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Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

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Zât-ı muhteremler ne anlatmak istiyor?
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  • Tatar “Biz anavatan sayesinde bu günlere geldik,
  1. 200 bin Rum’un malına konduk,
  2. Ganimetin en alasını yedik, hala yiyoruz,
  3. Kumarhane kara para merkezi olduk,
  4. Çevreyi, dağı taşı her yeri mahvettik,
  5. Yerlerde sürünüyoruz
  • Nazım Çavuşoğlu “Ankara’dan büyük kazanımlarla döndük,
  1. Ankara bize yürü da gorkma dedi,
  2. Öğretmenleri terbiye etmemizi emretti,
  3. Daha çok cami inşa etme garantisi verdi,
  4. Eğitimde din derslerine ağırlık verilecek,
  5. Cumaları öğrenciler camiye gidecek.
  • Elektrik kurumu başkanı “Gizli değil biz sizi zam konusunda daha önce uyarmıştık
  1. Zam yapacağımızı biliyordunuz, niye bağırıyorsunuz,
  2. Biz zammı açık açık yapıyoruz, gizli bir şey yok,
  3. Daha durum size neler yapacayık neler,
  4. Alışacaksınız zamlara
  5. Alışacaksınız karanlıklara
  • Çavuşoğlu “Öğretmenler haddini aştı”
  1. Artık haddini aşma durumları bitti,
  2. Bu haddini aşma deyişini Reisten öğrendim,
  3. Artık herkes gibi öğretmen de haddini bilecek,
  4. Ben eski Nazım değilim had bildiririm, sınıf atladım
  • Alişan “İnsanı hayata bağlayan umuttur”
  1. Benim hayalim gerçekleşti,
  2. Hayal fakirin ekmeğidir,
  3. Hayal dünyasında yaşatıyoruz sizi,
  4. Ne bağırırsınız hayal kurun bir gün gerçekleşir,
  5. Para pul hikâye hayal satarık artık, geçerli bu,
  • Çavuşoğlu “Az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum”
  1. Az çalışan öğretmenler var,
  2. Öğretmen dediğin çok çalışmalı,
  3. Milletvekilleri çok çalışıyor,
  4. Devlet memurları çalışmaktan perişan haldedirler,
  5. Yüce meclisin çalışmaktan anası ağlıyor,
  • Tatar “Türkler ağustos ayını sever”
  1. Türkler sıcak havaları sever,
  2. Ağustosta çok bayram var, bol nutuk atarık,
  3. Türkler soğuklardan korkarlar, elektrikler kesilir,
  4. Toroslar daha net görünür,
  5. Ağustos böceklerinin çıkardığı seslerden müzik ihtiyacını karşılar
  • Amcaoğlu “Vatandaşların cebini rahatlatmak için çalışıyoruz”
  1. Cepte fazla para ağırlık demektir,
  2. Cep ne kadar boşalırsa vatandaş o kadar hafifler,
  3. Zamlar sayesinde vatandaş daha az harcamakta, bu da hafifleme demektir,
  4. Cebin boş olunca kuş gibi rahatlan,
  5. Vatandaşın cebi dolu olursa her an soyguncularla karşılaşabilir
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