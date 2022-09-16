Bu zat-ı muhteremler söyledikleriyle ne anlatmak istiyorlar?

- Tatar “Biz anavatan sayesinde bu günlere geldik,
- 200 bin Rum’un malına konduk,
- Ganimetin en alasını yedik, hala yiyoruz,
- Kumarhane kara para merkezi olduk,
- Çevreyi, dağı taşı her yeri mahvettik,
- Yerlerde sürünüyoruz
- Nazım Çavuşoğlu “Ankara’dan büyük kazanımlarla döndük,
- Ankara bize yürü da gorkma dedi,
- Öğretmenleri terbiye etmemizi emretti,
- Daha çok cami inşa etme garantisi verdi,
- Eğitimde din derslerine ağırlık verilecek,
- Cumaları öğrenciler camiye gidecek.
- Elektrik kurumu başkanı “Gizli değil biz sizi zam konusunda daha önce uyarmıştık
- Zam yapacağımızı biliyordunuz, niye bağırıyorsunuz,
- Biz zammı açık açık yapıyoruz, gizli bir şey yok,
- Daha durum size neler yapacayık neler,
- Alışacaksınız zamlara
- Alışacaksınız karanlıklara
- Çavuşoğlu “Öğretmenler haddini aştı”
- Artık haddini aşma durumları bitti,
- Bu haddini aşma deyişini Reisten öğrendim,
- Artık herkes gibi öğretmen de haddini bilecek,
- Ben eski Nazım değilim had bildiririm, sınıf atladım
- Alişan “İnsanı hayata bağlayan umuttur”
- Benim hayalim gerçekleşti,
- Hayal fakirin ekmeğidir,
- Hayal dünyasında yaşatıyoruz sizi,
- Ne bağırırsınız hayal kurun bir gün gerçekleşir,
- Para pul hikâye hayal satarık artık, geçerli bu,
- Çavuşoğlu “Az çalışan öğretmenleri çalıştırmaya çalışıyorum”
- Az çalışan öğretmenler var,
- Öğretmen dediğin çok çalışmalı,
- Milletvekilleri çok çalışıyor,
- Devlet memurları çalışmaktan perişan haldedirler,
- Yüce meclisin çalışmaktan anası ağlıyor,
- Tatar “Türkler ağustos ayını sever”
- Türkler sıcak havaları sever,
- Ağustosta çok bayram var, bol nutuk atarık,
- Türkler soğuklardan korkarlar, elektrikler kesilir,
- Toroslar daha net görünür,
- Ağustos böceklerinin çıkardığı seslerden müzik ihtiyacını karşılar
- Amcaoğlu “Vatandaşların cebini rahatlatmak için çalışıyoruz”
- Cepte fazla para ağırlık demektir,
- Cep ne kadar boşalırsa vatandaş o kadar hafifler,
- Zamlar sayesinde vatandaş daha az harcamakta, bu da hafifleme demektir,
- Cebin boş olunca kuş gibi rahatlan,
- Vatandaşın cebi dolu olursa her an soyguncularla karşılaşabilir