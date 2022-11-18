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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • KTZO “ Mutlu azınlık Rejimi çökmeye mahkumdur”
  1. Rejimi ayakta tutan mutlu bir azınlık,
  2. Bu mutlu azınlık rejimini KTZO yıkacak,
  3. BU rejimi değiştirmek için her gün yollardayık,
  4. Bekleyeceyik nasıl olsa bu Rejim çökecek,
  5. Rejim çökünce mutlu çoğunluk biz olacayık.
  • Baturay “ İnsan denen şey çok ilginç bir mahluktur”
  1. İnsan denen şey her kılığa girer,
  2. Bu ülkede insanlar gıvırır,
  3. Bu ülkenin insanı her telden çalar,
  4. Bu ülkenin insanı değişik bir varlıktır,
  5. Bu lkenin insanını ganimet bozdu.
  • Çavuşoğlu “ Öğrencilere yönelik yurt ve ev kiraları makul olmalı”
  1. Kiraları çok pahalı ettiler,
  2. Kiraların makul olmasını düzenlemek bizi mşimiz değil,
  3. Biz bakmayın bakanık ama bir yere bakmayık aslında,
  4. Kiralarla da Anavatanın ilgilenmesi için çalışıyoruz,
  5. Sendikalarla başım dertte kiralarla uğraşacak halim yok,
  • Fırtına “ Biz memleketimize sevdalıyık”
  1. Biz ubp liler memleket sevdası ile doluyuk,
  2. Bu sevda o kadar büyük ki memleketi batırmaya yetti,
  3. CTP liler memlekete sevdalı olamaz,
  4. Bizim sevdamız gara sevda, onun için sarhoş gibiyik,
  5. Biz memleketimize sevdalıyık ama memleket dediğimiz Anavatan,
  • Özersay “ aslolan toplum menfaatleri”
  1. Bizim için toplum çıkarları parti çıkarlarının önünde gelir,
  2. Benim sine i millet aşkım toplumu düşündüğümdendir,
  3. Partide kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının önünde görenler var,
  4. HP nin diğer partilerden farkı buradadır,
  5. Partide kendi çıkarları için olanları temizleyeceyik.
  • Toros,” Eriyen TL karşısında Euro ya geçmek kaçınılmaz oldu”
  1. TL nin erimesi bizi mahvetti,
  2. TL den kurtulmanın tek yolu Euro ya geçmek,
  3. Yıllardır söylüyoruz bu Euro ya geçişi dinlemiyorlar,
  4. Euro ya geçmek TL ye ayıp etmek değil,
  5. Bizim iktidarımızda ilk iş Euro ya geçiş olacak.
  • Sadıkoğlu “ Emirname kalka kaçak yapıya izin verecektik”
  1. Kaçak inşaatların varlığı emirnamedir,
  2. Emirname olduğu için kaçak inşaatlara karışmıyoruz,
  3. Emirname bu bölgenin Singapur olmasına engeldir,
  4. Emirname kalkmış olsa işçi inşattan düşüp ölmeyecekti,
  5. Buraya 350 bin nüfus ancak kaçak yapılarla taşınabilirdi.
  • Tuygun Töre “ Kıbrıs’ta üretip TC ye poşet satabilir miyiz. İmkansız”
  1. Bu konuyu Tc yetkilileri ile konuştum, Ersin Abinle konuş dediler,
  2. Ersin abimle konuştum, bana babanla konuş dedi,
  3. Babamla konuştum o da bana ben yüce meclis başganıyım meşgulüm ünal abinle konuş dedi,
  4. Ünal abimle konuştum, o da Parti içindeki sorunlarla uğraştığını , dursun abinle konuş dedi,
  5. Ben de Dursun abiye bahsettim konuyu, Dursun abi de – dursun dursun- dedi.
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32 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:18
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31 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:34
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30 Yılmaz Parlan, Hüseyin Ağlamaz ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
58:30

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