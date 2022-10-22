Çin denilince bir çok olgu akla hemen gelir. Kimi ekonomisini, kimi sistemin düşmanlığını, kimi gelecek politik duruşunu, bazısı ülkedeki azımlık konumlarını ve bazısı da Çine karşı uygulanan politik duruşlarla kendi çıkarları hesabını yapar… Sayılacak daha nice durum daha kolayca bulunur. İşte bu Çinin Komonist partisinin bir haftadır gerçekleştirilmekte olan Komonist partisinin kongerisi gerçekleştirilmektedir. ÇKP kongresi ayni zamanda geleek Çin eylimleri bakımından oldukça önemli kararlara da damga vurmaya başladı. Çinin onca onca dünya etkisine ve ömemli kolektif batı emperyalistlerin stratejik kuşatma hedefinde konulmasına karşın, son kongre nedense pek batıda tartışılmaktan kaçıldı. Çünkü her bilgi eşitdir konulan siyasetle çelişmesi sonu yeni tartışmalar da yaratma tehlikesiyle doludur.

Çin, bir haftadır ÇKP yirminci kongerisiyle gündemini belirliyor. ÇKP devlet ve genel politika bağdaşlıkları sonucu, alınacak kararların dünya politikasına yapacağı etkiler de önemli olması gerekir. Öyle de oluyor. Özellikle Nİyo Pinkin hem gücünü artırması hem de yeni kararlarla, belli ki Çin artık bilinen sesiz ve zamanla birikim yapma eksneninden çıkıp sistemin önemli güç alanına sıçrama yaptı. Çin artık bunu politik hedefleriyle, yeni kurumsallaşma amaçlarıyla net şekilde parti kongresinde kararlarla gösteriyor.

Tekrar edelim: Çin önemli bir devlet. ÇKP de bu devletin lyönetim kuruluşlarından biridir. Çine batı son dönemde özellikle Amerikan eksenliler hep Çini kuşatma, ekonomik gelişmesini engeleme politikalarıyla yılara yayılan stratejiler oluşturmaktadır. Çini ekonomik karşıt olarak çoktan ilan ediyorlar. Öteki gibi de algıları düşman yaratmayla yerleştiriyorlar. Hele Tayvan kartındaki sıcak hamlelerle resmen Çini kuşatma ve savaşa çekme hamleleri gidrek artıyorken, Pasefikte itifaklarla Çini kuşatma girişimleri olurken, karşıt yapının hem de önemli parti kongresine hiç bilgi vermeme, ordaki düşünceleri lyansıtmamanın da bir amacı elbet var. Çinin ne düşündüğü ne yapmak istediğinin bilinmemesine önemm vermenin tutsaklığıdır yapılan. Çinin yapmak istedikleri ve ne olduğu değil, kendilerinin karşıt düşman görme idolojilerinin bilinerek gereken kolay politikaları yapma ohynuyla davranmaların sonucudur. Bundadır ki Çin Komonist partisinin kongresi üzerine batı medyası nrede ise hiç gerçek bilgi verme eylimini göstermedi. Kendi Çin karşıtlığı ile elilerdeki tamamlanacak Çin kuşatma stratejisiyle Çin algılatılmaya devam edildi.

Çinin son kongresinde ve devamı parti merkez organı toplantısıyla şu gerçek açıkça ortaya çıktı: Çin parti genel sekreteri Ziye pink güçlnerek liderliği sürdürecek. Kendine yakın kişiler de mrkez yapıda yer alıyor. Daha kararlı şekilde görüşler ortaya konuldu. Uzun zaman susarak veya birikim sağlayarak yaşanan süreçte, kendilerince beklenen sıçrama zamanı geldi. Artık Çin yetkilileri daha net politikalarla dünya sahesine çıkıyorlar. Ekomomi alamında kalkınma sosyal politika ile yol kuşağı ilkelerini netleştirdiler. Buna bağlı olarak daha net çıkışlarla kendilerine karşı uygulanan politikalara karşı, kendilerince olan seçenekleri söylemeye başladılar. Ülkedeki yabancı sermayenin varlığı kadar, onu kontrol eden kurumsal kamu yapı denkleminde belirleyicilik hep devlet eksenli oluşunu yeniden vurguladılar. Özellikle yyolsuzluk karşısında daha srt önlemler alıyorlar.

Önemli siyasal konum ise Pinkin Mao ile birlikte eş değer drecesine dek getirilen liderlik ve önderlik kuramıdır. Denk de arada sıkıştırıldı. Bir anlamda, Çin batının hep yeni sömürge ve yargı sömürgeleşme kurallarıyla görülüp, tüketim pazarı ve kar endeksli kulaım ekonomik ilkeli devlet olmadığını yeniden yeni siyasetiyle kanıtlıyordu. Çin Komonist partisi hep beklenen dağılma ile bildik kapitalist eksende boğulma beklentisine, şimdilik olacağının hanıtını vermedi. Tam aksine kendine has sosyalizmi vurgulahyıp yoluna devam edeceğini kararlarla yeniden tekrarlandı.

Seksenler başında Çin Sovyet ikileminde çoğunluk, önce Çinin dağılıp serbes kapitalist alana gireceği beklenirken, tam aksi Çin hala ayakta dururken, Sovyetler dağılıp sonlandı. Şimdi Çin herkesin gördüğü değil, kendi Çin gerçeği ile son kongreyle de yeniden hatırlatıyor. Beyenip beyenmemek başka, ama gerçeği bilerek kavramak banbaşkadır. Çin biriken feslefi düşüncesiyle, sabrı iyi kulanarak ve kontrolü kendi tutarak bugüne geldi. Şimdi son parti kongresiyle mesajlarını da verdi. Ama, batı hala kendi karşıt Çin algısıyla konuşmaya devam ediyor. Bir de özellikle pasifik denklemini kaşıyarak savaş oynuna girişti. Boşuna değil Obama ortadoğudan askeri gücünü çekip Pasefike kaydırmadı. Tayvan kaşınması hızlandırılınmıyor. Çine karşı ekonomik anbargo ve öteki tutumlar araştırıp hayata geçirilmiyor. Belli ki doksnanlarda Çinin kuşatma hareketiyle sonra tüketim pazarı için sermaye akıtılırken, hep Çini sömürgelerle benzetip politikalar geliştirdi. Son ÇKP konngresi kararları dahi bunun nedenli yanlıltıcı olduğunu yeniden kanıtladır. Sözün özü de bu.