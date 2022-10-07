Erdoğan’ın yeni prensi Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi atandı – Nidai Mesutoğlu

Dedesi Turhan Feyzioğlu. CHP’den siyasi hayata atılmış Ecevit’in parti başkanlığını kazanması üzerine ayrılarak Güven partisini Kurmuştu.

Demirel’in kurduğu Milliyetçi Cephe hükümetinde Başbakan Yardımcılığı yapmıştı.

12 Eylül 1982 Darbesinde bütün partiler kapatılmış parti liderleri gözaltına alınmıştı. Bu dönemde Turhan Feyzioğlu’nun beş saatlik başbakanlığı vardır. Generaller arasında uzlaşma sağlanamadığı için görevden alınmış ve yerine Bülent Ulusu başbakan olarak atanmıştı.

Türkiye’nin Lefkoşa Elçisi olarak atanan Metin Feyzioğlu’nu ilk kez barolar Birliği Başkanı olarak Danıştay’ın 2014’teki 146. kuruluş yıldönümü konuşmasını dönemin Başbakanı olan Erdoğan’la kısa bir polemik yaşamıştı. Konuşmasında Gezi Olaylarına öldürülenleri anmış ve aralarında şu konuşma geçmişti:

Erdoğan oturduğu yerden: “Yanlış konuşuyorsun”

Feyzioğlu: “Neyi yanlış konuşuyorum sayın başbakanım?”

Erdoğan: “Böyle bir edepsizlik olmaz ki”

Feyzioğlu:” ”Ben edepsizlik yapmadım, kimseye de edepsizlik yapıyorsun demeyi kendime yakıştırmam. Çok yapıcı bir konuşmaydı”

Bu konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Erdoğan’ı sakinleştirmeye çalışmıştı.

Daha sonraki yıllarda Adli Yıl açılış töreni kaldırıldı.

Aradan bilinmeyen ne gibi temaslar oldu bilemiyorum. Birden bire Feyzioğlu’nun Erdoğan’a karşı olan turumu 180 derece değişti. Bu değişimi kendisi de kabul etmektedir fakat bunu bir gelişme olarak görmektedir.

İki buçuk yıl aradan sonra Külliye’de ağırlanan Barolar toplantısında yaptığı konuşma ile Erdoğan’a övgüler yağdırdı.

Konuşmasının bir yerinde 15 Temmuz darbesini kastederek şöyle dedi: “Sizin televizyonda yaptığınız açıklamayı dinlediğimizde de yüreğimiz ferahladı ve bu girişimin püskürtüleceğini anladık. Liderliğiniz sayesinde darbe püskürtüldü.”

Artık Feyzioğlu Erdoğan hayranları arasına katılmıştı. Erdoğan Rejimi’nin Avukatları bölmek için ortaya çıkardığı Çoklu Baro” gündem getirilmişti. Meslektaşları buna karşı mücadele başlatmışlardı. Değişlik illerden Ankara’ya eylem için gelenler Ankara’ya sokulmadı.

O, Rejimin kendisine yüklediği misyonu yerine getirmeye çalışıyordu.

Feyzioğlu’nun biat etmesi Erdoğan yönetimi tarafından karşılık bulmuştu. İçişleri Bakanlığı Baro seçimlerini Feyzioğlu’na zaman kazandırmak adına ertelemişti.

Seçimler 5 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. Türkiye Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurulu sonucunda Feyzioğlu başkanlığı bırakmak zorunda kaldı.

Bu yenilgi Erdoğan ve AKP için çalışmalarına hız verdi. Bunun karşılığı olarak da Lefkoşa Büyükelçiliğine atandı.

Feyzioğlu’nun Kıbrıs misyonunu da anlamak zor değil. Bir taraftan KKTC’nin tanıtılması, Çözümsüzlük konusunda yeni politikaların uygulanmasını takip etme olacak.

Kıbrıslı Türkler ne gelenden ne de gidenden bir fayda sağlayacak.

Çözüm olmadan ve bu düzenden kurtulmadan bize rahat yüzü yok.