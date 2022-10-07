BİZİM GAVEHANE

Yeni bir güne daha merhaba.. Akşamdan sabaha acaba ne gibi heyecan yaratan karar aldı bizim sadece bakanlar. Malum son zamanlarda hep gece yarıları yayınlanır müjdeli kararları. Neyse kahvehaneye gidelim orda bakarız ne var ne yok..on dakika sonra bizim mekanın kapısından daldım içeri:

Merhaba dayı..

Merhaba mallim erkencisin

Uyuyamadım dün gece,

Neden uyuyamadın, ihtiyarlıktan olmasın,

Yok merak ettim bu bizim bakıp da görmeyen kumpanya ne güzel müjdeli haberler aldı bizim için,

Ha ben uyumadıydım galiba gece yarısı bişey yapdılar. Bezine goydular gene,

E daha iki gün önce koydular be Arif dayı , gene zam,

Eyidir eyi, az bile bu ahaliye,

Naptı sana bu ahali, kuzu kuzu izler durumu,

Bak evlat bunnarın en böyük hünerleri, kim öğrettiysa gendilerine, devamlı bu ahaliyi heycanda tutmak için gararlar alıllar. Bir gün benzine bir gün lambasuyuna, bir gün gaza bir indiriller bir bindiriller. Ama azacık bir lira aşa bir lira yokarı,

Evet halkta bir kımıldama gördüler mi hemen benzine bir lira indirim, gaza beş lira indirim. Ortalık rahatlayınca ertesi gün yine bir iki lira zam.

Boşver bunnarı başga ne var ne yok mallim.. Seninkiler gene kapıları gırdılar Nazımın köşkünün,

Hangi Nazımın? Köşk?

Ya o isgeleli esgi mallim hani herşeyden annar, gadimici bakan..

Ha çavuşoğlunu den. Sıkıdadır o. Emir aldı Angaradan Öğretmeni terbiye edecekmiş,

Bak gör öğretmen bunu terbiye edecek, Zaten bir ses çıkaran mallimler galdı.

Neyse bugün ortalık tenha, kimse yok ortalıkta, bu arada kahvemi de yapan,

Yapayım gaveni mallim. Bugün gelmez o tipler.. dün epey tartıştılar hazır gavga etsinner,

O eski komonist çok fanatiktir.

Amigo nedir bilin.. Hani top sahalarında bağırır çağırır insannarı galyana getirir, aha o da bir çeşit amigo.

Evet öyle tipler her partide var. Ustası ne derse sorusuz sualsiz tekrarlar, kalabalılarda öne atlır, ona buna saldırır,

Obiri da o Sülo da az deyil, Bildiği halde dürter geni,

Seleymancık mantıklıdır ama, herşeyin farkında, dönen dolapların,

Doğru severim Seleymanı. İşsiz galdı o da bu ara. Çocukları da var.. Düşünür gitsin o tarafa.

İşi iyi. İyi ustadır. İş bulur o tarafta. Çoğaldı o tarafta insanlarımız,

Bu gidişle Gıbrıslılar o tarafa daşınacak, hayır galmadı bunda. Lira toprak oldu. Bakkalları ortadan galdırdılar, marketler bir usda bir memlekket, İngilteradan bahalı oldu burası.

En böyük sorun bu pahalılık. Türk lirası eridikçe hergün fakirleşiyoruz, işyerleri kapanıyor.ne arayan var ne soran. Angara kumandalı hükümet müdür müsteşar değiştirir durmadan,

Ya mallim ben ağnamadım hergün bakan, müdür, müsteşar deyişdiriller hepsi da aynı gomma deyil bunnar,

Arif dayı bunların bir planı var. Kaç tane mebus varsa hepsi sıra ile bakan olacak. Şimdi kaldı yedi kişi daha ki bakan olmadı, onlar da sıra sıra bakan olacaklar,

Ama bir yere bakmaz ki bunnar, cenaze cenaze , düğün düğün dolaşıllar,

Daha dur, sadece bakanlar değil değişen, partide ne kadar hısım akraba varsa onlar da müdür müsteşar, kalem müdürü, goruma olurlar sıra sıra,

Soracaydım sa bu gorumalar ne iş yapar da hepsinin da gorumaları var nerden kimden gorullar gendilerini,

Ha bu gorumalar bu mühim adamları düşmanlarından korumak için deyil,

Ya niçün, ne yapallar,

Biri dakım elbiseyi taşır, bir diğeri çantayı taşır, üçüncüsü izaz ikram işlerini halledr. Bir da şöför var.

Maşşallah . Ne saltanat. Gendilerini ne zannedeller, hiçbir esameleri okunmaz bunnarın,

Daha bitmedi arif dayı, bu goruma şoför işi. Eski ne kadar cumhur reisi, başbakan varsa hepsinin de goruması, şoförü, alış verişte yardımcı olanı ve lüks donanımlı ofisleri var,

Vay yahu ne saltanat.. Ahh oğlum bu görgüsüzler ve bunnara yağ çekenner var ya, böyük dert.

Bu gidiş iyi değil kahveci güzeli iyi değil. Neyi gonuşsak herşey batak.. Buraşta limana hiç gittin?

Ahh gitdim de gitmez olaydım.. Ne hale sokdular o güzelim limanı. Yıkıldı her taraf. Leş gibi kokar her taraf.. Gitmem artık oraya hasda olurum,

Neyi konuşşsak elimizde kalır, Girneyi tanıyabilin, Her tarafı darmadağın,

Ya Denizi görmek için sentilaryona çıkan lazım. Bir sürü yüksek bina, kim yaptı bunnarı, kim rusat verdi bunnara,

Böyük işadamları yaptı bunları,efendilerin adamları., Türkiyadan.

Demek öyle mallim. Eyi oldu böyün rahat rahat gonuşduk. O deliler eyi da gelmedi, gene gonuşalım bu durumları mallim.

Tamam konuşalım dayı, ben de deşarj olurum. Hade gideyim artık ben de. Yarın görüşürük.

Diyerek koyu sohbeti yarına bıraktık. Evin yolunu tuttum.