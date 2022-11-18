Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- KTZO “ Mutlu azınlık Rejimi çökmeye mahkumdur”
- Rejimi ayakta tutan mutlu bir azınlık,
- Bu mutlu azınlık rejimini KTZO yıkacak,
- BU rejimi değiştirmek için her gün yollardayık,
- Bekleyeceyik nasıl olsa bu Rejim çökecek,
- Rejim çökünce mutlu çoğunluk biz olacayık.
- Baturay “ İnsan denen şey çok ilginç bir mahluktur”
- İnsan denen şey her kılığa girer,
- Bu ülkede insanlar gıvırır,
- Bu ülkenin insanı her telden çalar,
- Bu ülkenin insanı değişik bir varlıktır,
- Bu lkenin insanını ganimet bozdu.
- Çavuşoğlu “ Öğrencilere yönelik yurt ve ev kiraları makul olmalı”
- Kiraları çok pahalı ettiler,
- Kiraların makul olmasını düzenlemek bizi mşimiz değil,
- Biz bakmayın bakanık ama bir yere bakmayık aslında,
- Kiralarla da Anavatanın ilgilenmesi için çalışıyoruz,
- Sendikalarla başım dertte kiralarla uğraşacak halim yok,
- Fırtına “ Biz memleketimize sevdalıyık”
- Biz ubp liler memleket sevdası ile doluyuk,
- Bu sevda o kadar büyük ki memleketi batırmaya yetti,
- CTP liler memlekete sevdalı olamaz,
- Bizim sevdamız gara sevda, onun için sarhoş gibiyik,
- Biz memleketimize sevdalıyık ama memleket dediğimiz Anavatan,
- Özersay “ aslolan toplum menfaatleri”
- Bizim için toplum çıkarları parti çıkarlarının önünde gelir,
- Benim sine i millet aşkım toplumu düşündüğümdendir,
- Partide kendi çıkarlarını toplum çıkarlarının önünde görenler var,
- HP nin diğer partilerden farkı buradadır,
- Partide kendi çıkarları için olanları temizleyeceyik.
- Toros,” Eriyen TL karşısında Euro ya geçmek kaçınılmaz oldu”
- TL nin erimesi bizi mahvetti,
- TL den kurtulmanın tek yolu Euro ya geçmek,
- Yıllardır söylüyoruz bu Euro ya geçişi dinlemiyorlar,
- Euro ya geçmek TL ye ayıp etmek değil,
- Bizim iktidarımızda ilk iş Euro ya geçiş olacak.
- Sadıkoğlu “ Emirname kalka kaçak yapıya izin verecektik”
- Kaçak inşaatların varlığı emirnamedir,
- Emirname olduğu için kaçak inşaatlara karışmıyoruz,
- Emirname bu bölgenin Singapur olmasına engeldir,
- Emirname kalkmış olsa işçi inşattan düşüp ölmeyecekti,
- Buraya 350 bin nüfus ancak kaçak yapılarla taşınabilirdi.
- Tuygun Töre “ Kıbrıs’ta üretip TC ye poşet satabilir miyiz. İmkansız”
- Bu konuyu Tc yetkilileri ile konuştum, Ersin Abinle konuş dediler,
- Ersin abimle konuştum, bana babanla konuş dedi,
- Babamla konuştum o da bana ben yüce meclis başganıyım meşgulüm ünal abinle konuş dedi,
- Ünal abimle konuştum, o da Parti içindeki sorunlarla uğraştığını , dursun abinle konuş dedi,
- Ben de Dursun abiye bahsettim konuyu, Dursun abi de – dursun dursun- dedi.