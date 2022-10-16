Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy

Cumhurbaşkanlığı seçimini ve seçimin garanti kazananını konuşalım – Giorgos Kaskanis

47 kişi tarafından okundu

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

iktibasKıbrıs iktibas
Orjinal yazının kaynağıalphanews.live
alıntı yapılan kaynakpenna.cydialogue.org

Yok, henüz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni cumhurbaşkanını açıklamıyoruz. Seçim gününe kadar önümüzde gidilecek uzun bir yol ve tartışma programları ile kamuoyu yoklamalarından oluşan bu hikâyenin daha birçok bölümü var. Bu sebeple, adayların, bir noktada ülkenin ve toplumun önemli ve kilit sorunlarının üzerine gidebilecekleri umuduyla, çalışmaya devam etmeleri iyi olur.

Ancak bu seçimleri kesin kazanacak olan bir kişi var. Aslında, bu sonuç bir süredir belli. Hatta, adayların resmi olarak ilan edildiği ilk andan itibaren belliydi. Bu kişi de şimdiki Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’den başkası değil. Üç ana adayın da, kendi yakın çevresinden olması, Kıbrıs’ın seçim tarihinde ilk kez, hükümetin ve başındaki kişinin geçmiş seçimlerden alışkın olduğumuz sert eleştirilerden sıyrılmasına imkan sağladı. Geçmişte sıkça sarf edilen ‘değişim’ sözcüğünü bu seçimlerde çok fazla duymadığımızı söylemek çok da yanlış olmaz. Nasıl olabilir ki?

  • Üç adaydan hangisi Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununu idare etme şeklini gerçekten eleştirebilir? Üçü de kritik kararlar verildiğinde yanındaydılar. Ya kendisiyle mutabık kalmış ya da sessiz kalmayı tercih etmiştiler. Bunu eleştirmek için artık çok geç. Ki, hiçbirinin de böyle bir niyeti yok gibi gözüküyor.
  • Hangisi görev süresini tamamlamak üzere olan Cumhurbaşkanının ekonomi politikasını eleştirebilir? Hiçbiri. Averof Neofitu yakın bir işbirlikçi ve ekonomi politikasının büyük ölçüde ortak mimarı. Nikos Hristodulidis ise Hükümetin bir üyesi. Belki, Andreas Mavroyannis olabilir. Ancak o zaman da ekonomik konular üzerinden sert bir restleşme AKEL tarafından desteklenen Mavroyannis için geri tepme olasılığı taşıyor.
  • Peki yolsuzluk konularında kim açıkça konuşacak? Referans vererek, örneklerle ve ifşalarla? Yine, hiç kimse. Bu yüzdendir ki, bu dönem genel açıklamalar, muğlak vaatler ve son 10 yıldaki gelişmelere yüzeysel olarak atıfta bulunularak kapanmak ü

Bu durumda seçimin garanti kazananının kim olacağı konusunda herhangi bir şüphemiz var mı (şimdilik)? Nikos Anastasiadis belki de, ‘saraydan’ ayrılmadan önce, görev süresinin en sakin dönemini geçiriyor.

Önceki İçerik
İtibar! – Lefteris Adilinis
Sonraki İçerik
Siyaseti topluma geri getirin – Luciana Castellina – Transform! Network
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,227TakipçilerTakip Et
84AboneAbone Ol

Diğer yazılar

Devamını Göster
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
15 Halil Paşa ve Murat Kanatlı siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeleri konuşuyor
01:00:26
Video thumbnail
14 Rasıh Keskiner ve Murat Kanatlı haftanın değerlendirmesini yapıyor
59:45
Video thumbnail
13 Tutku Behzat, Tanem Behzat, Serdal Salihoğulları ve Murat Kanatlı gençlik ve göç sorunları konuş
55:46

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

YKP basın açıklamaları

Devamını Göster