stockholm sendromu mu yaşıyorsun. Ganimet ile kara paralarla gözünü mü boyadılar. Çığlıklarımızı duymuyorsun. Şimdi uyanmazsan artık çok geç olacak.

Gururun da mı kalmadı?” Para nereden ve nasıl gelirse gelsin yeter ki bana versin” düşüncesiyle yaşamak nasıl bir duygudur. Toplumsallık değil tamamen bencillik değil mi bu?

İradene ipotek koyanlar seni yönetmek için işbirlikçilerle yola devam ediyorlar. İşbirlikçiler mutlu. Makam ve para biraz da poh poh onların yaşam tarzı oldu.

Bir de seni avutan şu muhalefet var ya. Onları da anlamak mümkün değil. Senin uyanmanı onlar da hiç istemezler. Doğruyu görmeni, hakkını istemeyi, yurduna sahip çıkmanı onlar da istemez. Bu düzenden onlar da nemalanmaktadırlar.

Bazen gözünü açar gibi oluyorsun ya o zaman işte sözde bu muhalefet masallarla seni avutmaya ninnilerle uyutmaya çalışıyor.

Sen ey Kıbrıslı Türk,

“Gelen Türk giden Türk” yalanıyla elinden yurdun alınıp başkalarına verildiğinde ne yaptın? Sorunun kaynağı Türkiye’nin burayı kolonileştirmesi değil mi? Bu gerçeği örterek senin uyumanı sağlıyorlar.

Şimdi burayı Ankara’dan yönetenler buradakilere biçtikleri rolleri veriyorlar. Ankara’da alınan kararlar burada uygulanmakta kimsenin sesi çıkmamaktadır.

Külliye’ye karşı mı çıktılar?

Yok öyle bir şey. Karşı çıkmış gibi yaptılar. Tepkinin etkili olması için zamanlamayı bilerek ve isteyerek belirlediler. Sonra da aslan kesildiler.

“Külliye’ye hayır”

Sorun külliye değil. Sorun buradaki Kıbrıslı Türkler ’in iradesini yok saymaktır. Toplum olarak gelecekle ilgili kararları vermemiz engellenmektedir. Türkiye’nin tüm devlet mekanizmasını ele geçirmeye çalıştığınım, yasama ve yürütmeden sonra sıranın yargıya geldiğini görememektir.

Çözüm ve yurdumuzun birleştirilmesi için mücadele yerine hedef saptırarak insanları uyutmak yurtseverlik olamaz. Olsa olsa işbirlikçiliktir.