Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy

Makale: Kolonyalizm, Mimarlık, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Tartışmaları 2 – Halil Karapaşaoğlu

yazarın tüm yazıları -->
kitap
47 kişi tarafından okundu

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

Maurice Amutabi:Buildings as Symbols and Metaphors of Colonial Hegemony; Interrogating Colonial Buildings and Architecture in Kenya’s Urban Spaces:

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315259932-24/buildings-symbols-metaphors-colonial-hegemony-interrogating-colonial-buildings-architecture-kenya-urban-spaces

Maurice Amutabi’nin “Buildings as Symbols and Metaphors of Colonial Hegemony; Interrogating Colonial Buildings and Architecture in Kenya’s Urban Spaces” makalesi, editörlüğünü Fassil Demissie’nin yaptığı “Colonial Architecture and Urbanism in Africa” isimli kitapta bir kitap bölümü olarak yayınlandı. Amutabi bu makalesinde İngiliz kolonyalizminin Kenya’da binaları kullanarak, Kenyalılar üzerinde egemenlik ilişkisini nasıl inşa ettiğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda Amutabi, kolonyalizm, mimarlık ve hegemonya arasındaki bağlantıları makalesinde tartışırken, sömürgecinin sömürülen toplum üzerinde inşa ettiği baskı araçlarından birinin mimarlık olduğunun altını çiziyor.

Halil Karapaşaoğlu bu youtube videosunda Maurice Amutabi’nin makalesinden yola çıkarak İngiliz kolonyalizminin ve özellikle Türk kolonyalizminin binalar üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyinde egemenlik ilişkilerini ve baskı araçlarını kurma süreçlerini konuşup, eleştirel bir bakış açısı getirmeye çalışıyor.

Önceki İçerik
Belediye başkanı adayları filim replikleri gibi konuşmalar yerine ayakları yere basan projeler ve kaynaklarla seçmeni ikna etmeli – Nidai Mesutoğlu
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Yazarın tüm yazıları

Devamını Göster
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,230TakipçilerTakip Et
86AboneAbone Ol
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
21 Hüseyin Yalyalı, İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı sosyal ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:16
Video thumbnail
20 Mustafa Çolakali ve Murat Kanatlı Yunanistan Türkiye gerginliği ve siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:43
Video thumbnail
19 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
59:46

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

YKP basın açıklamaları

Devamını Göster