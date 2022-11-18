BİZİM GAVEHANE

İmamın ezan sesi ile yatak içinde zıplayarak uyandım. Zaten gece zorla birkaç saat uyuyabildim. Dün bizim gavecinin moral bozukluğu etkiledi beni. Bugün gideyim biraz moral depolayım kendine. Mutfaktan öte beri bir şeyler de aldım ve doğru mekana. Yine kapısı kapalıydı. Vurdum kapı kolunu birkaç kez, içerden derinden bir ses:

Bekle bekle geldim.. Sabah sabah durman oturman mallim..

Merhaba dayı. Erken geldim böyün. Hade beraber bir şey yeylim hem gonuşalım,

Gonuşacak ne galdı da gonuşacayık mallim,

Böyün güzel haberlerim var sa,

Ma mallim sen isdersan gıbrıslıca da gonuşun,

Ee nede olsa Gıbrıslıyık biz da,

Tamam o zaman ne gonuşman lisanını utanın da öyle kibarcık kibarcık gonuşmaya oğraşın,

Memleket onnardan doldu ağnamazlar bizi gıbrıslıca gonuşunca mecburen,

Ne mejburiyeti mallim onnar alışsın bizim lisanı, ne bileyim yok Lefkoşe, yok Magosa..

Dahası var dayı, gel çıkalım buraşda kapıya her geçene soralım memleket neresi, burda yıllardır yaşayanlar da doğannar da ya kayseri, Ya hatay, adana deyckler. Gıbrııslı demezler. Öyle alışdırdılar genneri.

Neysa neyidi güzel haberin,

Ha dayı duydun Zorlu madalya dağıdıyor,

Ne madalyası bu defa,

Vatana millete üsdün hizmet edennere,

Nerden çıkdı bu madalya işi gene, hem bana ne,

Öyle deme Arif dayı sen bu vatana üsdün hizmet yapmadın mı.

Napmışım ben bu vatana, derilerimiz çıkdıydı dağlarda bizimda ama biz bişey isdemedik,

İsdesen da sa vermezler, onnarın lisdası var,

Lisda? Madalya lisdası,

Ya ne zanneden, her şeyde lisda, kim bakan olacak, kim müdür, kim müsteşar, galem müdürü, goruma hepsi için lisda,

Göreceyik bu lisdayı da diyon mallim,

Evet lisda belli. Niçün yapıyollar bu işi bilin,

Niçün olacak işleri güşleri adamlarını yannarında dutmak,

Yok Mecilisin itibarını göstermek için yapıyollar,

Mecilisin itibarı vardı yani, bu işin başını kim çekiyor,

Zorlu Arif dayı, Zorlu. Hani Her gonuşmasında Mecilisin adını yüce mecilis olarak söyler,

Hah yüce deyince yüce olur, içindekilerin itibarı galdı da mecilisin itibarı,

Ne güzel söyledin. Bunnar başgannarının itibarını yerle bir ettiler şimdi mecilisin itibarını gurtdaracaklar,

Ya o zorlu deyildi ki 5 kez cırmalaya cırmalaya seşdiler genni,

İtibar.. Tufan da kudret da o mecilis meşru değil diyor ya..

Deller da gene o mecilisden ayrılmazlar,

Kudret ayrıldı dayı.. o milletin sinesine gitti,

O çocuk da eyiydi ama çok yannış yapdı. Bakan olduğu zaman misafirlerinin gave paralarını gendi cebinden ödermiş. Köylere gendi arabası ile giderdi. Goruması da yoğudu. Ama bilmezdi ki bu ahali öyle birini isemez,

Bir da bu millet nasıl politikacı isder onu da ağnat be dayı da duysunnar,

Bak oğlum bu millet, günde beş vakit vatan millet sakaryacı isder. Her gonuşmasında anavatana şükran çekenneri isder, 3-4 dane goruma ile gezenneri isder, cenaze cenaze , düğün düğün gezenneri isder. En önemlisi da gendine yağ çekilmesi hoşuna gidenneri isder.

Demek öye.. Zorlunun da 3 goruması var. Mecilisin itibarı için,

Ma gorgallar güya bişey yapacaklar gennere,

Yok dayı, bunnar hep gösteriş. Egemen devletmişler onun için..

Ma sadece bunnar deyil ya bu gösteriş içinde olanlar..

Çok var eski başnazırlar, esgi reisler gösteriş içinde yaşallaar,

Ee Gudret bunnarı görmediydi.. hata üstüne hata yapdı son olarak milletin gucağına gitdi. Ve bitdi..

Neyisa madalyalara dönelim.. Bu madalyaları sporculara verceklerdi ama bu gonyadaki fiyasgo sonrası garar verdilerpartililerine dağıtsınnar.

Ha bilirim o Gonya işini. Hani müslümannar egemen devleti davet edmediler.

Tatarı davet ettiler mi yoksa Tatar gendini mi davet ettirdi ve gitdi ve kıyamet goptu.

Ya Sertevlat sert çıktı. Muhakemelik oldular, bakalım ne olacak

Tamam dayı eyi haber bu madalya işi idi, ben dedim sen da senelerce bu gavehane kültürüne hizmet eden, belki sana da veriller.

Git oğlum sen işine, hade day day..

Ve arif dayıyı daha fazla sinirlenmeden evin yolunu tuttum….