BİZİM GAVEHANE

Yeni bir gün. Hava da sıcak mı sıcak. Sabahın bu saati böyle ise öğleye bakalım ne olacak. Bu sıcak havada evden çıkmak içimden geçmez ama kahvehanedeki dünkü konuşmanın sonunu merak ediyorum. Neyse yola koyuldum ve bir on dakika sonra vardım bizim mekana. Saat 9 a geliyordu ama o saatte bizim refikler hazır vaziyette tartışmaya devam ediyorlardı.

Merhaba millet diyerek girdim içeri ama kimse selam verecek durumda değildi. Derken Arif dayı:

Gel mallim gel, duyasın neler var neler,

Neler var Dayı diye sordumsa,

Pee neler yok.. Cettepe ikdidar oluyor ya,

Ee napalım iktidar oluyorsa, kurtulacayık bu dertlerden.. diyecek oldum ki eski komonist İbo ile Seleyman yeniden nerde ise kavgaya tutuştu;

Bre esgi gomonist dün de dedim sa ikdidarın nerde olduğunu bilmezsiniz da gandırırsınız insannarı,

Bak Seleyman ikdidar bizim işimiz dedi Hoca.. Yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi,

Ma ne yaptınız bre garagöz,

Öyle gonuşacaysan ben gaçarım, dinleycen beni , biz geliyoruk derim sa biz.

Hade ordan şovcular. İşiniz gücünüz şov. Sadece gonuşursunuz. Şindi memleket battı bundan faydalanıp koltukları arttırmaktan başga bir niyetiniz yok,

Duymak isdemen sen dediklerimizi, yiroya geçeceyik dedik ya,

. Zaten yirodasınız siz. Yiro yiro dönersiniz ya,

Tam bu sırada Arif dayı lafa Karıştı:

Hah yaşşa evlat, yaşşa bre Seleyman tam üsdüne basdın. Bu yiro benzetmesi tam üstüne oturdu.

Öyle arif dayı, yok öyle yok böyle, kimden izin aldın da yiro yiro dersiniz, diyerek Seleyman bir kez daha laf attı İboya. İbo da devamla ;

Bakın hepiniz Ubbepe bilmez gonuşsun Türkiyayı idare edenlerle da ondan başımıza geldi bu felaketler,

Ya igdidar falan diyorsun da söylemen bize igdidar olman için neler yapacan, yoksa hoca demedi size daha,

Görecen be çocuk ne yapacağımızı,

Ma neyi göreceyik, gördük sizin yaptıklarınızı geşmişde,

Beyenemediydin yaptıklarımızı, zaten siz cetttepe düşmanısınız,

Çevir da gaz yandı.. Ateme, iteme ganunu neydi geçirttiniz ve rumun mallarını yağmaladınız,

Ne var herkesi zengin ettik,

Ettin ettin sattılar toprakları da onda bunda apartıman dikdi hiç hakkı olmayannar, ya bitişik faiz? Ha söyle bakalım yaptıklarınız yapacaklarınız garantisi

Sen daha o rüyadasın,

Rüya.. sen rüya görün, Fuyat dayı ile gonuşdun da bol keseden atan,

Gonuşmaya gerek yok, bütün bu rezaletlerin sorumlusu Ubbepbe görmen ama,

Ma bana ne ben derim kim gelse gımıldananmazsınız Angara oraşda sefir burda durdukça değişmez bişey sadece goltuklar deişir,

Sen memnun görünün galiba bu gidişden,

Sen beni garışdırma ben kaç yıldır oy gullanmam, boykotçuyum,

Zaten hep siz boykotçular sebep oldu da ubbbppe gazandı,

Kim gazandı dedin, allah allah daha farkında değilsin kimin gazandığını?

Siz boykot yapmasanız biz gazanacaydık,

Ya git işine, senin üç gatı vatandaş yaptılar, bunun içinde dinciler fink atar her yere garışırlar sen da igtidardan bahseden daha.Bırakın bu yalanları, Annaşma olmazsa gurtuluş yok,

Eee sen yat uyu da bekle annaşmayı

Ve uzayıp giden hiç bitmeyecek bir tartışma. Arif dayı bana dönerek:

Ya mallim söyle gennere bir şey da sus olsunnar yeter artık,

Tamam Arif dayı söyleyim gennere ben da ne düşünürüm belki bu muhabbet biter. Bakın bu toprak parçasında iktidar olmak mümkün değil. Herşey Ankaradan idare edilir. Tek çıkar yol Andlaşmadır. Federasyondur. Adanın birleştirilerek Avrupaya katılmaktır.

Arif dayı da söze ekleme yaparak,

Gördünüz ne olacak da gurtulalım. Federasyon bre federasyon…

Bayağı geciktim. Angoni bekler evde. Hade ben kaçtım. Yarına görüşürük.