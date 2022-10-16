Cumhurbaşkanlığı seçimini ve seçimin garanti kazananını konuşalım – Giorgos Kaskanis

Yok, henüz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yeni cumhurbaşkanını açıklamıyoruz. Seçim gününe kadar önümüzde gidilecek uzun bir yol ve tartışma programları ile kamuoyu yoklamalarından oluşan bu hikâyenin daha birçok bölümü var. Bu sebeple, adayların, bir noktada ülkenin ve toplumun önemli ve kilit sorunlarının üzerine gidebilecekleri umuduyla, çalışmaya devam etmeleri iyi olur.

Ancak bu seçimleri kesin kazanacak olan bir kişi var. Aslında, bu sonuç bir süredir belli. Hatta, adayların resmi olarak ilan edildiği ilk andan itibaren belliydi. Bu kişi de şimdiki Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’den başkası değil. Üç ana adayın da, kendi yakın çevresinden olması, Kıbrıs’ın seçim tarihinde ilk kez, hükümetin ve başındaki kişinin geçmiş seçimlerden alışkın olduğumuz sert eleştirilerden sıyrılmasına imkan sağladı. Geçmişte sıkça sarf edilen ‘değişim’ sözcüğünü bu seçimlerde çok fazla duymadığımızı söylemek çok da yanlış olmaz. Nasıl olabilir ki?

Üç adaydan hangisi Cumhurbaşkanının Kıbrıs sorununu idare etme şeklini gerçekten eleştirebilir? Üçü de kritik kararlar verildiğinde yanındaydılar. Ya kendisiyle mutabık kalmış ya da sessiz kalmayı tercih etmiştiler. Bunu eleştirmek için artık çok geç. Ki, hiçbirinin de böyle bir niyeti yok gibi gözüküyor.

Hangisi görev süresini tamamlamak üzere olan Cumhurbaşkanının ekonomi politikasını eleştirebilir? Hiçbiri. Averof Neofitu yakın bir işbirlikçi ve ekonomi politikasının büyük ölçüde ortak mimarı. Nikos Hristodulidis ise Hükümetin bir üyesi. Belki, Andreas Mavroyannis olabilir. Ancak o zaman da ekonomik konular üzerinden sert bir restleşme AKEL tarafından desteklenen Mavroyannis için geri tepme olasılığı taşıyor.

Peki yolsuzluk konularında kim açıkça konuşacak? Referans vererek, örneklerle ve ifşalarla? Yine, hiç kimse. Bu yüzdendir ki, bu dönem genel açıklamalar, muğlak vaatler ve son 10 yıldaki gelişmelere yüzeysel olarak atıfta bulunularak kapanmak ü

Bu durumda seçimin garanti kazananının kim olacağı konusunda herhangi bir şüphemiz var mı (şimdilik)? Nikos Anastasiadis belki de, ‘saraydan’ ayrılmadan önce, görev süresinin en sakin dönemini geçiriyor.