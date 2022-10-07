Ankara Hükümetinin müdahalelerine ve tehditlerine karşı bugün susanlar bedelini çok ağır ödeyecek!

YKP Örgütlenme Sekreteri Halil Karapaşaoğlu, Doğuş Derya ile ilgili TC’de başlatılan linç kampanyasını değerlendirdi. Açıklama şöyle:

CTP milletvekili sevgili Doğuş Derya koloni meclisinde yaptığı açıklamalardan dolayı Türk Devletini temsilen AKP sözcüsü Ömer Çelik tarafından çok ağır hakaretlere maruz kalmıştır. Doğuş Derya Türk devleti tarafından hedef gösterilerek, itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır.

Türk devletinin koloni politikaları Kıbrıs’ın kuzeyinde biçim değiştirmeye başlamıştır. Türk sermayesinin siyasal aygıtı olan AKP Kıbrıs’ın kuzeyinde yapısal bir değişikliğe gitme niyetinde olduğunu çoktan ifade etmiştir. Bu, Kıbrıslı aydınların gerek fiziki gerekse psikolojik şiddet koşullarıyla karşı karşıya kalacağını göstermektedir. 1989 yılından bugüne başta Yeni Kıbrıs Partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi olmak üzere sağdan ve soldan birçok siyasi partimizin örgüt binaları ve siyasilerimiz bombalanmış ve kurşunlanmıştır. Kıbrıslı siyasetçilerimiz Türk Devleti tarafından tehdit edilerek susturulmak istenmektedir. Kıbrıslı siyasilere çeşitli suikast girişimleri olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de susturulmak isteniyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğümüz elimizden alınmak isteniyor. Sömürge meclisinde konuşan üç beş temsilcimize baskı yaparak bir korku atmosferi yaratılmak isteniyor. Bu koşullarda sömürge meclisindeki vekiller Kıbrıslıların hak ve çıkarlarını nasıl savunacaktır? Kıbrıslıların hak ve çıkarlarını korumak, aydınlarını savunmak için Kıbrıslı polisler ne yapmaktadır? Neden Kıbrıslıların hak ve çıkarlarını ortadan kaldıran koşullara rağmen sömürge ordusuna hizmet etmeye devam etmektedirler?

Yeni Kıbrıs Partisi 1989 yılından beri, süren saldırılara karşı Kıbrıslı emekçilerin hak ve çıkarları için elinden geleni yapmıştır ve yapmaya devam edecektir. Başta arkadaşımız Doğuş Derya ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yanında olduğumuzu duyurur her türlü dayanışmaya hazır olduğumuzu bildiririz. Türk Kolonizasyonuna karşı bütün aydınlarımızı, gazetecilerimizi ve siyasilerimizi tavır almaya çağırıyoruz. Çok kritik bir dönemden geçmekteyiz. Ankara Hükümetinin müdahalelerine ve tehditlerine karşı bugün susanlar, rejimle işbirliği yapanlar bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Ankara’nın yarattığı esarete karşı özgürlük istiyoruz!

Daha önce de defalarca defa vurguladığımız gibi tüm bunların sistematik bir saldırı olduğunun altını çiziyoruz. Türk sömürgeciliği, topluma, Ankara’ya karşı çıkmanın bir bedeli olduğunu göstererek insanlarımızı korkutmaya çalışmaktadır. Ankara’nın uyguladığı tüm sosyo-ekonomik, siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz, bunlara karşı direnmeye ve dayanışmaya devam edeceğiz!