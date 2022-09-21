KKTC Türkiye ile eşit egemen devlet mi? – Nidai Mesutoğlu

77. BM Genel Kurul’da konuşma Yapan Erdoğan KKTC’nin tanınmasını istedi. Bunun kolay olmayacağını bilmeyen yok. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin AB üyesi olmasıyla birlikte Ada’nın İngiliz üsler bölgesi dışında kalan toprağı da AB toprağı sayılmaktadır. Ateşkes koşulların nedeniyle KKTC’nin bu topraklar üzerinde kurulu olması hukuken tanınmaz. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi kararları da tanınmama yönünde karalar almıştı.

Bu durumu görmek için diplomat, siyasetçi veya hukukçu olmak gerekmez. Günlük gazeteleri, haberleri takip etmek, dünyadan haberdar olmak yeterlidir.

Tabii bu konuşmadan en çok heyecanlanan Ersin tatar oldu. Hemen Erdoğan2a teşekkür etmek için bir fırsat buldu. Teşekkür etti. Sanıyor ki Erdoğan’ı dinleyenler hemen yapılan yanlıştan dönülmesi için harekete geçecekler. BM Güvenlik Konseyi üye devletlerinin temsilcileri sıraya girip Tatar’dan özür dileyecekler ve tanınma için düğmeye basacaklar.

Bunların hiçbiri olmayacak.

Erdoğan konuşmasının bir yerinde şöyle dedi: ““Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü haklarının tescil edilmesi, adadaki çözümün anahtarıdır”

Burada “Egemen eşitlik” sözü önemlidir. Bu, bir anlaşmada uzlaşı için bir şart olarak öne sürülmektedir. Buna ek olarak söylediği “Eşit uluslararası statü” söylemi federasyonun reddini açıkça ortaya koyar.

Oysa biz görüyoruz ki KKTC’yi tanıdığını söyleyen Türkiye ile KKTC eşit egemen devlet değil. Eşit Uluslararası statüsü de yok. Olsaydı spor karşılaşmaları yapabileceklerdi. BU nasıl eşitlik ve egemenlik?

Oysa yapılan referandumda Kıbrıslı Türkler iradelerini federasyondan yana kullanmışlardı. Bu irade ne Erdoğan’ın ne de Tatar’ın isteği ile değişir. Bunun için yapılması gereken yeni bir referandumdur.

Bilindiği gibi bağımsız ve egemen devletler uluslararası her platformumda eşit statüdedir. Erdoğan’ın buna “eşit uluslararası statü” şartını eklemesi anlaşılır bir durum değildir.

Federal çözümde tek vatandaşlık, tek kimlik ve tek egemenlik konularında uzlaşı sağlanmıştı. Bunu sulandıranların söyleyeceklerine kimse inanmaz.

Kıbrıs’ta barış ve çözüm isteyen taraflar bu isteklerinde samimiyseler BM parametrelerinde ve geçmişte kabul edilen ilkeler çerçevesinde anlaşma zeminini oluştururlar. Bunun dışındaki tüm çabalar tarafların samimiyetsizliklerini ve iki yüzlülüklerini ortaya koyar.