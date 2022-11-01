İkinci Lula dönemine doğru – Özkan Yıkıcı

Beklenen Brezilya başkanlık seçiminin ikinci turu da noktalandı. Seçim kurulunun resmi açıklamasıyla, Belsanaro karşısında Lula çok az farkla seçimi kazandı. Bir anlamda faşist liderin koltuğu kaybetmesiyle sınırlı olmayan bir gelişme. En hafifiyle, Amazon ormanlarının da kurtulduğu sevinci geldi. Çünkü, Belsanaro hem uyguladığı direk Amazon ormanlarının talanı politikası tüm dünyanın cieyrlerinin yok olması demekti. Bu nedenlerle, Lulanın kazanması, dünyada iki önemli noktada memnuniyet yaratıyordu. Tabi ki sermaye çevrelerinin önemli kısmı bu anlayışta değildi. Lulayla dünya sol ve öteki demokratik kesimler, Amazon ormanlarının tahribinin durdurulması, faşist liderin yenilgisi ve alternatif olarak sol eylimin seçilmesi ve uygulanacak sol politikalrala en başta yoksulukla mücadelede önemli seçeneğin olma beklentilerinden dolayıdır.

Brezilyada Seçimi çok az farkla Lula kazandı. Aslında tarihin önemli bir kara provakasyon sayfasının da yaşandıkçtan sonra olması da önemlidir. Bir önceki seçimde de Lula adaydı. Fakat, büyük sermaye destekli, devlet aygıtlarının oyunlarıyla Lulaya düzmece uyduruk iftiralarla hapse atılması ve öteki sosyalist adayın öldürülmesi sonucu, saray, Belsanaroya teslim edildi. Lula haklı olduğu ve olayın uydurmasyon kanıtlarıyla hapisten çıktı va aday oldu. Sonuçta kamuoyu anketlerinin önemli yanlışlarına da yeniden tanıklaşarak seçimi kazandı. Çünkü, tekrardan kamuoyu daha ilk turdan Lulanın kazanacağını, Belsanaronun perişan olacağını işaret ederken, seçim hem ikinci tura kaldı hem de kazanma çok az farkla oldu. Bir anlamda kamuoyu yoklamalarındaki sayılara karşın faşist aday oldukça fazla oy aldı. Devamında, hala yazıyı yazdığım ana kadar Lulahı teprik etmedi. Bu tutum, ister istemez seçim öncesi saladığı tehtitlere zemin aradığı kesin. EN azından, Lulanın başkanlığı alacağı döneme de epey sorun çıkaracağı belli. Üstelik şimdiden kamyoncuların bazı yerlerde trafiği tıkaması da pek de iyi alamet değildir. Unutmayalım: Belsanaroyu devletin önemli kurumları ve uluslararası sermaye destekliyordu. Tahminlerin üstünde oy allması da tesadüften çok, bu kurumların desteğinin hesaba katılmamasıydı. Bu nedenle, Lulanın işi öyle kolay değil.

Bir başka gerçek de şu: parlementoda sayısal güç Lulanın elinde değil. Orada da zorlanacağı kesin. En azından istediği bazı reforumları veya radikal tutumu yapma şansını kısıtlayıp hat da engeleme gerçeği var. Bunlar LUlanın daha kazanırken ki karşısında duran soru işaretleri ve yaratılan kuşkuların bazısıdır. Yine de Lulanın kazanması bir umutdur. Yenilmezler denilen ekseni kırdı. Üstelik, Lula sol bir adaydır. Bu gidişat Latin Amerikadaki yeniden yükselen Penbe sosyalizmin işaretidir. Ülkenin dünyanın önemli güçlerinden biri olması, Latin Amerikanın en büyük ülkesi oluşu bölgesel önemli etkileri sonucu Lula elbet birçok politik tavırlarıyla beklentiler yaratması önemlidir. Yalnız: Perudaki Kastilyanın parlementodaki iftiralı suçlamalar gerçeği de bize uyarılar vermeye yetip artıyor. Ancak, Brezilyada güçlü faşist destekli devlet sermaye gerçeği kadar, güçlü sendikal ve demokratik örgüt durumu da öteki madalyonun yüzüdür. Bunlar daha şimdiden Brezilya politikasında geçiş sürecini iyi takip edip gerçekleri doğru yazarak uyarılarda inandırıcı olma önemini de artırmaktadır.

Kısaca, Brezilyada Lula beklendiği gibi seçimi kazandı. Ama, kazandı demenin ötesinde en başta parlementoda ayni başarı gelmedi. Devlet aygıtlarının da onun yanında duracağı şüpeli. Özellikle de ordu ve sermaye kesimleri her oyunu oynamayacakları garantisi yoktur. Tıpkı son başına gelen yargı hamleleri gibi. Deneğimli ve ona göre sermayenin bir temsilcisini da yardımcısı olarak seçmesi de bundandır. Yine de tüm çelişkilere karşın, Belsanaronun yenilmesi ve Lulanın hem de bitmiştir denilen sol çizgisiyle kazanması, bir umjutdur. Yeter ki doğru okuyalım. Daha önceki deneğimleri de aklımızın bir yerinde olsun. Ülke Brezilyadır. Sıradan bir ülke değildir. Güçlü sermaye ve ordusuyla, mafya yaşamlı çetlerin yaygınlığı ve kimliksel fay hatlarıyla da böldürtülüp Evangelislerin de etkin koşulalrında Lula ezilenlerin gücüyle bakalım neleri gerçekleştirecek.