Makale: Kolonyalizm, Mimarlık, KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Tartışmaları 2 – Halil Karapaşaoğlu

Maurice Amutabi:Buildings as Symbols and Metaphors of Colonial Hegemony; Interrogating Colonial Buildings and Architecture in Kenya’s Urban Spaces:

https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315259932-24/buildings-symbols-metaphors-colonial-hegemony-interrogating-colonial-buildings-architecture-kenya-urban-spaces

Maurice Amutabi’nin “Buildings as Symbols and Metaphors of Colonial Hegemony; Interrogating Colonial Buildings and Architecture in Kenya’s Urban Spaces” makalesi, editörlüğünü Fassil Demissie’nin yaptığı “Colonial Architecture and Urbanism in Africa” isimli kitapta bir kitap bölümü olarak yayınlandı. Amutabi bu makalesinde İngiliz kolonyalizminin Kenya’da binaları kullanarak, Kenyalılar üzerinde egemenlik ilişkisini nasıl inşa ettiğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda Amutabi, kolonyalizm, mimarlık ve hegemonya arasındaki bağlantıları makalesinde tartışırken, sömürgecinin sömürülen toplum üzerinde inşa ettiği baskı araçlarından birinin mimarlık olduğunun altını çiziyor.

Halil Karapaşaoğlu bu youtube videosunda Maurice Amutabi’nin makalesinden yola çıkarak İngiliz kolonyalizminin ve özellikle Türk kolonyalizminin binalar üzerinden Kıbrıs’ın kuzeyinde egemenlik ilişkilerini ve baskı araçlarını kurma süreçlerini konuşup, eleştirel bir bakış açısı getirmeye çalışıyor.