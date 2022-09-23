Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Tatar “Kıbrıs Kıbrıslılarındır diye bir söylem yoktur”
- Kıbrıs Kıbrıslıların değildir,
- Kıbrıs Anavatanındır,
- Kıbrıs Osmanlınındır,
- Kıbrıs gelen giden herkesindir,
- Kıbrıs dedelerimizindir,
- Ertuğruloğlu “KKTC’nin hakimiyetçi ve ırkçı Rum zihniyetinin tavsiyelerine ihtiyacı yoktur”
- Biz tavsiye değil emir almaya alıştık,
- Ben Rum göremem,
- Ben Osmanlı zihniyeti olanlardanım,
- KKTC yoktur ki bir yerlerden tavsiye alsın,
- Tavsiye etmek isteyenin muhatabı Anavatandır.
- Üstel “çalışmayan ve kendini düşünen ve önce ülkem demeyenlerin ekibimde yeri yoktur”
- Ben kendimi hiç düşünmedim, düşünmem,
- Ekibimde çalışmayan ve kendini düşünenler var,
- Atun’u kendini düşündüğü ve çalışmadığı için istifa ettirdim,
- Yaptıklarım yapacaklarımın garantidir,
- Sayemde ülke kalkınmaktadır.
- Kudret Özersay “İradeyi yenilemek tek çıkar yoldur”
- Ben partide iradeyi yeniledim,
- Seçimde irade sandığa yansımaktadır,
- Demokratik seçimlerimizi yenilemeliyiz,
- Sine i millete dönmekle acaba yanlış mı yaptım,
- Bu kez iradenin yansıması için müdahale yapmayacaklar sanırım.
- Hasipoğlu “Konya’da KKTC sporcuları olmalıydı”
- KKTC sporcuları üvey evlat mı,
- Niye KKTC sporcuları Konya’ya davet edilmedi
- Tatar KKTC sporcularını temsil edemez,
- Hükümet niye konuşmuyor bu konuda,
- KKTC sporcuları yeterince Müslüman değiller mi,
- Zorlu “Hepimiz biriz ve Türküz”
- Tüm Ubp liler birdir ve Türk’tür,
- Tüm Türki cumhuriyeti devletleri Türk’tür,
- Bir Türk Dünyaya bedeldir,
- Ne olduğu Konya’da Cumhurbaşkanının ne işi var,
- Mutlu Türküm diyene,
- Ben Tatardan daha çok vatan millet Sakaryacıyım.
- Sertoğlu “Cumhurbaşkanı Konya’da camiamızı temsil etmiyor”
- KKTC sporcularının olmadığı Konya’da Cumhurbaşkanının ne işi var,
- Tatar Kendi kendini temsil ediyor,
- Tatar daveti reddedip Konya’ya gitmemeliydi,
- Tatar bizi temsil etmeye değil gezmeye gidiyor,
- Tüm İslam ülkeleri gibi TC de bize ambargo uyguluyor,
- Amcaoğlu “Umutsuz olmaya gerek yok, aralıkta düzlüğe çıkarız”
- Umut fakirin ekmeği bilmiyor musunuz,
- Her şey yolunda vur çatlasın çal patlasın,
- Şu anda tepeleri tırmanıyoruz, düz ovalara yaklaşıyoruz,
- Aralıkta dümdüz olacayık,
- Aralık dedim ama 22 aralık demedim haberiniz olsun,