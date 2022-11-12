Ankara’da deprem kararı alındı, KKTC de buna uyacak – Nidai Mesutoğlu

Bayramlar dışında Türkiye ile aynı günde kutlanan bir uygulamayı ilk kez yaşıyoruz. Türkiye’de

12 Kasım 1999 yılında yaşanan Düzce Depreminin yıldönümünde AFAD’ın organizasyonu ile Türkiye’de bir tatbikat düzenlenme kararı alındı. Burada yapılanlar elbette doğrudur. İnsanların depreme karşı bilinçli olması can kaybını en aza indirmektedir.

Bilimin ışığında depremi tanımak, depreme dayanıklı konutlarda yaşamak ve deprem sırasında ne yapılması gerektiğini bilmek hayatta kalmamızı sağlar. Bu konuda dünya insanlığına öncülük eden ülkelerin başında Japonya gelmektedir.

Türkiye’deki Erdoğan rejimi maden facialarını insanlara “kader” ,”fıtrat” diyerek sorumluluktan kurtulmayı düşünmekledir. Buna rağmen kadere inananların bu tatbikatları ne kadar ciddiye alacakları şüphelidir. Bir taraftan kader diyenler diğer taraftan” kadere” rağmen bilinçlenmeye çalışmaktadırlar.

Bir taraftan da Deprem Toplanma Alanları yapılaşmaya açılarak rant sağlanmaktadır. Bu ne yaman çelişki.

KKTC açısından Türkiye’de yapılan tatbikatın burada da aynı gün ve saatte uygulanması çok anlam ifade etmektedir.

Bu satırların yazanı olarak KKTC’nin artık Ankara’dan yönetildiğini ve burasını Türkiye kendisine ait bir koloni olarak gördüğünü yazmıştım. KKTC’nin kurumalarında görev yapanlar hayal ettikleri “bağımsız ve ilelebet yaşayacaktır” söyleminin ne kadar hayal ürünü olduğu ortadadır.

Tatbikata karşı biri değilim elbette. Hatta orman yangınları için de itfaiye önderliğinde bölgesel tatbikatlar yapılmalı.

Deprem tatbikatı kararı Türkiye’de alınmış ve duyuruda şöyle denmektedir. “ 81 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6 ilçesinde eş zamanlı olarak yapılacaktır” Burada tatbikatın organizasyonun Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı üstlenmiştir.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı TC tarafından görevlendirilen kişi tarafından yönetilmektedir. Kağıt üzerinde Başbakanlığa bağlı görünse de aslında Türkiye’deki yönetime bağlıdır.

KKTC eşit ve bağımsızlık ve egemen olmayı isterken bunu kimden istediğini ve nasıl bağımsız ve egemen olunacağını da anlatsın. Bu haliyle ne bağımsızdır ne de egemen. Dolayısıyla eşit de olamaz.