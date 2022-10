Özgürlük! – Halil Karapaşaoğlu

Beyazlar Amerika kıtasının kuzeyine ve güneyine gittiğinde…

Kızılderililerle karşılaştıklarında…

Latinlerin gözlerinin içine baktıklarında…

Avusturalya’dan ana kıta Afrika’ya…

Beyazlar Aborjinlerle burun buruna geldiklerinde…

Beyazların nefesi Siyahların nefesine karıştığında…

Onlara iki şey getirmişlerdi…

Bunlardan biri uygarlık ikincisi güvenlik…

Beyazlar beyaz olmayanları kurtarmıştı…

Sömürgecilik tarihi beyazların beyaz olmayanlara uyguladığı zulüm müdür sadece?

İrlandalılar da beyaz değil mi?

Gallerliler de beyaz değil mi?

İskoçlar…

Sadece ten rengi siyah olanlara mı sömürge politikaları uygulandı diye düşünüyorsunuz?

Ne çabuk unuttunuz İngiliz koloni dönemini…

Beyaz adamın beyaz insanı bile şekilden şekile soktuğu o günleri…

Trodosun eteklerindeki işkence kampları…

1981 İrlanda açlık grevi…

Hapishane duvarlarının insan dışkılarıyla sıvandığı o günleri…

Bobby Sands 27 yaşındaydı…

Kim bilir hangi şiirleri yazacaktı yaşasaydı eğer…

Açlık grevinin 17. gününde…

“If they aren’t able to destroy the desire for freedom, they won’t break you” diye yazmış günlüğüne…

Özgürlük arzusu yok edilmez öyle değil mi Bobby?

Dublin sokaklarında çığlıklarını duyar mısınız Bobby’nin?

Güney Afrika…

1977…

31 yaşındaydı Steve Biko…

Özgürlük bilincinin oluşmasında…

Günay Afrika’nın en büyük isimlerinden biri…

Bir devdir Biko Cape Town’un köpüklerinde şahlanan…

Biko’nun sesini duyar mısın Kıbrıslı?

Zindanlar dolar taşar…

Zindanlar dolar taşar…

Kaç Kürt aydını Türk hapishanelerinde yatır bilinir mi?

Kaç Ermeni, Rum, Süryani Anadolu topraklarında öldürüldü bilinir mi?

Kutlu Adalı’dan Hrant Dink’e kaç gazeteci Türk Devleti’nin zulmünü gördü, bilinir mi?

İkinci Selim Caddesi’nde gazetecilerime savurtulan o taşların sayısı, bilinir mi?

Neden o caddenin adı İkinci Selim Caddesidir, bilinir mi?

***

Sömürgeci evinize gelir…

Bazıları size uygarlık getirir…

Bazıları güvenlik…

Bazıları sizi kurtarmak için gelir…

Uygarlık getiren de kurtaran da…

İliğinize kadar sömürür sizi…

Azar azar ölürkana…

Şükran çekmekten perişan olursunuz…

Evinize geldiğinde her sömürgeci…

İster Türk olsun ister İngiliz…

İster İspanyol ister Fransız…

Ellerinde prangalarla gelir size…

Her diktikleri bina…

Boynunuza vurulmuş prangadır…

Her geçirdikleri yasa…

Her bağış…

Her okul, hastane…

Kilise, camii…

Bir prangadır…

Sömürgeciler iyi bilir verirken nasıl alacaklarını…

Söyle bana Girne sen kiminsin?

Söyle bana Bafra sen kiminsin?

Kara para, fuhuş, mafya kim getirdi sizleri bu topraklara?

Nereden çıktı bu kadar camii bu kadar kumarhane yan yana?

***

Külliye yapacakmış efendiler…

Millet bahçesi, çocuk parkı, sanat yolu…

Camii, meclis, cumhurbaşkanlığı yan yana…

Oldu olacak…

Açın bir kerhane, kumarhane yanlarına…

Türk Devleti verecekmiş parasını…

Şükran çek ey Kıbrıslı…

Kara parayı, fuhuşu, uyuşturucuyu mafyayı sana getiren…

Uygarlığı da getiriyor sana…

İmanı da camiileriyle…

Ey Türk devleti…

Bu kadar çok paran varsa eğer sormazlar mı sana…

Oluk oluk insan getirirken ülkeme…

Neden bu insanlara hastane yapman diye…

Neden okul…

Neden Surlariçindeki çoçuklar aç sefil dolaşır bu sokaklarda?

Gidecek tek bir parkları…

Zamanlarını faydalı bir şekilde geçirecekleri tek bir sosyal tesis…

Neden yoktur ey Türkiye?

Neden çocuklar naylon çantaların içinde ıvır zıvır satar parklarda?

Nereden çıktı çocukların kağıt mendil satması Dereboyu’nda?

***

Tatar Efendi hiç mi utanma yok sende?

Oluk oluk insan getirilirken bu memlekete…

Oluk oluk insanın da gider başka memleketlere…

Hiç mi vicdanınız sızlamaz?

Hiç mi umurunda olmaz ülke insanlarının çektiği bu çile?

İrade mi kaldı?

Toplum mu kaldı?

Onur mu kaldı geride?

Geride yasadışı yapınıza uydurduğunuz yasalar vardı…

Onlar bile geride kaldı…

Acil Durum Hastanesi kaçak!

Yeni Cezaevi kaçak!

Külliye kaçak!

Demesin mi Tüfekçi…

Kktc devletinin bütün işleri kaçak!

Tatar Efendi kaçak değil mi?

Ünal Efendi kaçak değil mi?

Kktc kaçak değil mi?

Getirilen bu insanlar kaçak değil mi?

Kurulan bu düzen kaçak değil mi?

Sömürgecilik tarihi…

Amerika’dan Afrika’ya…

İrlanda’dan Kıbrıs’a…

Hırsızların, kaçak işlerin, gayrı meşru uygarlıkların…

Botlar altında çiğnenen hukuğun…

Çarmıha gerilen adaletin tarihidir…

Sömürge ülkelerinde meşru olan tek bir şey vardır….

O da özgürlüktür!

Özgürlük talebidir!

İşte tam da bundan dolayı…

Bu Memleket Bizimdir!

Biz Yöneteceğiz!