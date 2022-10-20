“Kadının kariyeri çocuk yapmaktır” dedi Erdoğan – Nidai Mesutoğlu

CHP’den milletvekili seçilen Mehmet Ali Çelebi partisinden istifa edip önce Muharrem İnce’nin kurduğu Millet Partisine katıldı. AKP ile kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıklar donucu kararını verdi. Bu karar elbette onun iddia ettiği gibi” Atatürk’ün askeri” olarak “Fetö ile mücadele amacı taşımıyor.

Fetö kumpas davasında yargılanmış ve AKP’nin iktidar olduğu dönemde hapse atılmıştı. AKP yıllarca Fetö ile kol kola çalışmış ve koltuk kavgası nedeniyle kanlı bıçaklı olmuş bir parti. Şimdi onu Fetö ile mücadele eden olarak görmek çok da inandırıcı değil.

Erdoğan Rozet takarken aralarında geçen konuşma iki yönüyle ele alınmalı. Birisi “PKK çocukları” diyerek Kürt çocuklarını kastetmesi. Diğeri de :” kasının kariyeri çocuk yapmaktır” demesi.

Laik bir Türkiye’de bunu devletin en başındaki kişinin söylemesi beklenemez. Erdoğan’ın bu düşümce yapısı inandığı İslami değerlere dayanmaktadır. İslam’da kadının yeri her saman erkekle eşit görülmemiştir. Aksine kadın, erkeğe hizmet etmek için yaratıldığı savunulmaktadır. Kur’andaki ayetlerle İslam dininin aslında erkeği kadının üstünde gördüğü bir gerçektir. Yaşamın her alanında bunu görebilirsiniz.

Kadını bir kuluçka makinesi gören zihniyet İslam’ın kadına bakışını açıkça göstermektedir. Bu konuda Kur’an’da ayetler vardır. Kuranı okuyup anlamayanlar veya İslamiyet’i sadece kulaktan duyarak öğrendiğini sananlar yanılgı içindedirler.

Kadının saçını görülmesini günah sayarak türban ile başını kapatmasını isteyen zihniyet aslında kadının düşünmesini ve sorgulamasını yani aklını kullanmasını da istememektedirler.

Özellikle belirtmek gerekirse Kurandaki ayetlerde seslenilen kişi hep erkektir.

Kur’andaki bazı ayetlerden birkaç örnek vereyim:

Bakara Suresi, 35. Ayet: “Ey Adem sen ve eşin….”

Bakara Suresi, 187. ayet: “Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı.”

Bakara Suresi, 223. ayet: “Kadınlarınız sizin tarlanızdır; tarlanıza dilediğiniz gibi varın.”

Bunları çoğaltmak zor değil.

Erdoğan, Mehmet Ali Çelebi ve eşine kaç çocukları olduğunu sorunca 1 çocukları olduğunu öğrendi. Bunun sebebini açıklamaya çalışan Çelebi, eşinim doktora çalışması ile kariyer yaptığını söylemeye çalıştı. Erdoğan burada İslami düşüncesi ile Kadına bakışını açıkladı. : “Kadının kariyeri çocuk yapmaktır”

Bu cümleyi işitince Çelebi ailesi nasıl bir partiye girdiklerini belki anlayamamışlardı. Zaten Hapishane yıllarında çektiklerinden sonra anlayamadığının kanıtı değil mi bu partiye katılma.

Mehmet Ali Çelebi’nin Erdoğan’ın emirlerini dinleyip 3-4 çocuk yapmayacağına inanıyorum. O, doktorasını tamamlayacak ve kariyer basamaklarını çıkmaya çalışırken Mehmet ali de kariyerini noktalamış olacak.