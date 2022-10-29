Belediye başkanı adayları filim replikleri gibi konuşmalar yerine ayakları yere basan projeler ve kaynaklarla seçmeni ikna etmeli – Nidai Mesutoğlu

Gerçekten yaşanmış mı yoksa uydurulmuş mu bilmiyorum. Benden yaşça büyük olan Kıbrıslılardan dinlemiştim. Çok ayrıntıya giremeyeceğim. Hatırladığım kadarıyla çok yıllar önce seçimler katılan Kıbrıslı bir Rum aday bir köye gitmiş. Oradaki kalabalığa konuşma yapmış. Tabii o zamanlarda insanların duymak istediklerini söyleyerek onların oyunu almak gerekirdi. Şimdi de pek farklı değil ama neyse.

Adam başlamış saymaya: “Size yol yapacağım.” Alkışlarla halk coşmuş, Halkın coştuğunu gören Rum aday devam etmiş. “Su getireceğim. Okul yapacağım” Biri bağırmış: “Bizim köyde o kadar çok çocuk yok.” Bunun üzerine hızını alamayan aday:” Size çocuk da yapacağım” demiş.

Konuşmalar bitmiş adayı dinleyenler dağılmış İçlerinden biri uyanmış: “Bu adam bize çocuk da yapacağım dedi. Bizi boynuzlamak istedi.” Böylece tüm köylüleri uyandırmış. Amama iş işten geçmiş Herkes bunu alkışlamış ya komşu köylüler bunu öğrenince tüm adaya yayılmış.

Buna benzer replik Hükümet Kadın 2 filminde de vardır. Belediye Başkanı adayı olan Sermiyan Midyat bu konuşmayı filimde de yapmış ve onu izleyenler de alkışlamışlardı.

Bu filimde Kıbrıslı Türk tiyatro sanatçısı Osman Alkaş da rol almıştı. Bana göre bu repliğin filme yerleştirilmesinde yukarda anlattığım olayı bildiği için Osman Alkaş koydurtmuş olabilir. Emin değilim ama öyle bir his var içimde.

Yakında yılan hikayesine dönen yerel seçimler var. Bu konuda en hızlı parti CTP oldu. Adaylarını belirleyip hemen çalışmalara başladı. Özellikle Lefkoşa Belediyesi onlar için eskiden beri “Kaptan Gemisidir” Aday olarak görev verdikleri Sıla Usar’ın ziyaretlerde yaptığı konuşmaları okuyunca yukarda anlattıklarım aklıma geldi.

“Yapacağım. Edeceğim” gibi sözcüklerle halka umut vermek istiyor. Oysa bunların modası çok gerilerde kaldı. Hangi kaynakla yapacağını anlatması daha inandırıcı olmaz mı?

Belediye batık halde. Gelirleri personel maaşlarını bile karşılayamaz. Para olsa şimdiki başkan seçim yatırımı yaparak en azından yolları, kaldırımları yenilemez mi? Lefkoşalıya daha güzel bir kent sunmaz mı? Elbette göz boyama için olsa da bunları yapardı. Yapamıyor çünkü daha geçen ayın maaşlarını bile 5-6 gün sonra ödeyebilmişti.

Bu tür konuşmalar artık komedi filim repliklerinde olmaktadır. Beni ve benim gibi insanları inandırmak isterse projelerini ve bu projelerin finansmanlarının kaynaklarını açıklamak gerekir.

Vizyon sahibi olmak elbette önemlidir ama gerçekçi olmak ve kaynakları yaratarak hedeflere yürümek insanların güveni açısından daha inandırıcıdır.