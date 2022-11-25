BİZİM GAVEHANE

Bir müddet biraz uzaklarda kaldık. Çocuklar, torunlar derken, yok bakkal, yok çakkal doğru dürüst bizim gavehaneye uğrayamadık. Bugün sabah kalktım. Sabah dedimse bizim alarmlı saat var ya, yanımızdaki caminin minaresi, şimdi kış saati tam 5.10 da çalar. Uyanmışken,hemen hazırlandım ve fırladım dışarıya. Gavehane yakın bize. Ama ortalık zifiri karanlık daha. Olsun gidene kadar ortalık ağarır. 20 dakikalık bir yüryüşten sonra gavehanenin kapısında buldum kendimi. Kapıyı çaldırdım ses yok. Arif dayı uyur herhalde. Biraz daha sert vurdum kapıya, içerden uyukulu bir ses:

Kimdir gene sabah sabah, nesden?

Arif dayı aç da benim, muallim,

Ahh ahh da şindi sana gösderirim ben, nasıl gaybolun ortalıklardan,

Ve arif dayı kapıyı açtı açmasına da yüzünden düşen bin parça, yüzü sirke satar

Ma nerdesin bre bulli, gaybolun ansızdan,

Sabahhir usda, geldim aha,

Geldin da nedir bu sabahhir mabahhir,

Arapça dayı, kurslara gittim arapça öğrendim,

Bak yüzüme muallim bakalım iyisin sen, kafa yerindedir,

Neden ki, mamurum, bir anarmallik görün bende,

Hafif bunama muallim bunama, herkes gider mersine sen giden tersine,

Nasıl yani?

Ee herkez ingiliçça öğrenir sen arapça,

İngiliççayı da bilirim, ama deller ki yakında arapça da bilmrezsak yolda yürüyemeyeceyik,

Git işin, kim çıkarır bu masgaralıkları, üsdelik sen okumuş adamsın inanın böyle şeylere,

Bu iş ciddi arif dayı bak sen da bu gavehanenin tabelasına arapça yazı da yaz, nemelazım yarın kontrol edeller seni da başın belaya girmesin,

Hade oğlum ya mallim sen yedin kafayı, sabah sabah.. gel otur da yapayım gaveni belki mamurlan,

Mamurum ben, geçen gün bir böyük adam geldi türkiyadan ve emir verdi herkez arapça öğrensin,

Napacaklarmış Arapçayla,

Arık öyle dayı.İsdanbolda taksime gitmedin sen da şaka zanneden bu işi,

Nerden nere mallim, nolmuş taksime,

Gendini arabisdanda zanneden, tüm tükkanların dabellaları arapça, müzikler arapça, tezgahtarlar arap gızları..da gider,

Al iç gaveni da yavaş yavaş gonuş sakinneş berki mamurlan,

Ya allah bismillah diyerek ilk yudumu çekdim gaveden ki nerede ise atacaydı beni gavehaneden

Brüyooo. Bu da nerden çıkdı, vallahi sabah sabah gurulmuş gelding sen,

Vallahi ben uyacam bu talimatlara, çünkü çocuklarım var, iş isdeller, berki müdürcük falan,

Hııı avanta yani, yalancıktan Müslüman,

E ne var be dayı, bu bizim yukardakiler ansızın camici kesildiler, dua nedir bilmezler camiye gideller, caminin köşesinde takip edeller o böyük adamı hangi camiye gidecek ki onnar da oraya giderek göstersinner ki camicidiller,

Yani devir dalkavukluk devri,

Ya dalkavuk demeylim , saygıdandır deylim,

Git bre horoz işine, ne saygıdan bal gibi dalkavukluk, ve sen da başladın bu işe, başga ne isdediler sizden bu böyük adamlar,

Hem dediler bize meyhaneye gitmeylim. Öyle açık yerlerde işgi işmeylim, margetlerden de herkesin gözünün önünde işgi satın almayalım, gizlincikten evde içelim,

Vallahi bardon da bu gidiş iyi gidiş değil,

Yok deller ki gidiş eyidir, seneye herkes arap kültürü ile yoğrulacak,

Nerdeymiş bu arap kültürü,söyle ba bakalım,

Olacak, Türkiyada pilot mahalleler seşdiler oralarda uygulallar, taksim da bu mahallelerden bir tanesi,

Ee sıra geldi bize da bi da uyacayık bunnara,

Uyacan zabıtalar , hem de sakallı zabıtalar gelip kontrol edecekler seni,

Neyimi kontrol edecekler,

Herşeyini adan zeye, giyimine sakalının şekline, gavede artık nargile da bulunduracan, millet artdık nargile içecek..

Eyi güzel da herşeye maydanoz olan bu muhalefet ne der bu işe,

Sessizdiller şindi, muhtar ve aza seçimleri var onun için ürkütmek istemezler yukardakileri

Ma kimdir be bu yukardakiler aşağdakiler da söylen da söylen,

Bilmen aha garşıdakiler yukardakiler, yat dellerse yatıllar gak dellerse galkarlar aşağdakiler..

Mallim deyim sa bişey, hade oğlum day day, yavaş yavaş da elimden bir gaza çıkacak yollama geldin sabah sabah… hade..

Belli ki Arif dayı çok gızdı bu işe, ben de daha fazla üsdelemedim ve evin yolunu duttum.